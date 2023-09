Le ministre Vandal annonce un investissement de 280 000 $ dans la Kivalliq Trade Show Society





Le financement de CanNor servira à soutenir la populaire exposition commerciale locale, la planification stratégique et le développement entrepreneurial

RANKIN INLET, NU, le 25 sept. 2023 /CNW/ - La Kivalliq Trade Show Society (KTSS) soutient les entreprises locales, les arts, et l'entrepreneuriat dans la région du Kivalliq, au Nunavut, et joue un rôle important dans le développement économique de ses communautés. Alors que les investissements se multiplient dans la région, la Société se prépare à saisir de nouvelles occasions.

Aujourd'hui, l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, de PrairiesCan et de CanNor, a annoncé un investissement de 280 000 $ pour soutenir le développement stratégique, les coûts liés à l'Exposition commerciale annuelle de Kivalliq et l'expansion du programme d'entrepreneuriat de la Société sur trois ans. Le gouvernement du Nunavut et la Kivalliq Inuit Association financent également cette initiative.

Grâce à ce soutien, la Kivalliq Trade Show Society élaborera un plan stratégique à long terme qui l'aidera à remplir son mandat. Ces investissements couvriront également les coûts associés à l'Exposition commerciale annuelle de Kivalliq, y compris la publicité et la promotion, la location et la traduction. Cet événement attire chaque année plus de 200 participants et exposants à Rankin Inlet. Non seulement il stimule l'économie de la collectivité, mais il crée aussi une occasion de réseautage et de promotion inestimable pour les entreprises, les communautés et d'autres organismes locaux au Nunavut.

En outre, grâce à cette initiative, la Kivalliq Trade Show Society développera son programme d'entrepreneuriat prisé en augmentant le nombre de visites en personne dans les collectivités. Conçu initialement comme un atelier pour les jeunes dans le cadre de l'Exposition commerciale, ce programme est maintenant offert en personne et en ligne. On enseigne aux participants les rudiments de l'entrepreneuriat et du développement des entreprises, et plus particulièrement les connaissances financières, la planification des activités, les marchés et plus encore. La Kivalliq Trade Show Society visitera quatre collectivités par année, et le nombre de personnes pouvant participer à ce programme passera de 25 à 72 personnes.

« Il existe un potentiel économique important dans la région du Kivalliq, au Nunavut, et de plus en plus de perspectives dans le secteur minier, le tourisme et le développement des entreprises. C'est pourquoi notre gouvernement soutient la Kivalliq Trade Show Society. Son plan stratégique à l'égard de l'exposition commerciale et de l'expansion des formations en entrepreneuriat continuera à créer les occasions de développement économique dans la région. »

- L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, de PrairiesCan et de CanNor

« Au cours des 14 dernières années, l'Exposition commerciale annuelle de Kivalliq est devenue l'un des plus importants événements d'affaires au Nunavut. Chaque année, en septembre, nous accueillons plusieurs centaines de délégués et d'exposants à Rankin Inlet. C'est une occasion pour ces personnes de se réunir et de tisser des liens qui favorisent la croissance économique de Kivalliq. Compte tenu des changements, des défis et de la croissance incroyables des dernières années, nous savions que le moment était venu d'assurer notre croissance stratégique et de développer nos programmes pour continuer à soutenir le milieu des affaires de Kivalliq. Ces investissements dans la Kivalliq Trade Show Society nous permettront de répondre aux besoins de Kivalliq et de soutenir l'économie de la région dans les années à venir. »

- Robert Connelly, président de la Kivalliq Trade Show Society

L'Exposition commerciale du Kivalliq a lieu à Rankin Inlet du 25 au 27 septembre 2023.

du 25 au 27 septembre 2023. La Kivalliq Trade Show Society organise l'événement depuis 2009. Cet organisme est composé de bénévoles et de représentants de divers organismes de développement régionaux et communautaires de toute la région.

organisme est composé de bénévoles et de représentants de divers organismes de développement régionaux et communautaires de toute la région. Le programme Inclusion diversifiée et évolution économique dans le Nord (IDEENord) prévoit des investissements fondamentaux dans l'infrastructure économique, le développement du secteur et le renforcement des capacités pour aider les résidants du Nord des territoires à tirer profit de l'économie de l'innovation du Canada .

