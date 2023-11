Air Canada reçoit le prix soulignant l'engagement exceptionnel envers l'équité en matière d'emploi et le prix de distinction sectorielle aux Prix de réalisation pour l'équité en emploi





Présentés par le ministre fédéral du Travail, les prix soulignent la volonté du transporteur aérien de proposer un environnement de travail équitable et une main-d'oeuvre diversifiée

MONTRÉAL, le 27 nov. 2023 /CNW/ - Air Canada est fière d'avoir reçu le prix soulignant l'engagement exceptionnel envers l'équité en matière d'emploi et le prix de distinction sectorielle, remis par l'honorable Seamus O'Regan, ministre fédéral du Travail et des Aînés, lors de la récente remise des Prix de réalisation pour l'équité en emploi.

« Air Canada se fait un point d'honneur d'être un employeur de premier plan au Canada et un exemple dans le secteur du transport aérien en ce qui a trait à la progression des femmes, des Autochtones, des personnes handicapées et des personnes appartenant à des minorités visibles au travail, a indiqué Arielle Meloul-Wechsler, vice-présidente générale et chef des Ressources humaines et des Affaires publiques d'Air Canada. Quelle fierté de recevoir ces prix, qui sont le reflet de notre engagement renouvelé en faveur de la diversité, de l'équité et de l'inclusion, et ce, dans tous les secteurs de notre entreprise. »

Il s'agissait de la cinquième édition des Prix de réalisation pour l'équité et l'emploi et de la seconde récompense décernée à Air Canada.

En 2023, Air Canada a reçu les deux distinctions suivantes :

Le prix soulignant l'engagement exceptionnel en faveur de l'équité en matière d'emploi reconnaît la stratégie globale d'Air Canada basée sur l'approche SRRM (sensibilisation communautaire, responsabilité, représentation et mobilisation, appartenance au lieu de travail). L'engagement d'Air Canada en faveur de l'équité en matière d'emploi englobe toutes les facettes où l'entreprise peut soutenir la DEI à l'échelle de l'organisation, de sa clientèle et des collectivités où elle exerce ses activités. Le prix reconnaît aussi la promesse des chefs d'entreprises d'Air Canada dans le cadre de l'initiative BlackNorth, l'engagement de l'entreprise à l'égard de l'initiative 25by2025, lancée par l'Association du transport aérien international (IATA), et l'apport d'Air Canada au programme de bourses Indspire destinées aux étudiants autochtones inscrits à des programmes postsecondaires dans le domaine du génie aérospatial.

Le prix de distinction sectorielle reconnaît quant à lui le rôle de fer de lance que joue Air Canada pour valoriser les communautés sous-représentées dans le secteur du transport aérien. Pensons à ces initiatives comme un vol entièrement assuré par des Noirs lors du Mois de l'histoire des Noirs, le soutien qu'apporte la Société aux divers événements de la Fierté partout au pays, la sensibilisation communautaire aux communautés autochtones et la formation des gestionnaires sur les préjugés inconscients et les alliances inclusives, ainsi que son travail pour réduire les barrières liées au genre, notamment en faisant augmenter le nombre de femmes dans des postes de direction et en promouvant des initiatives de diversité dans les carrières en STIM dans le secteur du transport aérien.

Les prix sont attribués en fonction de l'édition 2022 du rapport sur l'équité en matière d'emploi à Air Canada, lequel détaille la relance de la société aérienne durant la pandémie, et la recomposition du personnel selon l'expérience client, le bien-être des employés et une volonté renouvelée en faveur de la diversité, de l'équité et de l'inclusion.

Parmi les autres distinctions qu'a reçues Air Canada au chapitre des ressources humaines, de la culture d'entreprise et de la mobilisation du personnel, mentionnons :

une place au palmarès 2023 des Meilleurs employeurs du monde, selon Forbes pour une quatrième année de suite;

une place au palmarès 2023 des Meilleurs employeurs au Canada de Forbes pour une huitième année d'affilée;

de Forbes pour une huitième année d'affilée; sa nomination comme l'un des Meilleurs employeurs de Montréal en 2023, selon Mediacorp Canada, et ce, pour la dixième année de suite;

sa nomination comme l'une des 50 entreprises les plus engagées®, selon Achievers, et ce, pour la sixième année de suite;

un prix Innovative HR Team 2023 de HRD pour ses programmes de ressources humaines avant-gardistes.

