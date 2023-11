Des chefs d'entreprise et des dirigeants politiques, dont Son Altesse Royale Mohammed Bin Salman, se réunissent pour la première journée de la conférence Future of Investment Initiative à Riyad





Les délégués appellent à un nouveau pacte mondial pour stimuler l'environnement économique et dynamiser les investissements dans les énergies renouvelables

Les PDG avertissent que l'environnement géopolitique présente des défis majeurs à venir, mais que les opportunités d'investissement attrayantes abondent

Le président de la Banque mondiale, Ajay Banga , s'engage à consacrer des ressources à la lutte contre le changement climatique et à l'éradication de la pauvreté, alors que le sommet se penche sur une nouvelle vision de l'humanité

RIYAD, Arabie saoudite, 27 novembre 2023 /PRNewswire/ -- La journée d'ouverture de la septième conférence Future Investment Initiative (FII7) s'est concentrée sur la façon dont la communauté mondiale peut réussir à composer avec les nouvelles normes émergentes des relations dans un contexte d'instabilité, de préoccupations climatiques et d'inégalités sociales, les délégués s'accordant sur les appels à un nouveau « pacte mondial » afin d'encourager et de soutenir les opportunités d'investissement.

À la tête d'un panel d'acteurs du changement, composé de Jamie Dimon, PDG de JP Morgan Chase & Co et Laurence D. Fink, PDG de BlackRock, S.E. Yasir Al-Rumayyan, gouverneur du Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite, a défini les orientations dans ces domaines inexplorés et a expliqué comment convertir les défis en opportunités de croissance, d'impact et de résilience, en particulier par rapport aux ambitions du Royaume en matière d'énergies renouvelables.

S.E. Yasir Al-Rumayyan a déclaré : « Ce que nous faisons en Arabie saoudite est un bon modèle pour le monde. D'ici 2030, nous voulons que 50 % de notre production d'électricité soit basée sur l'énergie renouvelable et que l'autre moitié soit basée sur le gaz qui émet moins que le liquide. Nous devons investir davantage dans les énergies renouvelables. Si vous regardez les objectifs, d'ici 2045, 283 billions de dollars doivent être investis cumulativement à partir de 2020. »

Ray Dalio, fondateur, mentor, directeur informatique et membre du conseil d'administration de Bridgewater Associates, LP, a déclaré : « Ce que nous voyons aujourd'hui et à l'approche des élections aux États-Unis, ce sont des différences irréconciliables entre la richesse et le pouvoir. Regardez les questions géopolitiques et climatiques. La question climatique nous coûtera entre 5 000 et 10 000 milliards de dollars par an en termes de PIB mondial. Il faut s'en occuper. »

Jamie Dimon, président et PDG de JP Morgan, a déclaré : « Les dépenses budgétaires sont plus élevées que jamais en temps de paix, et ce, de façon significative. Une hausse de taux de 25 points de base ne fera pas une grande différence, mais un déplacement de 100 points de base sur la courbe des taux en ferait une. Ce que nous voyons aujourd'hui ressemble aux années 1970 : beaucoup de dépenses. Les gouvernements font pression pour les facteurs ESG, mais sans mettre en oeuvre de taxes sur le carbone ou une stratégie rationnelle. »

L'énergie étant un thème majeur de la journée, le besoin crucial de dynamiser la transition vers une énergie plus verte est à l'origine du sommet spécial sur l'énergie du FII. Ce dernier a examiné dans quelle mesure les objectifs de l'Accord de Paris peuvent s'aligner sur la croissance économique, le rôle que la technologie est susceptible de jouer dans l'élimination des gaz à effet de serre et le rythme de la décarbonisation mondiale.

Son Altesse Royale le Prince Abdulaziz bin Salman AlSaud, ministre de l'Énergie du Royaume d'Arabie Saoudite, a lancé un appel à l'action : « Le Royaume a démontré non seulement une transition, mais aussi une aspiration à être un modèle pour l'évolution d'une économie d'hydrocarbures. Nous visons le trilemme : la sécurité énergétique, l'accessibilité financière et la croissance économique. Sur le plan de la durabilité, notre engagement en faveur de l'Accord de Paris est inébranlable. Non seulement nous l'avons signé, mais nous avons méticuleusement négocié chaque détail. L'exécution de ces engagements n'est pas facultative, elle est obligatoire. »

Ajay Banga, président de la Banque mondiale, a ajouté : « La nouvelle mission de la Banque mondiale est de se consacrer non seulement à l'éradication de la pauvreté et au partage de la prospérité, mais aussi de s'assurer que la planète est vivable et de résoudre les crises et les défis mondiaux qui s'entremêlent. »

Lors du sommet de la Future Investment Initiative qui se déroule à Riyad (du 24 au 26 octobre), 6 000 dirigeants, investisseurs et innovateurs du monde entier participent à plus de 200 tables rondes et discussions destinées à aborder les plus grands problèmes liés à la santé, à la prospérité et à la survie de l'humanité.

Richard Attias, directeur général de l'Institut Future Investment Initiative, a déclaré : « L'avenir des valeurs de l'humanité est un avenir qui englobe l'empathie, l'inclusion, la tolérance, la connaissance, l'éthique et la paix. C'est un avenir où nous reconnaissons notre responsabilité commune de prendre soin de notre planète et de nos semblables. »

