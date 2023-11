Sandoz Canada dévoile la toute première liste des Top 100 médicaments les plus importants d'un point de vue clinique - pour les patients canadiens!





BOUCHERVILLE, QC, le 27 nov. 2023 /CNW/ - Sandoz Canada est fière de présenter le Top 100 des médicaments les plus importants pour la santé et le bien-être des Canadiens. Par cette initiative qui regroupe les médicaments dont l'approvisionnement devrait être assuré en priorité au Canada, l'entreprise souhaite alléger le fardeau des professionnels de la santé et veiller à ce que les patients n'aient plus à s'inquiéter de la disponibilité de leurs médicaments. Sandoz Canada a rallié une équipe de médecins et de pharmaciens provenant de différents horizons et régions du pays et a identifié avec eux les 100 médicaments les plus importants sur le plan de la criticité et de la fréquence d'utilisation. La liste qui en résulte comprend des médicaments brevetés ou génériques provenant de différents fabricants et couvrant un éventail de classes thérapeutiques.

Parmi les molécules du Top 100, 25 sont considérées comme présentant un risque élevé de rupture d'approvisionnement. On parle de risque élevé lorsqu'au moins 60 % de l'approvisionnement provient de seulement une ou deux sources, sans possibilité de fabrication par un autre fournisseur, ou quand le médicament a déjà été en rupture d'approvisionnement au Canada. Sandoz Canada veut jouer un rôle rassembleur en s'associant à des joueurs clés afin de cerner les causes profondes des ruptures et de mettre au point des solutions durables pour changer les choses.

Les ruptures d'approvisionnement et les cessations de vente demeurent une préoccupation majeure pour notre système de santé. Chaque mois, on rapporte en moyenne 242 ruptures d'approvisionnement et 34 cessations de ventei.

Au Canada, les ruptures d'approvisionnement peuvent être causées par un enchevêtrement de causes complexes. Parmi les facteurs possibles, citons les problèmes de chaîne d'approvisionnement, les enjeux liés à la main-d'oeuvre, ou encore l'insuffisance des capacités de fabrication et des réserves d'urgence dans un contexte de forte demandeii. Selon les analyses de Sandoz Canada, les causes peuvent aussi être de nature économique et être liées aux prix, à la réglementation ou aux remboursements.

Pour que les Canadiens aient accès aux médicaments dont ils ont besoin, la collaboration entre public et privé est absolument essentielle.

« Nous nous engageons à être des pionniers de l'accès pour les patients. Nous voulons alléger la charge qui pèse sur les professionnels de la santé et veiller à ce que les patients qui prennent ces médicaments n'aient pas à s'inquiéter de leur disponibilité », explique Michel Robidoux, président et directeur général de Sandoz Canada. « Avec le Top 100, nous souhaitons atténuer les ruptures d'approvisionnement en cernant les médicaments les plus importants pour les Canadiens, puis en recommandant des mesures concrètes pour réduire le fardeau du système. »

Des 100 molécules qui composent la liste, 25 présentent un risque élevé de rupture d'approvisionnement, alors que 30 présentent un risque modéré.

À propos du Top 100 des médicaments les plus importants :

Sandoz Canada fournit environ 50 % des 100 médicaments recensés dans le Top 100.

Parmi les 100 médicaments de la liste, 62 % sont injectables, 35 % sont administrés par voie orale, et 3 % appartiennent à une autre catégorie.

« En ciblant les 100 médicaments considérés comme les plus importants pour les Canadiens, cette initiative marque une première étape dans la résolution des problèmes d'approvisionnement et permet de s'attaquer à un nombre restreint de molécules », explique le Dr Régis Vaillancourt, pharmacien et président de l'initiative. « Pour remédier efficacement aux ruptures d'approvisionnement et veiller à ce que les Canadiens aient accès en tout temps aux médicaments dont ils ont besoin, les secteurs public et privé doivent absolument unir leurs forces. »

« Le gouvernement, les fabricants et les distributeurs ont mis au point différentes stratégies pour prévenir les ruptures, accroître la stabilité et alléger l'énorme pression qui pèse sur la chaîne d'approvisionnement », explique Angelique Berg, présidente et chef de la direction de l'Association canadienne de la gestion de l'approvisionnement pharmaceutique. « Avec le Top 100, ces stratégies pourront être mises à l'essai, ce qui nous permettra de nous rapprocher d'une accessibilité durable. »

Pour consulter la liste du Top 100 ainsi que les médicaments présentant un risque élevé de rupture d'approvisionnement, cliquez ici.

