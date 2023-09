La zone de coopération touristique transfrontalière sino-vietnamienne Detian-Ban Gioc commence à fonctionner à titre expérimental





DAXIN, Chine, 25 sept. 2023 /PRNewswire/ -- La cérémonie de lancement de l'opération d'essai de la zone de coopération touristique transfrontalière sino-vietnamienne Detian-Ban Gioc Waterfall (ci-après dénommée « zone de coopération ») s'est tenue aux postes de contrôle de la frontière sino-vietnamienne le 15 septembre à 10h00.

Lors de la cérémonie, des artistes chinois et vietnamiens ont présenté des musiques et des danses représentant leurs peuples respectifs. Par exemple, le tianqin (instrument à cordes) vietnamien et la chanson Ban Gioc Charms sont vifs et doux, la chanson chinoise Guangxi Nidiya est passionnée et énergisante, la musique/danse vietnamienne Beautiful Cao Bang Mountains and Waters est gracieuse et belle, la chanson chinoise Early Spring of Zhuang Village est douce et profonde. Le spectacle a culminé avec Vietnam et Chine, chanté par des artistes chinois et vietnamiens, avec les paroles suivantes : « Vietnam et Chine, unis par les montagnes et les eaux. Comme les montagnes et les mers que nous partageons, notre amitié durera aussi longtemps que le soleil brillera. Nous buvons l'eau de la même rivière, nous nous voyons le jour, nous nous protégeons la nuit », ce qui témoigne de l'avenir prometteur de cette coopération. À l'issue de la cérémonie, les membres des tout premiers groupes de touristes de la zone de coopération Chine-Vietnam ont respectivement franchi les points de contrôle, traversé les frontières nationales et commencé à visiter l'autre pays, selon le département de la publicité de Daxin.

La zone coopérative, située dans le comté de Daxin, a commencé à fonctionner à titre expérimental, du 15 septembre 2023 au 14 septembre 2024. Pendant la période d'essai, un modèle de gestion sera mis en oeuvre, comprenant la réservation de circuits en groupe, la disponibilité limitée des circuits en groupe, la durée limitée des voyages transfrontaliers, l'entrée et la sortie uniquement pour les groupes de touristes, et des itinéraires de visite désignés. Dans le cadre de la période d'essai, la zone coopérative n'est ouverte qu'aux touristes titulaires d'un passeport de la République populaire de Chine, d'un permis d'entrée et de sortie de la République populaire de Chine, d'un passeport de la République socialiste du Viêt Nam et d'un permis d'entrée et de sortie de la République socialiste du Viêt Nam en cours de validité. Les touristes qui visitent la zone de coopération depuis le Viêt Nam doivent d'abord s'inscrire pour former un groupe via le mini-programme WeChat « CTG-QUBIANGUAN », chaque groupe devant compter un minimum de 5 participants et un maximum de 20. Au cours des trois premiers mois de la période d'essai, le nombre de groupes touristiques est limité à dix par jour.

À partir du quatrième mois, le quota quotidien de visiteurs transfrontaliers passera à 500 personnes. Tous les visiteurs transfrontaliers devront entrer et sortir en tant que membres d'un groupe touristique. Les points de contrôle frontaliers sont ouverts à l'entrée chaque jour de (toutes les heures sont indiquées en heure de Pékin) 10 heures du matin à 15 heures de l'après-midi, et avant 17 heures, tous les groupes de touristes transfrontaliers doivent retourner dans leur pays d'origine en traversant la frontière. Chaque groupe ne doit pas passer plus de cinq heures à traverser la frontière, et il est strictement interdit à tout visiteur transfrontalier de rester illégalement sur le territoire de l'autre nation. Pendant la période d'essai, l'itinéraire à l'intérieur de la zone de coopération pour les visiteurs vietnamiens sera le suivant : point de contrôle d'entrée et de sortie de la zone de coopération - zone touristique et pittoresque des chutes d'eau de Ban Gioc - hôtel et restaurant de Ban Gioc - point de contrôle d'entrée et de sortie de la zone de coopération. Le prix du billet pour les visiteurs vietnamiens est de 70 000 VND/personne/visite (environ 21 RMB au taux de change actuel, y compris l'assurance accident personnelle, à l'exclusion des autres frais de loisirs), et les visiteurs doivent porter un badge vietnamien pendant la visite.

