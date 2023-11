Mori Building célèbre le lancement officiel d'Azabudai Hills





Mori Building Co., Ltd, important promoteur de paysages urbains au Japon, a marqué aujourd'hui le lancement officiel d'Azabudai Hills, un complexe à usage mixte et un nouveau quartier de classe mondiale dans le centre de Tokyo. Fidèle au concept de « village urbain moderne - vert et bien-être », Azabudai Hills est un site riche en nature, doté de fonctionnalités urbaines intégrées, notamment un centre d'affaires de premier plan, des logements, des commerces, des installations culturelles et médicales, des établissements d'enseignement et un grand espace vert luxuriant qui rassemble les gens.

La vision de Mori Building pour Azabudai Hills consiste à devenir une communauté « verte et de bien-être » du 21e siècle, où les citoyens vivent en harmonie avec la nature. Sur environ 8,1 hectares, Azabudai Hills a une superficie totale d'environ 861 700 m², dont 214 500 m² d'espaces de bureaux, 24 000 m² d'espaces verts, 1 400 unités résidentielles, 122 chambres d'hôtel et environ 150 magasins de détail et restaurants. La Mori JP Tower atteint une hauteur de 330 mètres, ce qui en fait le plus haut bâtiment du Japon. Ce quartier réimaginé « une ville dans la ville » regroupera environ 20 000 employés de bureau et 3 500 résidents lorsqu'il sera entièrement occupé et devrait accueillir 30 millions de visiteurs par an.

« Mori Building a pour vocation de créer et d'entretenir la vitalité des villes grâce à des projets de réaménagement urbain à grande échelle », a indiqué Shingo Tsuji, président-directeur général de Mori Building Co., Ltd. « Au fil des ans, nous avons continué à anticiper la direction que prendraient les villes de demain à mesure que la société évoluait. Les grandes villes du monde entier connaissent des changements considérables depuis quelques années. Nous nous persuadons que, ce que les citoyens attendent de la vie urbaine à l'avenir, c'est d'avoir accès à des fonctionnalités intégrées tout en pouvant vivre en harmonie avec la nature, nouer des relations avec les autres et jouir d'un bien-être physique et mental. C'est pourquoi nous avons voulu créer un quartier qui incarne ces valeurs au coeur de Tokyo. Azabudai Hills témoigne de notre vision du « Green & Wellness » pour la vie urbaine ainsi que de notre ambition de contribuer à la compétitivité internationale de Tokyo. »

Un design inspiré par le vert et le bien-être

Azabudai Hills matérialise la vision de Mori d'un village urbain moderne -Green & Wellness, un immense espace ouvert rempli d'une verdure luxuriante qui rassemble les citoyens pour construire une nouvelle communauté au coeur de Tokyo.

La conception architecturale d'Azabudai Hills a débuté par la définition des flux de citoyens et d'un paysage homogène avec une place publique centrale verdoyante. L'emplacement des tours de grande hauteur a ensuite été étudié, ce qui leur a permis de se fondre dans l'espace vert luxuriant. Cette approche va à l'encontre de l'approche traditionnelle qui consiste à placer les bâtiments en premier.

Qui plus est, l'utilisation de tours compactes a permis de créer un grand nombre d'espaces verts dans la région. Après avoir regroupé de nombreuses petites parcelles de terrain et construit trois gratte-ciel sur le site, Mori Building a créé un immense espace vert au niveau du sol. Cette idée est à la base du concept de ville-jardin verticale que Mori Building a mis en oeuvre dans ses projets emblématiques au fil des ans, notamment ARK Hills, Roppongi Hills et Toranomon Hills.

Azabudai Hills permet aux citoyens de se rapprocher de la nature grâce à quelque 320 espèces diverses de plantes qui transforment l'espace chaque saison. Sur un espace vert en pente, un verger d'environ 200 m² sera installé avec 11 types d'arbres fruitiers, offrant aux citadins une rare occasion d'observer les merveilles de la nature.

Les installations artistiques publiques réparties dans le complexe créent un espace urbain, dans lequel l'art et la nature se fondent harmonieusement et où les citoyens peuvent visualiser leur lien avec le monde naturel. La galerie Azabudai Hills représentera la principale installation de promotion culturelle d'Azabudai Hills, un développement basé sur le concept selon lequel « la ville entière est un musée ».

