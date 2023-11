L'ancienne leader de la Chambre des lords du Royaume-Uni, la baronne Natalie Evans of Bowes Park, rejoint le groupe Sustainability Fintech Changeblock à l'approche de la conférence COP28 des Nations unies, qui revêt une importance capitale





Changeblock, une société mondiale de technologie financière spécialisée dans le développement durable utilisant des systèmes de données et des technologies de pointe visant à accélérer les activités de réparation et de protection de la planète grâce à la création et à l'échange d'actifs environnementaux à haute intégrité tels que les crédits carbone, a annoncé aujourd'hui la nomination de la baronne Natalie Evans of Bowes Park, ancienne présidente de la Chambre des lords du Royaume-Uni, en tant que conseillère principale en matière de politique et d'éthique.

La confiance et l'intégrité sont essentielles pour que les entreprises puissent monétiser leurs initiatives de réparation et de protection de la planète, et donc pour que les crédits soient adoptés à l'échelle nécessaire pour atteindre l'objectif net zéro. La politique et l'éthique sont ainsi des domaines d'intervention majeurs pour Changeblock, nécessitant une intégration dans la chaîne de valeur du crédit. La nomination de la baronne Natalie Evans renforcera considérablement les efforts de l'entreprise à cet égard et viendra s'ajouter au travail déjà effectué avec de nombreuses agences de normalisation et de vérification.

La baronne Natalie Evans déclare : « La réduction de l'empreinte environnementale de la société est l'un des défis les plus urgents auxquels l'humanité est confrontée aujourd'hui, et les compensations négociables, telles que les crédits, sont très prometteuses à cet égard. Leur efficacité dépendra de la manière dont les entreprises de cet écosystème interagiront avec les politiques et les décideurs. »

« L'éthique joue un rôle de plus en plus important dans l'évaluation de l'intégrité des crédits et dans la prise de décision en matière d'investissement. La réflexion stratégique et avant-gardiste de Changeblock, combinée à son offre unique qui répond à un besoin aussi critique, en font une opportunité passionnante. Je suis impatient de travailler avec Billy et l'équipe et d'aider Changeblock à consolider sa position de leader en tant que partenaire essentiel de l'infrastructure net zéro. »

Billy Richards, directeur général de Changeblock, déclare : « Nous pensons que la baronne Natalie Evans est exceptionnellement bien placée pour fournir à Changeblock des informations exploitables et nous aider à renforcer notre position en tant que partenaire d'infrastructure essentiel pour les générateurs de crédits, les off-setters, les investisseurs et les décideurs politiques. Je pense que cette nomination reflète l'importance, l'intégrité et la qualité de notre offre, ainsi que la profondeur et la force de notre réseau, et je suis ravi de travailler sur ces initiatives importantes avec Natalie tandis que nous développons nos opérations et que nous aidons à ouvrir la voie au net zéro. »

La baronne Natalie Evans

La baronne Natalie Evans of Bowes Park est une membre conservatrice de la Chambre des lords. Elle a été nommée pair à vie en octobre 2014 et a occupé le poste de leader de la Chambre des lords et de membre du cabinet du gouvernement britannique de 2016 à 2022, soit le plus long mandat de leader depuis 70 ans. Entre 2015 et 2016, elle a été ministre de second rang au ministère de l'Éducation, au ministère du Travail et des pensions et au ministère de la Justice. Avant d'entrer à la Chambre des lords, Natalie a occupé divers postes à responsabilité, dont celui de directrice générale du New Schools Network, directrice adjointe de Policy Exchange et responsable des politiques aux British Chambers of Commerce.

Changeblock à la COP28

Billy Richards et la baronne Natalie Evans de Changeblock participeront à la COP28 à Dubaï. Changeblock organise une table ronde avec des dirigeants tels que David Greenall (KPMG), Jim Andrew (Pepsico) et Michael Terrell (Google), pour discuter de l'analyse de l'IA dans la compensation des émissions de carbone. Cette table ronde, intitulée « Le rôle essentiel de l'intégrité dans les crédits carbone et les compensations pour une réparation efficace de la planète », explorera les stratégies durables d'atténuation des émissions de carbone.

À propos de Changeblock

Changeblock crée des marchés mondiaux qui facilitent la création et l'échange d'actifs environnementaux pour les particuliers, les entreprises et les gouvernements, et qui les rendent abordables, transparents, sûrs et respectueux de l'environnement. L'entreprise est dirigée par des professionnels possédant une grande expertise dans les domaines de la technologie et des crédits environnementaux et ayant fait leurs preuves dans la création et la mise en oeuvre de solutions qui fonctionnent dans le monde réel, y compris des membres de l'équipe ayant créé le premier crédit carbone et issus d'organisations mondiales de premier plan.

27 novembre 2023

