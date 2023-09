Le service des deux navettes fluviales vers le Vieux-Port de Montréal prolongé jusqu'au 12 novembre





MONTRÉAL, le 25 sept. 2023 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, et l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) annoncent que le service des navettes fluviales entre le Vieux-Port et Boucherville ainsi qu'entre le Vieux-Port, Varennes et Pointe-aux-Trembles sera prolongé jusqu'au 12 novembre si les conditions de navigation et météorologiques le permettent.

Le service des navettes fluviales est un franc succès cette année alors que l'achalandage a franchi le cap des 340 000 passages en date du 3 septembre dernier. En 2022, 256 000 déplacements avaient été effectués.

Rappelons que la navette fluviale entre Boucherville et le parc de la Promenade-Bellerive, dans l'est de Montréal, sera aussi offerte jusqu'au 12 novembre. Cette liaison gratuite constitue une mesure d'atténuation au chantier de réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.

Citations

« La navette fluviale est l'une des options originales et durables offertes aux citoyens pour éviter la congestion routière entre la Rive-Sud et Montréal. La prolongation du service sur ces deux lignes vers le Vieux-Port de Montréal est une excellente nouvelle, d'autant plus que la hausse de l'achalandage en 2023 prouve que le service répond à un besoin réel. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Je suis très fière de constater le succès des navettes fluviales et fort heureuse de la prolongation de la saison de cette option de transport offerte aux citoyens de l'est de Montréal et de la Rive-Sud. J'invite tous les citoyens et citoyennes à continuer de profiter de ce service ou à en faire l'essai si ce n'est déjà fait. »

Chantal Rouleau, députée de Pointe-aux-Trembles et ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire

« Il s'agit d'une belle façon de réduire le nombre de voitures sur nos routes tout en profitant de la tranquillité du fleuve. Mes concitoyens de la Rive-Sud ont visiblement adopté cette façon de se déplacer, que ce soit pour se rendre au travail ou pour le loisir. La prolongation est donc une excellente nouvelle pour eux! »

Suzanne Roy, députée de Verchères, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Montérégie

« Nous sommes heureux d'avoir développé une solution pour prolonger deux liaisons encore cette année. Sur le fleuve, les temps de parcours sont fiables, les bateaux sont confortables et permettent de se déplacer sans craindre les embouteillages. Avec un achalandage record, ce projet pilote continue de prendre du rythme et cela doit se poursuivre. N'hésitez pas à les essayer et à les faire connaître! »

Ludwig Desjardins, directeur exécutif, modélisation, organisation et développement des réseaux à l'Autorité régionale de transport métropolitain

Faits saillants

Pour la saison 2023, le réseau de navettes fluviales comprend six liaisons, qui permettent de relier Varennes et Pointe-aux-Trembles au Vieux-Port de Montréal, le Vieux-Port à Boucherville , le Vieux-Port à l'île Sainte-Hélène et à Longueuil et le parc de la Promenade-Bellerive à l'île Charron, ainsi qu'à Boucherville .

et au Vieux-Port de Montréal, le Vieux-Port à , le Vieux-Port à l'île Sainte-Hélène et à et le parc de la Promenade-Bellerive à l'île Charron, ainsi qu'à . Les liaisons fluviales sont majoritairement financées par le ministère des Transports et de la Mobilité durable.

Les horaires pour la période de prolongement seront disponibles sur le site de Navak.

Il est à noter que pour la période de prolongement, entre le 16 octobre et le 12 novembre, le quai Jacques Cartier dans le Vieux-Port ne sera plus disponible. L'embarquement sera déplacé au quai du 400, rue de la Commune Ouest. L'accès au lieu historique national du Canal-de- Lachine est rendu possible grâce à la collaboration de Parcs Canada.

Liens connexes

Pour réserver votre place à bord des navettes fluviales et consulter les horaires, visitez les sites Web des exploitants :

AML : croisieresaml.com Navark : navark.ca

