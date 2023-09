Le gouvernement du Canada annonce un financement pour accroître la participation économique des femmes au Canada





TORONTO, le 25 sept. 2023 /CNW/ - Faire progresser la participation économique des femmes stimule la croissance économique, tout en augmentant le revenu des familles canadiennes. Remettre plus d'argent dans les poches des canadiennes leur permettent d'accroître leur indépendance économique, tout en contribuant à bâtir des communautés plus résilientes.

Aujourd'hui, l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, a annoncé 3 millions de dollars sur quatre ans pour le LEAP Pecaut Centre for Social Impact (LEAP) afin d'accroître la participation économique et la prospérité des femmes au Canada, en particulier celles issues de groupes méritant l'équité.

Le financement soutiendra l'expansion du projet «?L'égalité des chances : pour l'avancement du bien-être économique des femmes?», qui a débuté en 2022. L'expansion comprendra l'ajout de deux autres organismes de services communautaires à but non lucratif (pour un total de huit) et l'octroi d'un soutien supplémentaire à leurs programmes. Leurs programmes sont conçus afin d'éliminer les obstacles systémiques qui entravent le bien-être économique des femmes sous-représentées, notamment les jeunes, les personnes à risque, les communautés autochtones, les femmes nouvellement arrivées, les femmes à faible revenu et les personnes de diverses identités de genre.

Des projets comme celui-ci, financés par Femmes et Égalité des genres Canada, continuent de soutenir la pleine participation des femmes à la vie économique, sociale et démocratique. Le gouvernement du Canada continuera de collaborer avec les organismes de femmes afin de soutenir les initiatives qui font progresser l'égalité des genres.

Citations

«?Lorsque les femmes bénéficient de l'égalité des chances sur le marché du travail, les économies prospèrent. Travailler en première ligne avec les organismes de femmes est essentiel afin d'éliminer les obstacles systémiques qui freinent divers groupes de femmes. L'investissement d'aujourd'hui garantira que l'organisme LEAP continue de disposer des ressources dont il a besoin afin de faire avancer son travail et de soutenir les femmes qui en ont le plus besoin. Bien que la semaine dernière étant la Semaine de l'égalité des sexes, nous continuons à réfléchir aux progrès accomplis pour faire avancer l'égalité des sexes au Canada et nous réaffirmons notre engagement à construire un pays plus égalitaire et plus inclusif, où chacune et chacun peut réaliser son plein potentiel. »

L'honorable Marcy Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

«?Même si le Canada continue de progresser vers l'égalité des genres, nous ne pouvons pas, en tant que pays, atteindre notre plein potentiel si la moitié de la population ne peut pas participer équitablement à l'économie. C'est un problème complexe, issu des difficultés à combler les besoins de base, obtenir du soutien social, accéder à l'éducation et pénétrer le marché du travail. Le projet Égalité des chances tente de résoudre ce problème complexe en réunissant des organismes aux retombées sociales avec des partenaires corporatifs et philanthropiques aux perspectives et aux approches diversifiées afin de répondre aux besoins des femmes et de favoriser significativement le changement systémique. LEAP est heureux d'accueillir FEGC en tant que partenaire important de nos efforts d'investissements collectifs dans les approches d'interventions qui sont les plus prometteuses pour l'intégration économique des femmes.?»

Joan Dea, Président du conseil d'administration, LEAP Pecaut Centre for Social Impact?; Président et catalyseur du projet Égalité des chances

«?Ce projet reflète les priorités communes du projet Égalité des chances et du Programme de promotion de la femme de FEGC visant à garantir un accès équitable à toutes les femmes et personnes de diverses identités de genre et faire progresser leur sécurité et leur prospérité économiques - en particulier celles qui, historiquement, sont sous-représentées. Ce projet s'appuie sur les investissements essentiels antérieurs que le gouvernement a réalisés dans le secteur des femmes, qui ont permis de garantir qu'il existe des organismes prêts à développer leur travail. Le projet Égalité des chances représente la mission en action de LEAP, qui est de catalyser des répercussions sociales à grande échelle en sélectionnant, en soutenant et en développant des organismes révolutionnaires à vocation sociale et en libérant le potentiel de collaboration. »

Lorna Read, Ph. D., directrice générale, LEAP Pecaut Centre for Social Impact

Faits en bref

Le budget de 2023 a alloué 160 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2023-2024, pour le Programme de promotion de la femme afin de fournir un financement aux organismes canadiens au service des femmes.

Femmes et Égalité des genres Canada a récemment lancé deux nouveaux appels de propositions simultanés. Les organismes sont invités à poser leur candidature pour un financement par l'intermédiaire du Fonds d'opportunités économiques et de leadership des femmes , qui soutiendra des projets visant à accroître la sécurité et la prospérité économiques des femmes et des filles, et du Fonds de renforcement des capacités pour les femmes , qui vise à accroître les capacités organisationnelles et sectorielles.

a récemment lancé deux nouveaux appels de propositions simultanés. Les organismes sont invités à poser leur candidature pour un financement par l'intermédiaire du , qui soutiendra des projets visant à accroître la sécurité et la prospérité économiques des femmes et des filles, et du , qui vise à accroître les capacités organisationnelles et sectorielles. Alors que le taux de pauvreté national est de 8,1 pour cent, certains groupes de femmes ont des incidences de pauvreté plus élevées, notamment : les mères célibataires (14 %)?; les femmes autochtones (12 %)?; et les femmes noires et/ou racialisées (12 %). (Sources de données : Statistique Canada).

Liens connexes

Suivez Femmes et Égalité des genres Canada :

SOURCE Femmes et Égalité des genres Canada

25 septembre 2023 à 10:03

Communiqué envoyé leet diffusé par :