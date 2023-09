Prix Harfang des neiges 2023 - Québec honore des personnes et des organisations activement engagées envers la faune





QUÉBEC, le 25 sept. 2023 /CNW/ - À l'occasion de la 5e édition des prix Harfang des neiges, le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, a procédé, le 12 septembre dernier, à la remise des prix aux lauréats 2023, qui se distinguent par leurs initiatives inspirantes. Il reconnaît ainsi l'engagement et la contribution de personnes et d'organisations oeuvrant à la conservation, à la gestion et à la mise en valeur de la faune.

Voici les lauréats qui se distinguent cette année dans les cinq catégories des prix Harfang des neiges :

Contribution des sciences à la faune

C'est M. Pierre Drapeau, professeur-chercheur à l'Université du Québec à Montréal (UQAM), qui remporte le prix dans la catégorie Contribution des sciences à la faune. Ayant mené plusieurs projets de recherche au cours de ses 30 ans de carrière, il a grandement contribué à l'avancement des connaissances sur la faune, notamment sur les oiseaux forestiers et leurs habitats. Ses recherches ont aidé à mieux comprendre les effets de l'aménagement forestier sur la biodiversité et ont ainsi contribué à définir l'approche écosystémique adoptée dans la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier. Elles ont aussi permis d'outiller les gestionnaires de territoires et les décideurs. Il est, entre autres, l'auteur d'une centaine d'articles scientifiques et coauteur du livre Aménagement écosystémique en forêt boréale. En plus d'avoir été directeur du Centre d'étude de la forêt de 2010 à 2022, il est cotitulaire d'une chaire de recherche en aménagement forestier durable depuis 2020.

Innovation en région

Les bureaux d'environnement d'Odanak et de Wôlinak, qui offrent des services aux Abénaquis de la Nation Waban-Aki, dans le Centre-du-Québec, sont tous les deux gagnants dans la catégorie Innovation en région. Ces deux organismes mettent à profit leur expertise reconnue pour réaliser différents projets fauniques qui ont des impacts concrets au sein de leur communauté. Leur étude de la fraye de l'esturgeon jaune à Drummondville a, entre autres, mené récemment à l'établissement d'une zone d'exclusion de pêche et à l'élaboration d'un plan de gestion des débits d'eau par Hydro-Québec afin de protéger l'espèce. Leurs travaux leur ont également permis d'innover en développant des techniques d'inventaire et d'aménagement utilisant notamment des drones et de la modélisation en trois dimensions.

Coup de coeur de la relève

Monsieur Bob Bélanger est le gagnant dans la catégorie Coup de coeur de la relève - Individu. Il partage depuis plus de 30 ans sa passion, tant pour la chasse au petit gibier et aux oiseaux migrateurs que pour la pêche sportive. Très actif auprès des jeunes, il fait, entre autres, des conférences dans les écoles, où il partage sa vision de la faune avec la relève et échange avec elle sur différents sujets en lien avec la nature, la chasse et la pêche. Monsieur Bélanger participe fréquemment aux activités du programme Pêche en herbe. Ce programme, géré depuis plus de 25 ans par la Fondation de la faune du Québec, permet aux jeunes de vivre une journée d'initiation à la pêche sportive. En plus d'être actif auprès de la relève, M. Bélanger s'implique dans des associations et des organismes liés à la faune, à la chasse et à la pêche, notamment auprès de vétérans.

Excellence en bénévolat

C'est M. Richard Blais, un professeur à la retraite qui a enseigné près de 28 ans à l'École forestière de La Tuque dans le domaine de la protection et de l'exploitation des territoires fauniques, qui remporte le prix Excellence en bénévolat. Citoyen engagé et passionné de la faune, il est impliqué bénévolement et de longue date dans le milieu faunique et il ne rate pas une occasion de partager son savoir. D'ailleurs, une médaille de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs lui a été remise pour souligner ses 20 années comme moniteur dans le cadre du Programme d'éducation en sécurité et en conservation de la faune. En plus de ses nombreuses implications bénévoles dans des organisations de chasse et de pêche de sa région, il est l'instigateur de nombreux projets. Récemment encore, il a mis sur pied une initiative de pêche avec des jeunes autistes ou en difficulté.

Bâtisseur

Le gagnant dans la catégorie Bâtisseur est nul autre que le chroniqueur, formateur et conférencier bien connu, M. Michel Therrien, qui partage depuis plus de 20 ans sa passion pour la faune et la chasse sportive. Rédacteur prolifique, il a publié plus de 300 articles dans les magazines Sentier Chasse-Pêche et Aventure Chasse Pêche. Il a aussi donné plus de 200 formations à travers le Québec, notamment auprès de la relève féminine et des jeunes. Soucieux de promouvoir une chasse éthique, respectueuse de l'animal et de l'environnement, au fil des ans, M. Therrien a initié des dizaines de milliers de nouveaux adeptes à une pratique durable de ces activités fauniques. Il est également très impliqué dans la conservation de la nature. Il a, entre autres, fondé Chasse Québec, un regroupement de personnes passionnées qui travaillent à décomplexifier la chasse pour le public et à former une relève respectueuse de la ressource et de son habitat.

Citation :

« Grâce à leur expertise et à leur engagement passionné envers la faune, les lauréats des prix Harfang des neiges 2023 contribuent activement à la conservation des espèces et des habitats fauniques, ainsi qu'à leur mise en valeur auprès de la population québécoise. Pour certains, cette contribution est l'histoire d'une vie. C'est pourquoi je suis très fier de souligner leur apport en leur remettant cette importante reconnaissance. Je félicite tous les lauréats de cette année et les remercie de contribuer à la préservation de notre riche patrimoine faunique québécois, ainsi qu'à la promotion d'activités fauniques responsables comme la chasse, la pêche et le piégeage. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

Faits saillants :

Lancés en 2018, les prix Harfang des neiges sont nés de la volonté du gouvernement de reconnaître officiellement la contribution de passionnés oeuvrant à la perpétuation des activités de pêche, de chasse et de piégeage au Québec.

En effet, le Québec compte un important réseau de personnes, d'organismes, d'entreprises et d'établissements d'enseignement et de recherche qui contribuent à la conservation, à la gestion et à la mise en valeur de la faune, en collaboration avec le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et en complémentarité avec la mission de ce dernier. Le travail accompli au quotidien par les membres de ce réseau est fondamental pour la préservation du patrimoine faunique québécois.

