Le président de la Fédération de tennis du Kazakhstan, Bulat Utemuratov, est réélu au Conseil d'administration de l'ITF

ASTANA, Kazakhstan, 26 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Les élections au conseil d'administration de la Fédération internationale de tennis (ITF) ont eu lieu à Cancun, au Mexique. Sous les auspices d'une commission électorale spéciale et d'auditeurs indépendants, le vote s'est déroulé à bulletin secret parmi les membres éligibles de l'ITF. Bulat Utemuratov, président de la Fédération de tennis du Kazakhstan, a été réélu au Conseil d'administration pour un nouveau mandat, courant de 2023 à 2027. Il s'agit de son troisième mandat en tant que membre du Conseil.

Cette reconnaissance et cette confiance de la part de la communauté mondiale du tennis témoignent du respect constant des promesses électorales et de la mise en oeuvre de tâches essentielles pour faire avancer l'agenda du tennis mondial. Au cours des quatre dernières années, Bulat Utemuratov a contribué à accorder une attention particulière aux questions de transparence au sein de l'organisation, ainsi qu'à l'amélioration de l'efficacité organisationnelle grâce à l'introduction des changements de gouvernance nécessaires, tels que la séparation des rôles entre le président et le PDG, conformément aux meilleures pratiques d'entreprise. Des amendements pertinents ont été apportés à la constitution de l'ITF et à ses documents internes pour intégrer ces développements.

En tant que vice-président de l'ITF, Bulat Utemuratov s'est également efforcé de faire progresser le tennis chez les enfants, en particulier dans les catégories d'âge des moins de 12 ans, en organisant diverses compétitions régionales par équipes. Cet âge est critique pour le développement des enfants car ils ont besoin de s'entraîner dans des tournois internationaux, mais la majorité des jeunes joueurs n'ont pas les ressources suffisantes pour voyager. Pour remédier à ce problème, cinq des régions du monde les plus défavorisées ont reçu une aide : Océanie, Afrique, Amérique latine, Caraïbes et Asie. Le président de l'ITF a personnellement accordé plus de 3 millions de dollars de financement supplémentaire pour aider à organiser les championnats régionaux par équipes, auxquels ont participé plus de 1 000 enfants des cinq régions.

« Je pense que la communauté du tennis devrait s'unir autant que possible pour réaliser l'énorme potentiel de notre sport, qui est dans le top 3 en termes d'audience, mais à peine dans le top 10 en termes de revenus financiers. Nous devons tout mettre en oeuvre pour concrétiser nos opportunités, fournir beaucoup plus de ressources pour construire de nouveaux courts et installations, organiser des tournois et financer des joueurs talentueux aux quatre coins du monde », a déclaré Bulat Utemuratov après l'annonce des résultats du vote.

En 2021, le Kazakhstan a augmenté le nombre de voix qu'il peut exercer lors de l'assemblée générale annuelle (AGA) de 5 à 7. Il s'agit du troisième niveau plus élevé des six niveaux d'adhésion à l'ITF accordés aux fédérations nationales. Les représentants de 155 pays ont voté en faveur de cette décision lors de l'AGA 2021 - un signe des progrès significatifs réalisés pour développer le tennis au Kazakhstan, qui figure désormais parmi les 20 premières puissances mondiales du tennis.

