VVDN Technologies et Axiado collaborent sur des serveurs O-RAN pour les centres de données et les technologies de communication conformes aux spécifications de l'Open Compute Platform





Les entreprises présenteront leur solution de cybersécurité matérielle améliorée par l'IA et les conceptions de serveurs conformes aux spécifications OCP à l'occasion de la conférence OCP Summit 2023

GURUGRAM, Inde, 26 septembre 2023 /PRNewswire/ -- OCP Summit 2023 : VVDN Technologies , fournisseur mondial de services et de solutions numériques, d'ingénierie de produits et de fabrication, et Axiado Corporation , une société spécialisée dans la cybersécurité matérielle améliorée par l'IA, ont annoncé aujourd'hui leur collaboration sur une nouvelle approche matérielle et axée sur l'IA de la sécurité des plateformes pour les serveurs conformes aux spécifications de l'Open Compute Project (OCP). Cette collaboration met en commun l'expertise de VVDN en matière de conception et de fabrication de serveurs conformes aux spécifications de l'OCP avec le module de contrôle DC-SCM et l'unité de calcul/contrôle de confiance (TCU) d'Axiado, leaders sur le marché. Grâce à cette collaboration, VVDN et Axiado redessinent le paysage technologique des serveurs et ouvrent une ère de transformation sur le plan de la sécurité des centres de données avec des serveurs pilotés par les TCU pionnières d'Axiado.

« VVDN est profondément engagée dans l'excellence des centres de données », affirme Puneet Agarwal, cofondateur et PDG de VVDN Technologies. « Notre quête incessante de systèmes et de solutions de pointe, notamment quant à la conception, au développement et à la fabrication de serveurs sécurisés, nous distingue non seulement sur le marché indien, mais aussi sur la scène mondiale. Ce dévouement est la pierre angulaire de notre évolution technologique et de notre croissance ».

Informations importantes concernant la collaboration

Démonstration lors de l'OCP Summit 2023 : VVDN présentera la gamme de modules de processeurs hôtes (HPM) conformes aux spécifications OCP et reposant sur la TCU d'Axiado.

La gamme de modules HPM de VVDN est conforme aux spécifications OCP : VVDN s'est engagée à construire une gamme complète de conceptions de référence HPM pour les OEM sur la base de la norme OCP, toutes prêtes à interopérer de manière transparente avec la technologie TCU d'Axiado.

Applications Open RAN/Telco et Cloud/de centre de données : VVDN reconnaît l'imminence d'un point d'inflexion du marché pour les serveurs dans les applications Open RAN/Telco et Cloud/de centre de données, s'alignant ainsi sur la vision d'Axiado.

Le partenariat entre Axiado et VVDN est le premier d'une longue série que l'entreprise prévoit d'établir avec des fabricants d'ordinateurs portables pour élargir l'adoption de son approche de la sécurité des plateformes matérielle et basée sur l'IA.

« Axiado est totalement en phase avec VVDN et avec l'utilisation des normes OCP comme point d'ancrage pour une collaboration future », a déclaré Gopi Sirineni, président et PDG d'Axiado. Nous nous engageons à forger des alliances puissantes avec les ODM/OEM, les fournisseurs de services Cloud et l'ensemble de l'écosystème de la sécurité, dans le but de fortifier l'infrastructure numérique mondiale et d'élever la cybersécurité mondiale à des niveaux sans précédent ».

À propos des TCU d'Axiado

Les TCU AX3000/AX2000 d'Axiado représentent une nouvelle catégorie de processeurs de cybersécurité à vocation scientifique conçus pour améliorer les modèles zéro confiance existants. Les TCU combinent le silicium, l'IA, la collecte de données et le logiciel dans un SoC compact et économe en énergie, avec des fonctionnalités d'IA uniques, explicitement conçues pour la sécurité. La solution monopuce est ancrée dans l'IA en temps réel et proactive avec une détection préemptive des menaces et une protection complète, fournie par un coprocesseur dédié qui permet aux fabricants de construire des solutions sûres, sécurisées et résilientes dès la conception et par défaut.

Les TCU s'appuient largement sur l'atténuation des menaces en temps réel basée sur l'IA avec des empreintes matérielles scientifiques, ainsi que sur la surveillance et l'optimisation de la plateforme (horloges/voltages/températures) à l'aide de l'IA et de l'apprentissage automatique (ML). La solution TCU comprend une racine de confiance (RoT), un contrôleur de gestion de la carte de base (BMC), un module de plateforme sécurisée (TPM), un module de sécurité matérielle, une carte SmartNIC, un pare-feu, ainsi que les technologies d'IA et de ML.

Démonstration lors de l'OCP Summit 2023

VVDN et Axiado dévoileront et feront une démonstration de leur module Axiado DC-SCM 2.0, intégré de manière transparente à la carte mère VVDN qui est entièrement conforme à la norme de sécurité DC-SCM de l'Open Compute Project pour les centres de données, lors de l' OCP Summit 2023 à San Jose, qui se tiendra du 17 au 19 octobre 2023.

À propos de VVDN

VVDN est une société d'ingénierie et de fabrication de produits axée sur la conception et la fabrication de produits de bout en bout sur plusieurs marchés verticaux technologiques (5G, centre de données, réseaux et Wi-Fi, vision, automobile, IoT, Cloud & applications). Le siège social de VVDN en Inde est situé à Gurgaon, et son siège social en Amérique du Nord est situé à San Jose, en Californie, aux États-Unis. VVDN sert des clients mondiaux dans plusieurs régions, dont les États-Unis, le Canada, l'Europe, l'Inde, le Vietnam, la Corée et le Japon. VVDN dispose de 11 centres d'ingénierie de produits avancés en Inde et dans le monde, qui sont entièrement équipés pour concevoir et tester l'ensemble du matériel et des logiciels nécessaires à la mise au point d'un produit ou d'une solution complète. Les 7 sites de fabrication de VVDN sont situés à Manesar, Gurgaon, et Pollachi, Tamil Nadu, en Inde, et comprennent une usine SMT, une usine de moulage et d'outillage, une usine de moulage sous pression, une usine d'assemblage d'antennes, une usine d'assemblage de produits et des laboratoires de certification de produits. Les installations d'ingénierie et de fabrication de VVDN sont entièrement compilées pour développer et fabriquer des produits d'entreprise, grand public, industriels et automobiles.

À propos d'Axiado

Axiado est une société spécialisée dans les semi-conducteurs de cybersécurité qui déploie une approche novatrice, basée sur l'IA, de la sécurité des plateformes contre les ransomwares, contre la chaîne d'approvisionnement, contre les canaux latéraux et autres cyberattaques dans l'écosystème croissant des centres de données Cloud, des réseaux 5G et d'autres réseaux de calcul désagrégés. L'entreprise développe une nouvelle classe de processeurs appelée unité de calcul/contrôle de confiance (TCU) qui redéfinit la sécurité de A à Z. Ses technologies de sécurité matérielles et pilotées par l'IA comprennent le noyau de de la structure cryptographique/racine de confiance Secure Vault et le moteur de détection préemptive des menaces IA sécurisé par plateforme. Axiado a été fondée à San Jose, en Californie, en 2017. Sa mission est de protéger ceux qui utilisent les technologies au quotidien contre les menaces numériques. Pour plus d'informations, rendez-vous sur axiado.com ou suivez-nous sur LinkedIn .

26 septembre 2023 à 06:31

