Avis aux médias - La gouverneure générale participera à plusieurs événements pour marquer la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation





OTTAWA, ON, le 25 sept. 2023 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, participera à une série d'activités axées sur la réflexion qui auront lieu à Ottawa dans le cadre de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation.

La commémoration publique de l'histoire douloureuse et des séquelles permanentes du régime des pensionnats est un élément essentiel du processus de réconciliation.

Tenue le 30 septembre, la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation rend hommage aux enfants qui ne sont jamais rentrés à la maison et aux survivants des pensionnats autochtones, ainsi qu'à leurs familles et à leurs communautés. Dans le droit fil de sa visée de sensibilisation, la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation offre aux Canadiens et Canadiennes une occasion privilégiée d'apprentissage, de compréhension et de respect mutuel, ainsi que de mise en commun de leurs connaissances.

L'horaire est indiqué en heure avancée de l'Est (HAE).

Le jeudi 28 septembre 2023

10 h 30

Gidinawendimin - Nous sommes tous liés, événement pour les jeunes à l'aréna de la Place TD

La gouverneure générale participera à Gidinawendimin - Nous sommes tous liés, un événement axé sur les jeunes qui mettra en vedette des survivants, des gardiens du savoir ainsi que la musique et la culture autochtones. Son Excellence prononcera un discours en l'honneur des survivants des pensionnats et de toutes les personnes et communautés touchées par le régime des pensionnats au Canada. L'événement est organisé par le Centre national pour la vérité et la réconciliation.

1015, rue Bank

OUVERT AUX MÉDIAS

Personne-ressource pour les médias : Relations avec les médias Emdash, 613-369-5006, [email protected]

Le vendredi 29 septembre 2023

10 h

L'art comme moyen d'apprentissage et de guérison : discussion avec des élèves à Rideau Hall à l'occasion de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation

La gouverneure générale animera une discussion intergénérationnelle avec Meryl McMaster, une artiste canadienne nêhiyaw (Crie des plaines, de la Nation crie de Red Pheasant) d'ascendance britannique et néerlandaise, sur l'importance d'en apprendre davantage sur les pensionnats, sur la signification de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation au regard du processus de réconciliation en général, et sur la valeur de l'art comme source de réflexion sur les grands enjeux nationaux. Après la discussion, les jeunes de la région auront l'occasion de participer à une activité pratique en compagnie de la gouverneure générale et de Meryl McMaster afin de renforcer leur compréhension de la véritable histoire du Canada.

Rideau Hall

OUVERT AUX MÉDIAS

Note : Les représentants des médias sont priés de se présenter à l'entrée Princesse Anne au plus tard à 9 h 30 le jour de l'événement.

Personne-ressource pour les médias : Bureau de presse de Rideau Hall, 343-573-7563, [email protected]

Le samedi 30 septembre 2023

13 h

Se souvenir des enfants sur la Colline du Parlement

La gouverneure générale sera aux côtés de survivants, de leaders autochtones et de dignitaires lors du rassemblement commémoratif national Se souvenir des enfants, organisé à l'occasion de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Le rassemblement est organisé par le Centre national pour la vérité et la réconciliation (CNVR), en partenariat avec le Réseau de télévision des peuples autochtones (APTN) et la Nation algonquine. Son Excellence prononcera une allocution à la mémoire des milliers d'enfants qui ont été envoyés dans des pensionnats et de ceux qui ne sont jamais rentrés chez eux.

111, rue Wellington

OUVERT AUX MÉDIAS

Personne-ressource pour les médias : Relations avec les médias Emdash, 613-369-5006, [email protected]

Notes à l'intention des médias

La gouverneure générale, qui est témoin honoraire de la Commission de vérité et réconciliation depuis 2014, fera une déclaration concernant la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation le 30 septembre 2023. Les médias qui souhaitent recevoir la déclaration à l'avance (sous embargo) sont priés de s'adresser à [email protected] .

. Les membres des médias doivent confirmer leur présence aux événements choisis auprès des personnes-ressources susmentionnées.

Des photos prises par le photographe officiel de la gouverneure générale seront fournies sur demande.

Les membres des médias peuvent suivre les activités de la gouverneure générale en ligne.

Liens connexes

Restez branchés :

Suivez GouverneurGeneralCanada sur Facebook , Instagram , Twitter et YouTube .

SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

25 septembre 2023 à 10:42

Communiqué envoyé leet diffusé par :