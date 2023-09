PL 15 : le Conseil pour la protection des malades et la Fédération des médecins spécialistes du Québec s'associent pour garantir les meilleurs soins aux patients





MONTRÉAL, le 26 sept. 2023 /CNW/ - Guidés par une même mission visant à défendre les droits des patients, le Conseil pour la protection des malades (CPM) et la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) invitent conjointement le ministre de la Santé à écouter leurs préoccupations quant aux répercussions de sa réforme sur les soins prodigués aux patients.

Une collaboration inédite pour garantir l'accès aux soins requis pour les patients

Depuis le printemps, les deux organisations ont respectivement travaillé avec ouverture sur des propositions de bonification au texte et ont transmis leurs recommandations au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) visant à s'assurer que la nouvelle gouvernance proposée dans le PL 15 favorise une organisation alignée sur les besoins des patients.

Fruit de cette volonté partagée, elles ont soumis conjointement au MSSS des propositions de modification à l'article 336 du PL 15 afin que tous les patients, y compris les plus vulnérables, continuent de bénéficier pleinement de l'expertise médicale des soignants pour être traités et soignés dans les meilleures conditions. En particulier, par le biais de ces modifications, les patients affligés de maladies rares ou encore de cancers auront accès dans les meilleurs délais aux traitements reconnus comme les plus efficaces.

« Il est essentiel de préserver la relation de proximité patient-médecin pour faire émerger un système de santé efficace et réellement axé sur l'accès et la qualité des soins aux patients. » a mentionné Me Paul G. Brunet, président-directeur général du Conseil pour la protection des malades.

Une bureaucratisation excessive du système au détriment des soins prodigués aux patients

Les deux organisations déplorent, par ailleurs, que de nombreuses dispositions du PL 15 contribuent à écarter l'expertise médicale des besoins des patients en concentrant le pouvoir de décision entre les mains d'une poignée de gestionnaires.

À bien des égards, elles estiment que la réforme proposée vient ainsi accentuer la bureaucratisation du système de santé au détriment de la relation de proximité patient-médecin et en contradiction avec la volonté publiquement affichée du MSSS de réduire la tâche clinico-administrative des soignants pour favoriser un meilleur accès aux soins à la population.

« Les médecins, et avec eux l'ensemble des soignants, connaissent mieux que quiconque les besoins cliniques actuels et futurs de leurs patients. Il est encore temps, entre deux modifications de structures, d'agir concrètement pour eux. » a souligné le Dr Vincent Oliva, président de la Fédération.

À propos

Le Conseil pour la protection des malades est un organisme indépendant sans but lucratif, fondé par Feu Claude Brunet en 1974. Il a pour but de défendre et de promouvoir les droits des usagers à recevoir des soins de santé dignes et adéquats ; sans égard à leur maladie, handicap, origine socio-culturelle, religion ou leur orientation sexuelle.

La Fédération des médecins spécialistes du Québec regroupe plus de 10 000 médecins spécialistes détenant une certification dans l'une des 59 spécialités médicales reconnues. Elle a pour mission de défendre et de soutenir les médecins spécialistes de ses associations affiliées oeuvrant dans le système public de santé, tout en favorisant des soins et des services de qualité pour la population québécoise.

SOURCE Fédération des médecins spécialistes du Québec

26 septembre 2023 à 06:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :