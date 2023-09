TAILG annonce de nouvelles campagnes pour célébrer l'ouverture des Jeux asiatiques de Hangzhou 2023





DONGGUAN, Chine, 26 septembre 2023 /PRNewswire/ -- En tant que première entreprise de vélos électriques sélectionnée comme fournisseur de solutions de mobilité verte pour les Jeux asiatiques 2023 à Hangzhou, TAILG célèbre la fête sportive quadriennale avec une série de campagnes, visant à responsabiliser une nouvelle génération d'athlètes tout en soutenant l'ambition de l'événement de créer l'une des compétitions régionales les plus vertes de l'histoire.

Vêtus de survêtements blancs ornés de rouge, les fondateurs de TAILG, Sun Muchu et Yao Li, ont eu l'honneur de participer au passage de la flamme les 12 et 19 septembre, alimentant l'enthousiasme des jeux multisports qui incarnent l'esprit d'unité, de durabilité et d'innovation - des idées en phase avec l'objectif de TAILG de développer des outils de mobilité verte de nouvelle génération pour aider le monde à accélérer la transition vers un avenir sans carbone.

À l'approche de la cérémonie d'ouverture des Jeux asiatiques de Hangzhou, les clients auront la possibilité d'acheter le modèle de vélo électrique TAILG en édition limitée conçu pour l'événement et de participer à la campagne « Celebrate Gold Medals with Free e-Bike Giveaways » (Célébrez les médailles d'or avec des vélos électriques gratuits) qui invite les téléspectateurs du pays à se rallier aux athlètes des Jeux asiatiques afin de célébrer leurs moments historiques avec un public mondial.

« En tant qu'entreprise de mobilité électronique, TAILG incarne l'esprit sportif et a un lien inhérent avec les Jeux asiatiques de Hangzhou. Le privilège d'être choisi comme porteur de la flamme des 19e Jeux asiatiques me remplit d'excitation et de fierté. Ce moment marque une étape importante non seulement pour moi, mais aussi pour notre entreprise, car nous recherchons des solutions innovantes pour faire évoluer le transport durable », a déclaré Yao Li, le fondateur et PDG de TAILG.

« En tant que fournisseur officiel de vélos électriques pour les Jeux, nous sommes fiers de profiter de cette plateforme unique pour présenter notre technologie de pointe en matière de mobilité électronique à un public mondial, tout en contribuant aux efforts de Hangzhou pour accueillir l'un des plus grands événements sportifs au monde, qui favorise l'harmonie mondiale et célèbre les réalisations extraordinaires de l'humanité », a-t-il ajouté.

En avril 2021, le comité d'organisation des 19e Jeux asiatiques a désigné TAILG comme fournisseur officiel de vélos électriques pour les Jeux. Cela a marqué l'établissement d'un partenariat entre les Jeux asiatiques de Hangzhou et TAILG, ouvrant un nouveau chapitre dans la stratégie de TAILG où l'entreprise jouera un rôle crucial dans la fourniture d'une solution complète de mobilité verte, économe en énergie et intelligente. S'appuyant sur la technologie, TAILG vise à améliorer l'expérience des Jeux asiatiques en offrant à tous les participants un voyage plus économe en énergie et plus intelligent.

Après dix-neuf ans d'existence, TAILG s'est imposée comme l'un des principaux fabricants de vélos, de motos et de tricycles électriques. Ses solides capacités de R&D lui permettent de produire des solutions de mobilité électronique réputées pour leur sécurité, leur fiabilité et leur autonomie inégalées.

En 2018, l'accord entre TAILG et le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) a propulsé l'entreprise au premier plan de l'espace de la mobilité électronique, soulignant sa capacité à mener des initiatives de transport durable à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, TAILG traite plus de 1 000 brevets nationaux, dispose de neuf bases de fabrication à travers le monde et a mis en place un laboratoire de premier plan qui a reçu l'accréditation CNAS.

À propos de TAILG

Née en 2004 à Shenzhen, l'un des centres d'innovation en Chine, TAILG est une société pionnière dans la conception et la fabrication de solutions de mobilité alimentées uniquement par des batteries, qui sont le moteur de la transition vers les nouvelles énergies dans le monde. Avec près de deux décennies de croissance rapide qui lui ont permis d'étendre sa présence dans plus de 90 pays, TAILG s'est imposée comme le principal innovateur en matière de solutions de mobilité électronique avec ses gammes de produits couvrant les vélos électriques, les motocyclettes électriques et les tricycles électriques. TAILG a la capacité de concevoir et de produire de manière indépendante des composants clés tels que des cadres et des systèmes de propulsion électrique.

