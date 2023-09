L'opposition officielle fait adopter une motion pour demander à Ottawa de ne pas abandonner les restaurateurs





QUÉBEC, le 26 sept. 2023 /CNW/ - Afin d'éviter la faillite à de nombreux restaurateurs qui doivent rembourser l'aide fédérale reçue durant la pandémie, le porte-parole de l'opposition officielle en matière d'économie, Fred Beauchemin, a fait adopter une motion à l'unanimité pour que l'Assemblée nationale demande à Ottawa de repousser l'échéance du 31 décembre 2023.

Le député libéral de Marguerite-Bourgeoys rappelle que 80% des restaurateurs québécois ont reçu un prêt du gouvernement fédéral, lors de la pandémie, qu'ils devront rembourser en partie, à la fin de l'année en cours. Dans le contexte économique actuel, il se réjouit d'avoir convaincu tous les élus pour qu'un message clair soit envoyé au gouvernement fédéral, afin d'éviter que nombre de restaurateurs soient forcés de mettre la clé sous la porte.

« Nos restaurateurs ont besoin d'air. Ces petites et moyennes entreprises ont été particulièrement frappées par la pandémie et continuent d'être victimes de l'inflation et de la pénurie de main-d'oeuvre. Je suis heureux que tous les partis représentés à l'Assemblée nationale se soient rendus à nos arguments et aient entendu le cri du coeur de nos restaurateurs. »

-Frédéric Beauchemin, député de Marguerite-Bourgeoys et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'économie

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

26 septembre 2023 à 16:16