Des équipes d'architectes et de designers de premier plan, dont Pelli Clarke & Partners et Heatherwick Studio, se sont rassemblées pour créer un point de repère distinctement japonais d'une part, en puisant dans les éléments esthétiques, topographiques et saisonniers locaux, tout en offrant un nouveau cadre de vie urbaine axé sur l'espace vert, le bien-être et l'harmonie avec la nature, dont les applications sont plus larges.

« Les villes figurent parmi les plus grandes inventions de l'humanité et Azabudai Hills a propulsé leur évolution de manière spectaculaire, en entremêlant l'architecture, la nature et la communauté. Grâce à notre collaboration directe avec MM. Minoru Mori et Shingo Tsuji, nous avons créé une ville active, diversifiée et humaine à l'intérieur d'une ville », a indiqué Fred Clarke, cofondateur et associé de Pelli Clarke & Partners. « En mettant ses citoyens au premier plan, Mori Building et l'équipe de conception cherchent à contribuer à l'art et à la science de la construction de notre avenir urbain. Nous sommes honorés d'avoir partagé leur vision qui perdure depuis des décennies ! »

« Nous nous sommes inspirés pour créer un quartier qui se connecte aux émotions des citoyens d'une manière différente », a indiqué Thomas Heatherwick, fondateur de Heatherwick Studio. « Grâce à la réunion d'équipements culturels et sociaux et d'un extraordinaire paysage tridimensionnel explorable, il a été possible d'offrir aux visiteurs et à la communauté locale un endroit où se connecter les uns aux autres et profiter d'espaces publics ouverts et verdoyants. Il s'agit d'un lieu public joyeux et unique pour Tokyo, conçu pour être apprécié pendant de nombreuses années. »

Accueil d'entreprises de premier plan et d'institutions mondiales

Azabudai Hills a obtenu le soutien de partenaires qui partagent la vision de Green & Wellness. Parmi ces partenaires prestigieux figurent le Centre de médecine préventive de l'Université Keio, la British School de Tokyo, l'une des plus grandes écoles internationales du centre-ville, Janu Tokyo, la première mondiale de la marque soeur d'Aman et le seul hôtel du projet ; Aman Residences, Tokyo, qui offre un tout nouveau niveau de vie avec seulement 91 unités proposant le style de vie entièrement desservi de la marque Aman ; le Tokyo Venture Capital Hub, qui réunit plus de 70 capitaux à risque japonais ; environ 150 magasins de détail, dont des marques de luxe de classe mondiale ; le marché Azabudai Hills, qui promeut la culture alimentaire japonaise authentique ; et le célèbre MUSÉE D'ART NUMÉRIQUE de Mori Building : EPSON teamLab Borderless, précédemment situé à Odaiba, Tokyo. Plusieurs de ces établissements exceptionnels ont ouvert à Azabudai Hills et d'autres établissements ouvriront après décembre 2023.

Calendrier des lancements à venir

Fin janvier 2024 - Marché d'Azabudai Hills

Début février 2024 - Musée d'art numérique MORI Building : EPSON teamLab Borderless

Février 2024 - Janu Tokyo

À partir de février 2024 - Garden Plaza (marques de luxe)



35 ans d'existence

Le projet Azabudai Hills a débuté en 1989 avec la création du Conseil des villes en rénovation. Le site du projet englobe un quartier long et étroit, morcelé par des collines et des vallées au relief complexe. Avant le réaménagement, ce quartier fragmenté était peuplé de petites maisons et de bâtiments en bois qui nécessitaient d'importants travaux de modernisation des infrastructures et d'amélioration des fonctions urbaines.

Depuis lors, Mori Building Co. a travaillé en collaboration avec quelque 300 propriétaires fonciers d'origines diverses pendant près de 35 ans pour donner vie à Azabudai Hills. Le projet a reçu un soutien massif de la part des propriétaires fonciers et des électeurs locaux. En 2017, le plan d'urbanisme a été approuvé et la construction a débuté en août 2019.

