ENERGY STAR® Canada reconnaît les chefs de file de l'efficacité énergétique

OTTAWA, ON, le 26 sept. 2023 /CNW/ - L'efficacité énergétique est une solution vitale pour contrer les changements climatiques, car elle permet de réduire les émissions et d'aider les Canadiens à économiser de l'argent sur leurs factures d'énergie. Le gouvernement du Canada est ravi de collaborer avec des partenaires afin de faire avancer ce dossier. Le travail important des lauréats des prix ENERGY STAR Canada nous rapproche un peu plus d'un avenir à faibles émissions de carbone au Canada.

Aujourd'hui, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a félicité les lauréats des prix ENERGY STAR Canada de 2023 pour leur contribution remarquable à la promotion des produits et des maisons et bâtiments les plus écoénergétiques, aidant ainsi les Canadiens à réduire le gaspillage énergétique et à lutter concrètement contre les changements climatiques.

Par l'entremise des prix ENERGY STAR Canada, ENERGY STAR Canada reconnaît l'apport des participants exceptionnels qui font progresser l'efficacité énergétique partout au pays. Chaque année, cet événement rend hommage aux chefs de file de l'efficacité énergétique qui ont placé la barre haute au chapitre de l'efficacité.

Depuis 2001, le programme ENERGY STAR Canada joue un rôle déterminant dans la promotion de pratiques éconergétiques partout au pays. Grâce à la certification et à la promotion de produits, de maisons et de bâtiments, les participants au programme ENERGY STAR permettent aux Canadiens de prendre des décisions judicieuses qui les aident à économiser de l'argent, à réduire les émissions et à nous rapprocher d'un avenir carboneutre. En 2022, les produits certifiés ENERGY STAR ont permis d'économiser suffisamment d'énergie pour alimenter plus de 323 000 maisons pendant un an.

Les entreprises et organismes suivants ont été reconnus comme des ambassadeurs de l'efficacité énergétique qui illustrent l'intérêt de faire des choix énergétiques intelligents. Ils se sont distingués en tant que chefs de file environnementaux en présentant des solutions novatrices et en créant des changements transformateurs pour rendre les produits, maisons et bâtiments plus écoénergétiques :

ENERGY STAR pour les produits

ENERGY STAR pour les maisons neuves

Constructeur de l'année, de volume limité : Huron Creek Developments ( Kitchener, Ontario )

( ) Constructeur de l'année, de volume moyen : Doug Tarry Homes ( St. Thomas, Ontario )

ENERGY STAR pour les bâtiments

Bâtiment de l'année - Hôpital : L'Hôpital régional Dr Everett Chalmers ( Fredericton , Nouveau-Brunswick)

( , Nouveau-Brunswick) Bâtiment de l'année - Patinoire et piste de curling : Erin Mills Twin Arena ( Mississauga, Ontario )

) Bâtiment de l'année - École du préscolaire au secondaire : Bliss Carman Middle School, Anglophone West School District ( Fredericton , Nouveau-Brunswick)

, Nouveau-Brunswick) Bâtiment de l'année - Centre médical : Etobicoke Wellness Centre ( Etobicoke, Ontario )

) Bâtiment de l'année - Immeuble à logements multiples : 600 Proudfoot Lane ( London, Ontario )

) Bâtiment de l'année - Bureau : Cadillac Fairview, Yonge Corporate Centre - 4110 Yonge Street ( North York, Ontario )

) Bâtiment de l'année - Bureau : 6985 Financial Drive ( Mississauga, Ontario )

) Bâtiment de l'année - Bureau : Sun Life Waterloo King ( Waterloo, Ontario )

) Bâtiment de l'année - Bureau : Brian Canfield Centre ( Burnaby , Colombie-Britannique)

, Colombie-Britannique) Bâtiment de l'année - Résidence pour personnes âgées et établissement de soins pour bénéficiaires internes : Sunrise of Windsor ( Windsor, Ontario )

( ) Bâtiment de l'année - Entrepôt : Spartan Controls Grande Prairie Automation Centre ( Grande Prairie, Alberta )

Citation

« Je tiens à féliciter les lauréats des prix ENERGY STAR Canada de 2023 qui stimulent l'innovation en matière de technologies écoénergétiques et mettent en oeuvre des solutions partout au pays. Ils permettent ainsi aux Canadiens d'économiser sur leurs factures d'énergie tout en luttant contre les changements climatiques. Les efforts déployés par les lauréats pour améliorer l'efficacité énergétique viennent appuyer la marche du Canada vers la carboneutralité d'ici 2050. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

Faits en bref

Les lauréats ont le privilège d'être reconnus comme les meilleurs dans leur catégorie et de pouvoir utiliser un symbole spécial ENERGY STAR qui leur est réservé.

qui leur est réservé. Depuis la création du programme en 2001, on estime que les produits certifiés ENERGY STAR ont permis d'économiser d'importantes quantités d'énergie et d'éviter de produire environ 26 mégatonnes de gaz à effet de serre.

création du programme en 2001, on estime que les produits certifiés ENERGY ont permis d'économiser d'importantes quantités d'énergie et d'éviter de produire environ 26 mégatonnes de gaz à effet de serre. Chaque année, ENERGY STAR Canada récompense les entreprises et organismes pour leur contribution exceptionnelle à l'économie d'énergie et à la protection de l'environnement.

récompense les entreprises et organismes pour leur contribution exceptionnelle à l'économie d'énergie et à la protection de l'environnement. Les lauréats sont choisis en fonction de leurs ventes et de leur marketing au Canada , mais peuvent être admissibles même si leur siège social est situé aux États-Unis.

