STEMCELL Technologies remporte le « Canada's Most Admired Corporate Culturestm of 2023 Award »





STEMCELL Technologies, la plus importante entreprise de biotechnologie du Canada, a reçu le Canada's Most Admired Corporate Culturestm of 2023 Award, décerné par Waterstone Human Capital. Ce programme national de Prix récompense les meilleures entreprises canadiennes ayant favorisé des cultures d'entreprise particulièrement efficaces qui contribuent au maintien de leur avantage concurrentiel.

« Être inscrit sur la liste Waterstone des Canada's Most Admired Corporate Culturestm prouve que chez STEMCELL chaque collaborateur pratique une approche centrée sur l'humain dans le cadre de son travail », a déclaré Helen Sheridan, directrice des ressources humaines de STEMCELL. « Notre équipe diversifiée et dynamique de plus de 2 400 employés a toujours été guidée par nos cinq valeurs fondamentales : innovation, réactivité, qualité, collaboration et intégrité. Ce Prix est la reconnaissance appréciée du fait que le respect de ces valeurs par notre équipe a été la clé de notre succès au cours des 30 dernières années. »

En plus de figurer sur la liste des Canada's Most Admired Corporate Culturestm de Waterstone Human Capital, STEMCELL a récemment reçu le « Company of the Year ? Anchor Award » décerné dans le cadre des Technology Impact Awards 2023, qui récompense les employeurs exceptionnels de Colombie-Britannique. En 2023, STEMCELL a également été nommée l'une des sociétés canadiennes les mieux gérées par Deloitte, et reconnue comme étant un I.D.E.A.L. Bioscience Employer par BioTalent Canada.

« La culture d'entreprise de STEMCELL reflète la démarche professionnelle de nos collaborateurs. Il ne serait tout simplement pas possible de respecter nos engagements de scientifiques qui aident les scientifiques sans créer un environnement qui attire les talents les plus brillants », a déclaré le Dr Allen Eaves, PDG de STEMCELL. « L'innovation et le progrès scientifique sont au coeur de tout ce que nous faisons et nous sommes fiers de proposer une culture enrichissante, inclusive et valorisante qui permet aux collaborateurs de STEMCELL de réaliser leur plein potentiel. »

À propos de STEMCELL Technologies

STEMCELL Technologies soutient la recherche dans le domaine des sciences du vivant en offrant plus de 2 500 réactifs, outils et services spécialisés. STEMCELL propose des milieux de culture cellulaire de grande qualité, des technologies de séparation cellulaire, des instruments, des produits accessoires, des ressources pédagogiques et des services d'évaluation sous contrat utilisés par les scientifiques du monde entier effectuant des recherches sur les cellules souches, l'immunologie, le cancer, la médecine régénérative et la thérapie cellulaire.

À propos de Waterstone Human Capital

Fondée en 2003, Waterstone Human Capital est une société de premier plan de conseils en gestion du capital humain axée sur la culture d'entreprise et destinés aux entreprises de toute l'Amérique du Nord qui considèrent la culture comme leur plus grand atout. L'équipe de conseillers en leadership de Waterstone fournit des services conçus pour répondre aux besoins des clients en matière de formation en leadership, de recrutement, de mesure et d'évaluation de la culture et de l'engagement.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

