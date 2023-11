Sineng Electric classée parmi les fabricants d'onduleurs photovoltaïques de catégorie 1 par BloombergNEF





WUXI, Chine, 24 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Sineng Electric, l'un des principaux fabricants mondiaux d'onduleurs photovoltaïques et de stockage d'énergie, a été classé dans la liste des fabricants d'onduleurs photovoltaïques de catégorie 1 de BloombergNEF, en raison de ses progrès technologiques, de sa stabilité commerciale et de son excellente compétitivité sur le marché.

Le système de classement de BNEF, basé sur la bancabilité, implique un processus d'évaluation rigoureux qui couvre plusieurs dimensions. Son classement dans cette liste prestigieuse confirme la crédibilité de la marque Sineng au sein de l'industrie. Le classement dans la catégorie 1 est un point de repère essentiel, qui offre aux investisseurs potentiels un point de référence fiable lorsqu'ils recherchent des partenaires fiables dans le secteur dynamique des énergies renouvelables.

Conformément à sa stratégie axée sur l'innovation et le client, Sineng présente une gamme complète de produits et de solutions conçus pour répondre aux diverses exigences des clients. Les livraisons cumulées d'onduleurs photovoltaïques ont désormais dépassé les 70 GW, les onduleurs de stockage d'énergie dépassant les 6 GW dans le monde. Ces produits éprouvés ont acquis une reconnaissance mondiale, créant de la valeur pour tous les clients de Sineng.

Au coeur de la réussite de Sineng se trouve l'attention particulière portée à la recherche et au développement, incarnée par une équipe d'ingénieurs qualifiés qui ne cesse de s'étoffer. Des investissements importants dans la recherche et le développement ont permis de mettre au point des solutions d'avant-garde. Les produits révolutionnaires tels que l'onduleur de chaîne de 350 kW, l'onduleur central de 4,4 MW, le PCS central de 2 MW et le PCS de chaîne de 200 kW garantissent une efficacité accrue, une fiabilité exceptionnelle et une sécurité maximale.

Qiang Wu, président de Sineng Electric, a déclaré : « Être reconnu comme un fabricant d'onduleurs photovoltaïques de catégorie 1 nous remplit d'enthousiasme. Cela renforce notre réputation et notre influence à l'échelle mondiale. En tant que pionnier digne de confiance qui se consacre à la promotion de la sensibilisation à l'environnement et de la conscience écologique, nous sommes impatients d'apporter des changements positifs. »

À propos de Sineng

Sineng Electric Co., Ltd. est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'une gamme complète de produits comprenant des onduleurs photovoltaïques et de stockage d'énergie pour des applications à grande échelle, commerciales et résidentielles. Avec quatre centres de recherche et développement, trois usines de fabrication et une capacité de production annuelle de 40 GW, l'engagement de Sineng en faveur de l'innovation technologique a permis à un plus grand nombre de personnes d'accéder à une énergie rentable, fiable et durable.

24 novembre 2023 à 12:11

