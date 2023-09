La Fondation Citi annonce les lauréats du premier concours mondial d'innovation





Aujourd'hui, la Citi Foundation a annoncé les bénéficiaires de subventions de son tout premier Global Innovation Challenge, un nouveau modèle visant à identifier et à fournir un soutien philanthropique aux organisations communautaires qui développent des solutions innovantes pour résoudre les défis sociaux et économiques auxquels sont confrontées les communautés à faible revenu. Présentée pour la première fois lors du Global Citizen Festival ce week-end, la première édition du Global Innovation Challenge octroie un total de 25 millions de dollars à 50 organisations communautaires visant à améliorer la sécurité alimentaire et renforcer la situation financière des familles et des communautés à faible revenu dans le monde entier.

En tant que bénéficiaires de cette première édition du Global Innovation Challenge, chaque organisation a reçu une subvention de 500 000 dollars pour soutenir des programmes dans quatre domaines clés : l'accès à la nourriture, la disponibilité, les prix abordables et la résilience communautaire. Les innovations vont de la création d'applications permettant de mettre en relation l'offre alimentaire et la demande à la mise en place de nouvelles technologies et de pratiques agricoles durables, en passant par la création de jardins urbains, et bien plus encore. Voici quelques points saillants :

The Hunger Project étend son initiative visant à impliquer les femmes autochtones du sud du Mexique dans une formation technique en leadership et en entrepreneuriat pour créer des entreprises alimentaires dirigées par la communauté.

étend son initiative visant à impliquer les femmes autochtones du sud du Mexique dans une formation technique en leadership et en entrepreneuriat pour créer des entreprises alimentaires dirigées par la communauté. Concern Worldwide offre une formation en gestion d'entreprise, élargit l'accès aux marchés et aux investisseurs, dispense une éducation nutritionnelle et soutient le jardinage urbain pour les petits vendeurs de denrées alimentaires à petite échelle, en particulier les femmes et les jeunes, à Nairobi, au Kenya.

offre une formation en gestion d'entreprise, élargit l'accès aux marchés et aux investisseurs, dispense une éducation nutritionnelle et soutient le jardinage urbain pour les petits vendeurs de denrées alimentaires à petite échelle, en particulier les femmes et les jeunes, à Nairobi, au Kenya. The Global FoodBanking Network étend son soutien technique, son mentorat et la fourniture de ressources financières aux banques alimentaires nouvellement créées dans le monde entier qui soutiennent les communautés en proie à la pauvreté et à l'insécurité alimentaire.

étend son soutien technique, son mentorat et la fourniture de ressources financières aux banques alimentaires nouvellement créées dans le monde entier qui soutiennent les communautés en proie à la pauvreté et à l'insécurité alimentaire. Yayasan Kopernik travaille avec de petits agriculteurs dans l'ouest de Timor, en Indonésie, pour dynamiser les pratiques agricoles autochtones et adopter des technologies de préservation des aliments en vue de créer un système alimentaire plus résilient et écologique.

« Le capital philanthropique joue un rôle critique sur le marché des solutions sociales, et le Global Innovation Challenge de la Citi Foundation est conçu pour aider les nouvelles idées à se développer et à s'étendre », a déclaré Brandee McHale, Présidente de la Citi Foundation et responsable de l'Investissement communautaire et du développement de la Citi Foundation . « Des secours immédiats aux interventions à plus long terme, les organisations qui composent notre toute première cohorte du Global Innovation Challenge offrent des solutions qui changent la vie et renforcent la santé des communautés à faible revenu. »

Les subventions s'étendent sur deux ans, et tout au long de l'initiative, les bénéficiaires auront accès à une communauté d'apprentissage facilitée par IDEO.org, un studio de conception à but non lucratif. À travers une plateforme numérique et une série d'expériences sélectionnées, les bénéficiaires auront l'opportunité de collaborer, de partager leurs enseignements et d'échanger les meilleures pratiques.

« Lorsqu'il s'agit de résoudre les problèmes les plus urgents auxquels notre monde est confronté, il est clair que le secteur privé a un rôle crucial à jouer en mettant au point des solutions innovantes », a déclaré Liza Henshaw, présidente de Global Citizen. « Nous félicitons la Citi Foundation pour l'approche axée sur l'action de son Global Innovation Challenge ; cette dernière débloquera en effet des ressources essentielles pour les octroyer aux organisations dont la mission est de servir les familles et les communautés du monde entier. »

En février 2023, la Citi Foundation a lancé cet appel d'offres mondial, le premier de son histoire. Plus de 1 000 soumissions d'organisations travaillant dans plus de 80 pays ont été reçues.

Le Global Innovation Challenge de la Citi Foundation sur la sécurité alimentaire complète la solide expérience de Citi dans ce domaine, que ce soit en travaillant avec des clients pour développer des solutions de paiement numérique ou en octroyant des financements à des organisations qui aident les petits agriculteurs à accroître leur productivité, et bien plus encore.

Pour plus d'informations sur le Global Innovation Challenge et la liste complète des bénéficiaires de subventions, veuillez visiter ce site : citifoundation.com/challenge

Citi Foundation

La Citi Foundation oeuvre pour promouvoir le progrès économique et améliorer la vie des personnes vivant dans des communautés à faible revenu dans le monde entier. Nous investissons dans des initiatives visant à accroître l'inclusion financière, à catalyser les opportunités d'emploi pour les jeunes et à réimaginer les approches pour construire des communautés économiquement dynamiques. L'approche « Plus que de la philanthropie » de la Citi Foundation tire parti de l'immense expertise de Citi et de ses collaborateurs pour accomplir notre mission et favoriser la réflexion et l'innovation en matière de leadership. Pour plus d'informations, visitez www.citifoundation.com.

