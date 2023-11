Avis aux médias - Conférence de presse concernant l'accès aux parcs nationaux du Québec





SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER, QC, le 27 nov. 2023 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, et la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, procéderont à une annonce concernant l'accès aux parcs nationaux du Québec.

Pour l'occasion, elles seront accompagnées de la présidente-directrice générale par intérim de la Société des établissements de plein air du Québec, Mme Nelly Rodrigue.

Les journalistes qui souhaitent participer à l'annonce doivent s'inscrire au préalable par courriel à [email protected] avant 8 heures, le 28 novembre. L'adresse exacte du lieu de la conférence leur sera communiquée une fois leur accréditation confirmée. Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront prendre part à l'annonce.

DATE : Le mardi 28 novembre 2023 à 10 h 45

Arrivée des médias avant 10 h 30



LIEU : Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Le point de presse sera également diffusé sur la page Facebook Au Québec, on bouge!, sur la page Facebook de la ministre Charest et sur la page Facebook de la ministre Proulx.

SOURCE Cabinet de la Ministre Responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

27 novembre 2023 à 12:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :