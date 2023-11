515 entreprises et organisations participeront à la première China International Supply Chain Expo





PÉKIN, 24 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Un reportage de People's Daily Online :

Un total de 515 entreprises et institutions chinoises et étrangères participeront à la première China International Supply Chain Expo (exposition internationale sur la chaîne d'approvisionnement de Chine, CISCE), qui se déroulera du 28 novembre au 2 décembre au China International Exhibition Center (site Shunyi) à Pékin, pour présenter les nouvelles technologies, les nouveaux produits et services dans les maillons clés de la chaîne d'approvisionnement mondiale.

Couvrant une surface d'exposition totale de 100 000 mètres carrés, la première China International Supply Chain Expo (CISCE) présente cinq chaînes d'approvisionnement, à savoir les véhicules intelligents, l'agriculture verte, les énergies propres, la technologie numérique et la vie saine, ainsi qu'une zone d'exposition des services de la chaîne d'approvisionnement.

La première CISCE établira une plateforme professionnelle internationale faisant autorité pour faciliter la communication, les négociations et la coopération mutuellement bénéfique entre les exposants nationaux et étrangers.

Les exposants internationaux de 55 pays et régions représenteront 26 % de l'ensemble des exposants. Un certain nombre d'entreprises du Fortune 500 et de grandes entreprises mondiales de la chaîne d'approvisionnement y participeront.

La première CISCE est accueillie par le Conseil chinois pour la promotion du commerce international (CCPIT) et organisée par China International Exhibition Center Group Limited (CIEC Group), qui est sous l'administration directe du CCPIT.

Certains exposants ont déjà réservé leur stand pour la deuxième CISCE.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2284906/image_5029725_35478447.jpg

24 novembre 2023 à 11:17

