STEMCELL Technologies s'associe à Science World pour permettre aux filles de poursuivre des carrières scientifiques

STEMCELL Technologies, la plus grande entreprise de biotechnologie du Canada, a le plaisir d'annoncer qu'elle sera le partenaire principal du Sommet Les filles & les STEAM à Science World à Vancouver.

Le Sommet, qui aura lieu le 4 novembre 2023, est un événement d'une journée proposant des ateliers, des activités pratiques, une présentation liminaire et des séances avec des mentors expérimentés qui travaillent dans les domaines STEAM (science, technologie, ingénierie, art et design et mathématiques).

« La science va bien au-delà de ce qui se passe dans le laboratoire. Elle offre un prisme susceptible d'instiller un intérêt profondément enraciné dans les jeunes esprits et d'enrichir chaque aspect de nos vies », a déclaré Sharon Louis, vice-présidente principale de la recherche-développement chez STEMCELL. « L'enseignement scientifique ? aussi bien en classe qu'à l'extérieur ? peut conduire à des expériences qui changent la vie et à des opportunités sans limites pour les jeunes femmes et les filles. STEMCELL est fière de soutenir le programme "Les filles & les STEAM" afin de rendre la science encore plus accessible et de contribuer à susciter la passion de la prochaine génération de scientifiques et de dirigeants. »

Le programme "Les filles & les STEAM" fournit un cadre propice permettant aux individus âgés de 12 à 14 ans qui s'identifient comme filles, trans, genderqueer, non binaires, bispirituelles ou en phase d'interrogation par rapport à leur genre, de participer à des expériences d'apprentissage basées sur les STEAM en personne et en ligne, d'entrer en relation avec des personnes exerçant des carrières dans les STEAM et de découvrir de futures opportunités dans ces domaines.

« Chez Science World, nous nous engageons à mettre la science à la portée de tous, notamment en faisant tomber les barrières qui empêchent les filles et les femmes de participer pleinement aux domaines STEAM », a déclaré Tracy Redies, présidente et directrice générale de Science World. « L'objectif est de leur offrir des opportunités et de favoriser une culture d'équité dans les secteurs STEAM. Nous sommes ravis de créer une plateforme grâce à laquelle les jeunes femmes et les filles dans notre communauté peuvent être inspirées par des femmes accomplies exerçant des carrières intéressantes dans les sciences. »

Pour en savoir plus à propos du programme "Les filles & les STEAM", veuillez visiter le site Internet de Science World. De plus amples informations au sujet de l'engagement de STEMCELL envers la diversité et l'inclusion sont disponibles ici.

À propos de Science World

Science World est une organisation caritative basée en Colombie-Britannique qui incite les apprenants de toute la province à s'intéresser aux STEAM (science, technologie, ingénierie, art et design et mathématiques). Elle a pour mission de déclencher l'émerveillement et de stimuler les rêves grâce à la science et à la nature. Sa vision est que, d'ici une génération, la Canada sera un pays composé de communautés prospères et durables ancrées dans la science et dans l'innovation et entretenant une connexion profonde avec la nature.

À propos de STEMCELL Technologies

STEMCELL Technologies soutient la recherche dans les sciences de la vie avec plus de 2 500 réactifs, outils et services spécialisés. STEMCELL propose des milieux de culture cellulaire de haute qualité, des technologies de séparation cellulaire, des instruments, des produits accessoires, des ressources pédagogiques et des services de test sous contrat qui sont utilisés par des scientifiques du monde entier réalisant des recherches sur les cellules souches, l'immunologie, le cancer, la médecine régénératrice et les thérapies cellulaires.

