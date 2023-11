Des ministres fédéraux publient une déclaration exhortant à une action collective pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe au Canada





OTTAWA, ON, le 25 nov. 2023 /CNW/ - L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, soutenue par des ministres fédéraux*, a publié aujourd'hui la déclaration suivante pour exhorter l'ensemble de la société à une action collective pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe et pour commémorer la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et le début des 16 jours d'activisme contre la violence fondée sur le sexe :

« La violence fondée sur le sexe est trop souvent décrite comme un incident isolé, alors qu'il s'agit d'un problème profondément enraciné qui a des répercussions considérables sur les personnes et sur les sociétés entières - et qui peut entraîner des conséquences fatales. Les personnes survivantes, leurs enfants et les personnes qui les soutiennent vivent avec des problèmes physiques, émotionnels, financiers, de santé et de santé mentale à long terme. Ces facteurs sont aggravés lorsque l'on considère les personnes aux identités croisées qui sont touchées de manière disproportionnée : comme les femmes et les filles autochtones, les personnes noires et les membres de communautés racialisées, et les personnes sans abri.

La violence à la maison suit les enfants et les jeunes jusqu'à l'école, les empêche de réaliser tout leur potentiel et peut avoir des répercussions qui persistent sur plusieurs générations. Ces répercussions personnelles s'ajoutent aux milliards de dollars indirectement dépensés chaque année au Canada pour faire face aux conséquences.

Les solutions à ce problème ne se trouvent pas en une seule personne ou dans une seule institution. On les retrouve en nous et dans les institutions qui soutiennent notre pays.

C'est pourquoi nous avons adopté une approche pangouvernementale pour soutenir les victimes et les personnes survivantes, et avons travaillé aux côtés des provinces et des territoires dans le cadre du Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe et avons financé des lignes d'assistance téléphonique en cas de crise dans chaque province et territoire.

Le gouvernement s'est également associé à de nombreux ministères pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe et soutenir les victimes et les personnes survivantes par l'intermédiaire des mesures suivantes :

Un plan visant à mettre fin à la crise nationale des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQI+ autochtones disparues et assassinées, qui comprend un travail de collaboration pour mettre en oeuvre un système d'alerte qui permettrait de retrouver une femme, une fille ou une personne 2ELGBTQI+ portée disparue.

Des investissements dans au moins 178 nouveaux refuges et unités de transition dans les communautés autochtones à travers le pays pour aider les personnes qui fuient la violence fondée sur le sexe à accéder à des services culturellement adaptés et à répondre aux besoins urgents en matière de logement.

Soutenir les interventions de promotion de la santé qui favorisent des relations saines, équipent les prestataires de services et réduisent les facteurs de risque de la violence familiale et la violence fondée sur le sexe. De l'aide pour les personnes survivantes afin qu'elles reconstruisent et maintiennent leur santé grâce à Espace Mieux-être Canada , qui offre un soutien gratuit en matière de santé mentale et dépendances.

, qui offre un soutien gratuit en matière de santé mentale et dépendances. Soutenir l'accès équitable aux Canadiennes et Canadiens, quelle que soit leur identité de genre, à des ressources et des soins de santé culturellement adaptés et pertinents. Cela implique de s'opposer à toute action violente telle que la stérilisation forcée et contrainte, ainsi qu'aux agressions, aux menaces, au harcèlement et à l'intimidation contre les prestataires de soins de santé

Aider les organismes de services communautaires à s'adapter, à se moderniser et à renforcer leur capacité organisationnelle interne grâce au Fonds de relance des services communautaires, un investissement unique de 400 millions de dollars. Les projets comprennent des refuges pour femmes et enfants, des centres pour femmes immigrantes et réfugiées, des services d'aide aux victimes et des organismes de soutien juridique, des lignes d'assistance téléphoniques et des centres de ressources pour les victimes d'agressions sexuelles, ainsi que des programmes favorisant le développement sain des enfants et des jeunes.

Un investissement pouvant atteindre jusqu'à 22,4 millions de dollars dans le cadre de la Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes. Soixante-trois organismes travaillent à prévenir la traite des personnes et à soutenir les populations à risque et les personnes survivantes en fournissant des services tels que des maisons de transition et de deuxième étape, des services en matière de santé mentale, d'emploi et d'aide juridique, ainsi que des formations, des outils et un soutien visant à acquérir une indépendance financière.

Une campagne nationale d'éducation du public visant à sensibiliser aux signes avant-coureurs de la traite des personnes et à la manière de signaler en toute sécurité les cas suspects, en mettant l'accent sur les jeunes, les parents et les populations à risque.

L'adoption des réformes du Code criminel pour responsabiliser les victimes d'actes criminels en leur donnant une plus grande voix dans notre système de justice pénale et en rendant plus onéreuse l'obtention d'une libération sous caution pour une personne ayant des antécédents de violence conjugale.

Un investissement de près de quatre milliards de dollars sur neuf ans pour lutter contre l'itinérance grâce à Vers un chez-soi : la stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance. Cette initiative aide les communautés à répondre aux priorités locales et à offrir des programmes conçus pour répondre aux besoins de groupes précis, notamment les femmes et les enfants fuyant la violence et les personnes 2ELGBTQI+.

En tant que ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, et au nom de mes collègues, j'exhorte tout le monde à profiter des 16 prochains jours pour mettre en pratique le thème de cette année, Écouter. Apprendre. Agir.

Prenez le temps d'écouter les personnes survivantes, d'en apprendre davantage sur la violence fondée sur le sexe et de réfléchir à la manière dont vous pouvez agir pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe à la maison, sur votre lieu de travail et dans votre communauté. Continuons de travailler ensemble pour bâtir un Canada sans violence fondée sur le sexe pour tout le monde. »

*Cette déclaration est appuyée par :

l'honorable Patty Hajdu , ministre des Services aux Autochtones

, ministre des Services aux Autochtones l'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones

l'honorable Mark Holland , ministre de la Santé

, ministre de la Santé l'honorable Ya'ara Saks, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

l'honorable Jenna Sudds, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

l'honorable Dominic LeBlanc , ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales

, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales l'honorable Arif Virani , ministre de la Justice du Canada et procureur général du Canada

, ministre de la Justice du et procureur général du l'honorable Sean Fraser , ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

