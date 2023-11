L'INSTITUT FUTURE INVESTMENT INITIATIVE DÉCIDE DE RÉSOUDRE LE PROBLÈME DE 5,4 BILLIONS DE DÉFICIT D'INVESTISSEMENT DANS LES MARCHÉS ÉMERGENTS





RIYADH, Arabie saoudite, 27 novembre 2023 /PRNewswire/ -- À l'Institut Future Investment Initiative (FII), à l'occasion d'un sommet mondial à Riyad, les dirigeants et les investisseurs ont décidé aujourd'hui de s'attaquer aux lacunes ESG en proposant une résolution qui vise à accroître les investissements ESG dans les marchés émergents

Dans le cadre de la résolution visant à accroître les investissements ESG dans les marchés émergents, l'Institut FII réunira des dirigeants et des investisseurs de l'Ouest, de l'Est et du Sud global pour prendre des mesures collectives sur les inégalités dans les cadres ESG actuels.

Les marchés émergents abritent 86 % de la population mondiale et sont responsables de 58 % du PIB mondial, mais ils reçoivent moins de 10 % de tous les investissements ESG. Moteurs de croissance de l'avenir, ces investissements sont loin d'être à l'échelle nécessaire pour une croissance durable et s'avèrent insuffisants pour atteindre le déficit annuel d'investissement de 2,5 à 3,7 billions de dollars nécessaires pour atteindre les objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies dans les pays en développement.

Reconnaissant les limites actuelles des outils de données ESG, la résolution demande :

l'engagement des partenaires de l'Institut FII à mettre en oeuvre une méthodologie ESG inclusive dans le but d'augmenter les actifs sous gestion dans les marchés émergents à 30 % des portefeuilles mondiaux de développement durable d'ici 2030 ;

l'adoption urgente de normes internationales de divulgation sur la durabilité dans les marchés émergents et développés ;

la reconnaissance du déploiement à venir des normes IFRS-1 et IFRS-2 du Conseil des normes internationales de durabilité comme étapes cruciales pour améliorer l'inclusivité ESG et la qualité des données ;

la présentation, par les acteurs du marché, des données dont le monde a besoin pour faire des choix d'investissement plus efficaces.

L'Institut FII continuera d'utiliser son pouvoir de mobilisation pour promouvoir le programme ESG inclusifs des sommets PRIORITY dans le monde entier afin d'exhorter le gouvernement et le secteur financier privé à relever ce défi.

Richard Attias, directeur général de Future Investment Initiative Institute, a déclaré :

« Un biais au centre des notations ESG les plus dominantes au monde prive les marchés en développement de billions de dollars, qui sont les moteurs de croissance de l'économie mondiale. Les outils de données ESG existants favorisent les marchés développés. Pour parvenir un jour à atteindre l'objectif initial d'assurer un avenir plus durable, nous avons besoin d'une adoption généralisée de l'inclusivité, afin que les facteurs ESG profitent vraiment à chaque pays, à chaque région et au monde entier. »

À propos de l'Institut FII

L'Institut Future Investment Initiative (FII) est une fondation mondiale à but non lucratif qui s'appuie sur des données, dotée d'une branche d'investissement, et avec un seul objectif : avoir un impact sur l'humanité. Adoptant une stratégie mondiale et inclusive, nous encourageons les grands esprits du monde entier et transformons les idées en solutions concrètes dans quatre domaines critiques : l'intelligence artificielle (IA) et la robotique, l'éducation, la santé et le développement durable.

