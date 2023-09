L'enquête de TELUS Santé révèle que les coûts croissants associés aux salaires pour les entreprises canadiennes sont liés aux problèmes de recrutement et de maintien en poste





TORONTO, 26 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS Santé a publié aujourd'hui sa 41e Enquête annuelle sur les prévisions salariales . Celle-ci indique que les coûts croissants associés aux salaires sont principalement dus à l'inflation galopante et à la pénurie de main-d'oeuvre, ce qui se traduit par des problèmes de recrutement et de maintien en poste pour bon nombre d'entreprises canadiennes.

L'enquête révèle aussi que les salaires de base continuent de croître plus rapidement que les normes historiques, avec une augmentation moyenne prévue de 3,64 pour cent à l'échelle du Canada pour 2024. Il s'agit donc d'une troisième année consécutive d'augmentations marquées.

« En 2024, les augmentations salariales devraient dépasser la moyenne des 20 dernières années en raison des pressions externes du marché, y compris la concurrence accrue pour les personnes qualifiées à l'échelle du pays. Cet environnement hautement concurrentiel pose des défis de taille en ce qui a trait au recrutement de nouveaux employés et au maintien en poste de personnes très compétentes », a déclaré Guylaine Béliveau, chef de pratique nationale, Rémunération Services-conseils, TELUS Santé. « Avec l'augmentation des salaires, les programmes de rémunération globale ont pris de l'importance. En effet, 33 pour cent des sociétés bonifient leur offre d'avantages sociaux pour aider les membres de leurs équipes à combattre l'inflation. »

L'enquête annuelle comprend des données provenant de plus de 500 organisations canadiennes de diverses industries et donne un aperçu évocateur des stratégies de rémunération dans un contexte d'incertitude économique croissante. Voici les principales conclusions du sondage :

Des augmentations réelles moyennes de 4,22 pour cent des salaires de base en 2023, excluant les gels de salaire (4,02 pour cent si l'on inclut les gels). Elles sont plus élevées que les prévisions de l'année précédente; en effet, celles-ci étaient établies à 3,93 pour cent, excluant les gels de salaire (3,86 pour cent si l'on inclut les gels).

Environ 4,4 pour cent des entreprises ont gelé leurs salaires de base en 2023.

Elles prévoient une augmentation annuelle moyenne du salaire de base de 3,64 % pour 2024, excluant les gels (3,56 pour cent si les gels sont inclus dans le calcul). Nous pouvons donc en déduire que très peu d'organisations (1,6 pour cent) prévoient geler leurs salaires de base.



Les répercussions de l'inflation et de la pénurie de main-d'oeuvre continuent de forcer les entreprises canadiennes à repenser leurs stratégies de rémunération. Voici d'autres conclusions :

Soixante-cinq pour cent des organisations ont mentionné qu'une hausse des coûts liés à la rémunération est le résultat de l'inflation et de la pénurie de main-d'oeuvre.

Cinquante-sept pour cent des organisations ont indiqué qu'il était nécessaire de rajuster les salaires des employés actuels pour assurer une certaine équité avec les nouveaux employés.

Quarante pour cent des organisations ont indiqué faire face à des défis de taille en ce qui a trait à la gestion du budget alloué aux salaires.

Vingt-neuf pour cent des organisations ont indiqué qu'elles éprouvaient des difficultés supplémentaires pour atteindre leurs objectifs financiers.

En plus des salaires de base, des possibilités s'offrent aux entreprises

Au cours des dernières années, le taux de croissance des salaires a généralement dépassé l'inflation, ce qui a légèrement amélioré le pouvoir d'achat global des employés. Toutefois, la corrélation entre ces augmentations et les niveaux d'inflation varient en fonction du secteur et du contexte économique. Selon des données compilées par Statistique Canada , de février 2020 à juin 2023, les salaires moyens ont augmenté de 14,6 pour cent, soit un peu plus que la hausse de 14,4 pour cent des prix à la consommation. Malgré cette victoire, le rapport de TELUS sur le bien-être financier dans le cadre de son Indice de santé mentale publié en mars 2023 a révélé que 26 pour cent des travailleurs au Canada demeurent incertains quant à leur confort financier futur et croient que diverses mesures de soutien financier mises en place par l'employeur seraient avantageuses.

« Face aux défis économiques actuels, un nombre croissant de travailleurs cherchent à obtenir le soutien de leur employeur en matière de bien-être financier, physique et mental. En fait, les données compilées précédemment par TELUS Santé démontrent qu'un travailleur sur quatre préférerait obtenir un soutien qui favorise son bien-être plutôt qu'une augmentation de salaire de 10 pour cent, a déclaré Mme Béliveau. Nous pouvons donc souligner l'importance et l'avantage potentiel pour les entreprises de cultiver un milieu de travail solidaire dans un contexte d'incertitude. Les programmes d'aide aux employés (PAE) offrent une mine de ressources en santé mentale et du soutien pour les employés et leur famille. Les employeurs ont la possibilité d'aider les membres de leurs équipes de plusieurs façons, et ainsi garantir leur bonne santé et leur sécurité financière à long terme. »

À propos de l'Enquête annuelle sur les prévisions salariales

La 41e édition de l'Enquête sur les prévisions salariales de TELUS Santé, laquelle est basée sur des données recueillies en juillet et en août 2023, offre des renseignements détaillés aux équipes de ressources humaines et aux responsables de la rémunération à l'échelle du Canada. Le rapport de cette année couvre les augmentations réelles du budget accordé aux salaires depuis 2018, les prévisions pour 2024 et les réponses des organisations sondées sur les moyens de surmonter les obstacles. Ce sondage, élaboré par des experts de TELUS Santé, demeure une valeur sûre pour les dirigeants. Ils peuvent en tirer des renseignements pertinents sur les tendances en matière de rémunération, et ainsi mieux aiguiller la planification stratégique de la rémunération globale de leur entreprise.

Pour consulter un résumé du rapport, qui comprend des répartitions par secteur et des analyses régionales à l'échelle du Canada, et en apprendre plus sur le Soutien en rémunération de TELUS Santé, visitez le site : LIEN .

À propos de TELUS Santé

TELUS Santé est un chef de file mondial offrant des services cliniques et des solutions numériques dans plus de 160 pays. Grâce à un éventail complet de soins primaires et préventifs, TELUS Santé contribue à la santé physique, mentale et financière des gens ainsi qu'à leur bien-être. En misant sur la technologie pour offrir des solutions et des services connectés en personne et virtuels, TELUS Santé facilite l'accès aux soins et révolutionne la circulation de l'information dans le secteur de la santé. Ce faisant, elle améliore la collaboration, l'efficacité et la productivité au profit des médecins, des pharmaciens, des autorités sanitaires, des fournisseurs de soins de santé paramédicaux, des assureurs, des employeurs et des gens de partout dans le monde. Elle progresse ainsi vers l'atteinte de son objectif : transformer les soins de santé et donner aux gens les moyens de prendre leur santé en main.

Formée de professionnels de la santé reconnus et passionnés, notre équipe clinique fournit des soins de premier ordre axés sur la personne à des centaines de milliers d'employeurs, de professionnels et de membres de leur famille.

Pour en savoir plus, consultez https://www.telussante.com .





