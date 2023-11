L'International Bladder Cancer Group (IBCG) et UroToday annoncent un partenariat formel pour améliorer la prise en charge des patients





RENO, Nevada, 27 novembre 2023 /PRNewswire/ -- L'International Bladder Cancer Group (IBCG) et UroToday, leader mondial de l'information et de la formation en urologie, sont fiers d'annoncer leur partenariat officiel pour collaborer à l'amélioration de l'information et de la formation des patients sur le cancer de la vessie. Ce partenariat s'appuiera sur les forces des deux organisations pour permettre aux patients d'accéder aux informations et aux ressources les plus récentes sur le cancer de la vessie.

L'IBCG est une organisation mondialement reconnue qui se consacre à l'amélioration des soins prodigués aux patients atteints d'un cancer de la vessie par le biais d'une évaluation critique et de l'exploitation des données existantes afin de mettre en place un traitement fondé sur des données probantes. UroToday est l'un des principaux fournisseurs de nouvelles et d'éducation en urologie, rejoignant plus de 500 000 urologues et professionnels de la santé dans le monde entier.

Nos deux organisations collaborent depuis des décennies et ont travaillé ensemble sur de nombreux projets dans le passé. Ces projets comprennent l'élaboration de matériel pédagogique et la publication d'articles évalués par des pairs.

Notre partenariat officiel s'appuiera sur ces efforts existants et se concentrera sur les domaines clés suivants :

Élaboration et diffusion de matériel éducatif sur le cancer de la vessie à l'intention des patients

Sensibilisation plus poussée des patients aux essais cliniques et aux autres possibilités de recherche

Défense des intérêts des patients aux niveaux national et international

« Nous sommes ravis de formaliser notre partenariat avec UroToday », a déclaré le Dr Ashish M. Kamat, MBBS et président d'IBCG. « Ce partenariat nous permettra d'atteindre un plus grand nombre de patients et de leur fournir les informations dont ils ont besoin pour prendre des décisions éclairées concernant leurs soins. »

« Nous avons une longue expérience dans la couverture des travaux de l'IBCG », a déclaré Gina Carithers, PDG d'UroToday. « Nous partageons l'engagement de l'IBCG à améliorer les soins prodigués aux patients atteints de cancer de la vessie, et nous pensons que ce partenariat a le potentiel de faire une réelle différence dans la vie des patients ».

Notre partenariat avec l'IBCG est une avancée significative dans la lutte contre le cancer de la vessie. En travaillant ensemble, nous espérons que nos deux organisations pourront contribuer à améliorer les soins et les résultats pour les patients atteints de cancer de la vessie.

À propos de l'International Bladder Cancer Group (IBCG) :

L'IBCG est une organisation mondialement reconnue qui se consacre à l'amélioration des soins aux patients atteints de cancer de la vessie. L'IBCG a été créé en 2006 avec pour objectif principal de répondre aux besoins éducatifs mondiaux et aux lacunes en matière d'apprentissage afin d'améliorer les soins et la prise en charge des patients atteints de carcinome urothélial. L'IBCG est l'auteur de nombreux articles évalués par des pairs et publiés dans des revues à fort impact, et ses lignes directrices et recommandations de meilleures pratiques sont utilisées par des cliniciens du monde entier.

À propos d'UroToday :

UroToday est une ressource mondiale de premier plan pour les actualités et l'éducation en matière d'urologie. UroToday touche plus de 500 000 urologues et professionnels de la santé dans le monde entier et leur donne accès aux dernières nouvelles, à la recherche et aux directives de pratique clinique. UroToday est également un fournisseur de premier plan en matière d'éducation des patients, et son site web est visité par plus d'un million de patients et de soignants chaque année.

Pour en savoir plus sur UroToday, cliquez ici : http://www.urotoday.com

Pour en savoir plus sur The International Bladder Cancer Group, cliquez ici : https://www.ibcg.info/

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2284081/UroToday_International_Bladder_Cancer_Group_logo.jpg

