Trois-Rivières - L'étude de sécurité sur le tronçon urbain de l'autoroute 40 est terminée

Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite informer les usagers qu'il y aura des fermetures sur le pont Alexandra afin de permettre à la Commission de la capitale nationale d'effectuer des travaux pour le réaménagement de la pointe...

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que l'étude de sécurité réalisée sur le tronçon urbain de l'autoroute 40, situé entre la rue des Prairies et l'autoroute 55, est terminée. Trois recommandations émanent de...

Exo avise sa clientèle que des horaires spéciaux seront en vigueur sur son réseau de train, autobus et transport adapté à l'occasion de l'Action de grâce, le lundi 9 octobre 2023. Nous invitons nos clients à planifier leurs déplacements au moyen de...