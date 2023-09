/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Action de 24 heures de solidarité des militantes de Lanaudière/





L'ASSOMPTION, QC, le 22 sept. 2023 /CNW/ - La FIQ-Syndicat interprofessionnel de Lanaudière (FIQ-SIL) invite les médias à une action de solidarité.

Description de l'événement :

Les professionnelles en soins de Lanaudière entreprennent une marche de solidarité et une action militante de 24 heures jusqu'au bureau de circonscription du premier ministre à L'Assomption. Cette action symbolique représente leur solidarité envers leurs collègues partout au Québec qui travaillent 24 h sur 24, et met en lumière les piètres conditions de travail dans lesquelles elles essaient d'exercer leur profession.

Nos militantes et professionnelles en soins sont déterminées à obtenir des conditions de travail favorables et sécuritaires pour pouvoir donner les meilleurs soins possibles aux quelque 8 millions de Québécoises et de Québécois. Dimanche et lundi, elles ne se présenteront pas comme des « anges gardiens », mais comme des professionnelles en soins hautement qualifiées, car c'est ce qu'elles sont.

Déroulement de l'événement :

Le 24 septembre, dès 9 h, la population est invitée à un rassemblement communautaire dans le stationnement du bureau de circonscription du premier ministre à L'Assomption où collations, breuvages et activités familiales, comme une maquilleuse pour enfants et de la musique, sont au programme. Les militantes y resteront toute la nuit.

*Marie-Chantal Bédard, présidente de la FIQ-SIL, sera disponible pour répondre aux médias de 9 h à 17 h, sur demande. Merci d'appeler au 438 862-2928. Le 25 septembre, dès 8 h 30, départ de la marche solidaire de 1.7 kilomètre du parc Outaragavisipi sur le Chemin du Golf, jusqu'au bureau de circonscription du premier ministre Legault sur le boulevard de l'Ange Gardien Nord.

sur le Chemin du Golf, jusqu'au bureau de circonscription du premier ministre Legault sur le boulevard de l'Ange Gardien Nord. Le 25 septembre, 9 h 30, discours et rassemblement autour du bureau de circonscription du premier ministre, au 831, boul. de l'Ange Gardien Nord, bureau 208, L'Assomption, Québec, J5W 1P5.

Le 25 septembre de 10 h 30 à 11 h, période de questions et d'entrevues avec Marie-Chantal Bédard, après les allocutions.

SOURCE Syndicat interprofessionnel de la santé de Lanaudière (FIQ-SIL)

25 septembre 2023 à 07:30