« Je vais avoir 99 ans en décembre prochain et le projet Azabudai Hills a débuté alors que j'étais au milieu de la soixantaine. Nous avons adopté une approche réfléchie pour nous assurer que tout le monde était d'accord avec le nouveau plan d'aménagement. Une fois cette décision prise, le projet a progressé si rapidement qu'il est difficile de croire que nous avons déjà atteint la ligne d'arrivée. Mori Building a joué un rôle déterminant en dirigeant le réaménagement et en faisant de ce projet sans précédent une réalité », a indiqué Kenichi Magatani, président de l'association de réaménagement urbain d'Azabudai Hills.

« Je vis dans ce quartier depuis longtemps, mais je n'ai jamais vu un projet de développement urbain aussi dynamique au coeur de la ville. Je suis sûr que les citoyens seront émerveillés non seulement par les tours spectaculaires, mais aussi par son riche espace vert, et par les incroyables commodités, notamment les marchés et les restaurants, les magasins de détail, les musées, le centre médical et l'école internationale. Je suis convaincu que Tokyo et le Japon pourront être fiers de ce quartier revitalisé pour les décennies à venir » a indiqué M. Magatani.

Faciliter l'innovation et l'écosystème de la société civile

Azabudai Hills abrite le Tokyo Venture Capital Hub (TVCH), le premier centre de capital-risque à grande échelle au Japon. Le TVCH est conçu pour encourager les start-ups locales, échanger des idées commerciales entre les sociétés de capital-risque et les entrepreneurs, et créer un écosystème qui revitalise l'économie de l'innovation au Japon.

Situé aux 4e et 5e étages du Garden Plaza B, le TVCH offre des espaces de bureaux et un espace de co-working qui facilitent les présentations d'investissement, les séminaires, les ateliers et les événements de mise en réseau. Le TVCH accueillera quelque 70 sociétés de capital-risque et des sociétés de capital-risque indépendantes de premier plan, notamment Drone Fund, Incubate Fund, Spiral Capital, ainsi que Japan Venture Capital Association et University of Tokyo Edge Capital Partners (UTEC).

Qui plus est, les start-ups, les sociétés de capital-risque et les entreprises présentes au TVCH sont encouragées à faire équipe avec des collaborateurs d'autres incubateurs d'innovation, tels que ARCH et CIC Tokyo, et Japan Innovation Campus dans la Silicon Valley, qui sont situés dans d'autres propriétés de Mori au Japon et à l'étranger.

Leader en matière de développement durable

Azabudai Hills est un leader dans la promotion des efforts de décarbonisation et de recyclage des ressources à l'échelle de la ville. Dès l'achèvement de la construction, 100 % de l'électricité fournie au complexe proviendra de sources renouvelables, répondant ainsi aux objectifs fixés par l'initiative environnementale internationale Renewable Energy 100% (RE100) menée par le Climate Group du Royaume-Uni. La technologie de l'intelligence artificielle sera déployée dans le centre énergétique afin d'optimiser la gestion de la consommation d'énergie de ce grand complexe à usage mixte.

Qui plus est, Azabudai Hills déploiera des mesures dans l'ensemble du complexe pour réduire l'impact sur l'environnement, notamment l'utilisation d'énergies alternatives, la réutilisation des eaux pluviales pour l'arrosage des espaces verts et le recyclage horizontal du plastique.

Azabudai Hills est en passe de recevoir plusieurs distinctions environnementales prestigieuses, notamment la plus haute certification LEED Neighborhood Development pour les développements à usage mixte, la certification LEED BD+C (Building Design/Core and Shell Development) ainsi que la certification WELL.

Un factbook fournissant des détails complets sur Azabudai Hills et ses installations est disponible sur le site web suivant :

https://onl.tw/VYcx5TJ

Mori Building est un promoteur urbain innovant basé à Tokyo. L'entreprise s'est engagée à maximiser le pouvoir magnétique des villes en créant et en entretenant des centres urbains sûrs, durables et cosmopolites basés sur son concept unique de ville-jardin verticale de centres de grande hauteur pour les affaires, l'éducation, les loisirs et la résidence. Ce concept est appliqué dans les nombreux projets de pointe de la société, notamment ARK Hills, Roppongi Hills et Toranomon Hills à Tokyo, ainsi que le Shanghai World Financial Center. Mori Building s'occupe également de location immobilière, de gestion de projets et de consultation. Veuillez consulter le site www.mori.co.jp/en