Avis de non-responsabilité

Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs qui n'offrent aucune garantie quant au rendement futur. Ces énoncés se fondent sur le point de vue et les hypothèses de la direction au moment de leur formulation en ce qui a trait à d'éventuels événements et aux rendements futurs de l'entreprise. Ces énoncés sont assujettis à des risques et à des incertitudes, dont voici quelques exemples non exhaustifs : les conditions économiques mondiales, les taux de change, les dispositions légales, les conditions du marché, l'activité des concurrents et d'autres facteurs indépendants de la volonté de Sandoz. Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes devaient se concrétiser, ou si une hypothèse sous-jacente devait se révéler fausse, les résultats réels pourraient différer substantiellement des résultats attendus ou prédits. Tout énoncé prospectif n'est valable qu'à la date de sa formulation. Sandoz ne s'engage aucunement à mettre à jour ni à réviser publiquement ses énoncés prospectifs, sauf si la loi l'exige.

À propos de Sandoz Canada

Leader du marché canadien des médicaments non brevetés, Sandoz Canada offre plus de 700 médicaments génériques ou biosimilaires couvrant de multiples secteurs thérapeutiques, dont des anti-infectieux, des médicaments pour traiter les troubles cardiovasculaires et les troubles du système nerveux central, ainsi que des médicaments en immunologie et oncologie. L'an passé, les produits de Sandoz ont aidé plus de 8 millions de patients au Canada (source : IQVIA 2022).

L'entreprise regroupe 250 employés, qui travaillent soit à son siège social de Boucherville, soit au sein de son équipe nationale de vente. Tous sont unis par une mission commune : être des pionniers de l'accès à des médicaments de qualité pour les Canadiens. Sandoz Canada est un partenaire de confiance des pharmaciens, des médecins et des hôpitaux, qui peuvent compter sur ses médicaments de qualité, son service exceptionnel et son engagement à assurer la fiabilité de son approvisionnement. Pour en savoir plus sur Sandoz Canada, visitez le www.sandoz.ca/fr.

À propos de Sandoz AG

Sandoz (SIX:SDZ; OTCQX:SDZNY) est la référence mondiale dans le domaine des médicaments génériques et biosimilaires grâce à sa stratégie de croissance axée sur sa mission d'être un pionnier en matière d'accès pour les patients. Sandoz réunit quelque 22 000 employés issus de plus de 100 nationalités différentes. Ensemble, ils fournissent des médicaments à près de 500 millions de patients à l'échelle mondiale, générant des économies substantielles pour les systèmes de santé et d'immenses retombées pour la société dans son ensemble. Sandoz possède un impressionnant portfolio comptant plus de 1 500 produits pour un éventail de maladies allant du rhume au cancer. L'entreprise, dont le siège social est à Bâle, en Suisse, possède une longue tradition d'excellence qui remonte à 1886. Son histoire est jalonnée d'innovations, notamment la mise au point du Calcium Sandoz en 1929, de la première pénicilline orale du monde en 1951 et du premier médicament biosimilaire de l'histoire en 2006. En 2022, la société a réalisé des ventes totales s'élevant à 9,1 milliards de dollars américains et un BAIIDA de base de 1,9 milliard.

___________________________ i Source : https://www.penuriesdemedicamentscanada.ca/rws-search?perform=1, consulté le 16 novembre 2023. ii Société canadienne de pédiatrie. La prise en charge des graves pénuries de médicaments en pratique clinique : https://cps.ca/fr/documents/position/managing-critical-drug-shortages#:~:text=Tier%203%20drug%20shortages%20have,the%20face%20of%20increased%20demand, consulté le 16 novembre 2023.

Suivez Sandoz sur les réseaux sociaux

27 novembre 2023

