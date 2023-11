Les offres d'ALLPOWERS pour le Black Friday sont désormais en ligne





DIAMOND BAR, Californie, 24 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Les offres du Black Friday d'ALLPOWERS sont désormais en ligne. Amazon et le site Web officiel de la marque proposent jusqu'à 57 % de réduction sur une collection de blocs d'alimentation et de panneaux solaires individuels, et jusqu'à 50 % de réduction sur les offres groupées de blocs d'alimentation et de panneaux solaires. Ces offres démarrent à 79 $ pour le Power Bank 41 600 mAh, et les frais de port sont gratuits pour toute la gamme. Vous trouverez un récapitulatif complet des plus grosses offres ci-dessous, mais vous pouvez également consulter certaines des réductions proposées ici. La promotion sera valable du 17 au 30 novembre.

Produits phare d'ALLPOWERS :

AllPOWERS S200 : Capacité de 200 W | 154 Wh à 79 $ (prix d'origine : 138 $). Le S200 est doté d'une technologie de recharge rapide à deux voies, d'une charge rapide de 99W qui permet une charge à 100% en un temps record, et d'une puissance suffisante à la demande.

ALLPOWERS R600 : Capacité de 600 W | 299 Wh à 189 $ (prix d'origine : 269 $), support UPS. Spécialement conçu pour charger les bouilloires, les ordinateurs portables, les glacières électriques les drones et autres appareils électroniques d'extérieur. Ce chargeur vous permettra de vivre vos aventures en plein air en toute sérénité.

ALLPOWERS R1500 : Capacité de 1 800 W | 1 152 Wh à 499 $ (prix d'origine : 999 $). Cette puissante centrale électrique fournit une alimentation de secours fiable pour votre maison. En cas de nuit orageuse ou de maintenance programmée, la R1500 répond à vos besoins et vous permet de garder les lumières allumées et vos appareils en charge.

ALLPOWERS R3500 : Capacité de 3 500 W | 3 168 Wh à 1 699 $ (prix d' : 3 399 $). Bénéficiez de performances inégalées grâce à son énorme capacité de 3 168 Wh et à sa puissante sortie AC de 3 200 W (7 000 W en pointe). Cette puissante centrale électrique fournit une alimentation de secours fiable à votre domicile, même en cas de tempête.

ALLPOWERS S2000 pro : Capacité de 2 400 W | 1 500 Wh à 7 99 $ (prix d'origine : 1 299 $). La S2000 pro a une capacité remarquable de 1 500 Wh et une sortie de 2 400 W, ce qui lui permet de faire fonctionner 99 % des appareils domestiques. Vous pouvez l'utiliser pour alimenter la majorité des outils et des appareils pour les activités de plein air et les situations d'urgence.

ous pouvez consulter d'autres offres sur les sites Web d'Allpowers :

ALLPOWERS Europe : jusqu'à 1 700 ? de réduction

ALLPOWERS Allemagne : jusqu'à 50 % de réduction

ALLPOWERS Royaume-Uni : jusqu'à 56 % de réduction

AllPOWERS Canada : jusqu'à 1 600 ? de réduction

À propos d'Allpowers :

Depuis 2010, ALLPOWERS se concentre sur la recherche et la conception de centrales électriques portables et de panneaux solaires pliables. Nous nous engageons à fournir des solutions énergétiques propres, respectueuses de l'environnement et durables.

Réseaux sociaux :

Facebook

Youtube

Instagram

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2284877/image.jpg

24 novembre 2023 à 12:34

Communiqué envoyé leet diffusé par :