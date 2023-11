Conférence mondiale des partenaires et exposition de nouveaux produits du Shandong Heavy Industry Group à Dubaï





Travailler ensemble pour créer de la valeur pour les clients

DUBAÏ, EMIRATS ARABES UNIS, 27 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Le 25 novembre, heure locale, la conférence mondiale des partenaires et l'exposition des nouveaux produits du Shandong Heavy Industry Group se sont tenues dans la zone franche de Jebel Ali à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Quelque 570 concessionnaires et clients importants de plus de 70 pays du Moyen-Orient, d'Europe, d'Afrique, d'Asie du Sud et d'autres régions y ont participé.

Dubaï a des avantages géographiques uniques.. Il s'agit du premier choix du Shandong Heavy Industry Group pour se consolider et développer le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique, et c'est aussi la deuxième étape de la conférence mondiale des partenaires de Shandong Heavy Industry. Cette conférence vise à collaborer avec les partenaires pour explorer de nouvelles voies de coopération internationale, créer une nouvelle plateforme de coopération régionale favorable à tous et ouvrir un nouvel espace pour le développement futur.

Le Shandong Heavy Industry Group, dont le siège se trouve à Jinan, en Chine, est un groupe international d'équipements industriels dont le chiffre d'affaires annuel s'élève à 72 milliards de dollars américains. Il possède Weichai Power, Sinotruk, Shacman, Lovol Intelligent Agriculture, Shantui Construction Machinery, Zhongtong Bus, Ferretti, KION, Linde Hydraulics, Dematic, PSI, Baudouin et d'autres marques bien connues, ainsi que 14 actions de 12 sociétés cotées en bourse. Ses principales activités couvrent les systèmes de transmission, les véhicules commerciaux, les équipements agricoles, les machines de construction, la logistique intelligente et la mobilité maritime. Il a mis en place des centres d'innovation scientifique et technologique dans plus de 10 pays du monde afin de fournir des produits et des solutions de service à plus de 150 pays et régions. Ses moteurs, transmissions, camions, chariots élévateurs industriels, yachts de luxe et autres produits sont à la pointe de la technologie et des ventes dans le monde entier.

Ces dernières années, le Shandong Heavy Industry Group a continué à accroître ses investissements sur le marché du Moyen-Orient et a investi à Dubaï pour établir son centre d'opérations au Moyen-Orient, qui intègre la présentation des produits, l'entreposage et la logistique, le service après-vente, l'assistance technique, les essais de groupes électrogènes et le soutien à la formation.

L'exposition des nouveaux produits du Shandong Heavy Industry Group s'est tenue en même temps, et plus de 10 entreprises appartenant au Shandong Heavy Industry Group ont présenté leurs produits les plus populaires et leurs dernières technologies. L'événement s'est concentré sur la promotion des produits populaires dans le domaine des camions lourds haut de gamme, des autobus, des groupes électrogènes, des nouvelles énergies et d'autres domaines au sein du groupe, ainsi que sur la recherche collaborative et la technologie de développement avec des avantages concurrentiels internationaux uniques. Les entreprises peuvent personnaliser une gamme complète de solutions intégrées de portefeuille de produits pour les clients mondiaux dans de multiples scénarios et besoins individuels afin de créer une valeur maximale pour ces derniers.

Un proverbe arabe dit que « les mots sont la feuille, les actes sont le fruit ». Shandong Heavy Industry Group se joindra à des partenaires mondiaux et ira de l'avant à leurs côtés, nous enraciner dans les opérations locales, développer les marchés, étendre l'effet de la marque et créer ensemble un nouveau modèle international gagnant-gagnant. De plus beaux fruits naîtront dans le monde entier grâce à une coopération pratique, et nous collaborerons ensemble pour naviguer vers un avenir meilleur !

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2285358/Shandong_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2285356/Shandong_2.jpg

27 novembre 2023 à 08:18

