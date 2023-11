BYD produit son 6 millionième véhicule à énergie nouvelle





BYD, leader mondial dans la fabrication de véhicules à énergie nouvelle et de batteries, a franchi une étape historique en produisant son 6 millionième véhicule à énergie nouvelle dans son usine de Zhengzhou. Cette performance record souligne les efforts incessants de BYD en tant que précurseur dans le secteur des véhicules électriques.

En atteignant le cap des 6 millions de véhicules à énergie nouvelle, trois mois à peine après la fabrication du 5 millionième véhicule, BYD a une nouvelle fois établi de nouveaux standards de production et de distribution. Le 6 millionième véhicule à énergie nouvelle porte le nom de BAO 5 - un SUV Super Hybrid Hardcore sous la sous-marque professionnelle et personnalisée de BYD, FANGCHENGBAO. Cette réalisation remarquable a été célébrée collectivement par des employés représentatifs.

Cela a permis d'élargir la matrice de marques diversifiées de BYD, qui comprend notamment les séries Dynasty et Ocean, FANGCHENGBAO, DENZA et Yangwang. En octobre, BYD a atteint un record de ventes mensuelles avec plus de 300 000 véhicules à énergie nouvelle. L'engagement de l'entreprise en matière de leadership technologique et la diversité de sa gamme de produits ont permis à BYD de créer une valeur ajoutée substantielle sur le marché de demain et de répondre à une grande variété de besoins des clients.

Depuis 2010, BYD a activement étendu sa présence mondiale en introduisant des bus et des taxis à énergie nouvelle pour électrifier les transports publics. Après une décennie, les transports publics électriques de BYD sont utilisés dans plus de 400 villes dans plus de 70 pays.

Afin d'étendre et d'accélérer la présence mondiale de l'entreprise et des voitures particulières à énergie nouvelle, BYD a adopté une double approche d'exportation et de production locale. Actuellement, BYD est présent dans 58 pays et régions et a vendu plus de 200 000 voitures en cumulé, avec des gains significatifs sur le marché des véhicules à énergie nouvelle en Thaïlande, au Brésil et ailleurs.

BYD est constamment à la pointe des avancées technologiques. Des innovations telles que la batterie Blade, la technologie superhybride DM-i, la e-Plateforme 3.0, la technologie Cell to Body (CTB), la plateforme e4 le système de contrôle intelligent du corps BYD DiSus et le système superhybride DMO, ont établi de nouvelles normes dans l'industrie. À l'avenir, BYD restera fidèle à sa quête d'innovation et de respect de l'environnement, proposera de meilleures expériences de mobilité à davantage de clients dans le monde et contribuera à réduire la température mondiale de 1 °C.

À propos de BYD

BYD est une multinationale de la haute technologie qui exploite les innovations technologiques pour améliorer la vie quotidienne de tous. Fondée en 1995 en tant que fabricant de batteries rechargeables, BYD propose dorénavant un champ d'activité diversifié couvrant les secteurs de l'automobile, du transit ferroviaire, des énergies nouvelles et de l'électronique. La société dispose de plus de 30 zones industrielles réparties entre la Chine, les États-Unis, le Canada, le Japon, le Brésil, la Hongrie et l'Inde. De la production et du stockage de l'énergie jusqu'à ses applications, BYD s'engage à proposer des solutions énergétiques zéro émission qui réduisent la dépendance mondiale envers les carburants fossiles. Son implantation pour les véhicules à énergies nouvelles couvre dorénavant 6 continents, plus de 70 pays et régions et plus de 400 villes. Cotée aux bourses de Hong Kong et de Shenzhen, la société est connue comme une entreprise du classement Fortune Global 500 qui apporte des innovations dans la quête d'un monde plus vert.

À propos de BYD Auto

Fondée en 2003, BYD Auto est la filiale automobile de BYD, une entreprise multinationale de haute technologie qui se consacre à l'exploitation des innovations technologiques pour une meilleure qualité de vie. Dans le but d'accélérer la transition écologique du secteur mondial des transports, BYD se concentre sur le développement de véhicules purement électriques et de véhicules hybrides rechargeables. L'entreprise maîtrise les technologies clés de toute la chaîne de production des véhicules à propulsion alternative, telles que les batteries, les moteurs électriques et les commandes électroniques. D'importantes avancées technologiques ont été réalisées ces dernières années, comme le développement de la batterie Blade, de la technologie superhybride DM-i, de la e-Plateforme 3.0, de la technologie CTB, de la plateforme e?, du système de contrôle intelligent du corps BYD DiSus et du système superhybride DMO. L'entreprise est le premier constructeur automobile au monde à avoir cessé de produire des véhicules fonctionnant aux carburants fossiles pour passer aux véhicules électriques. Depuis 10 ans, elle est le leader des ventes de voitures à propulsion alternative en Chine. Pour plus d'informations, consultez le site www.byd.com.

