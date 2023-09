JEAN-GUY DESJARDINS ACQUIERT ENVIRON 5$ MILLIONS D'ACTIONS DE CORPORATION FIERA CAPITAL





MONTRÉAL, le 25 sept. 2023 /CNW/ - Le 22 septembre 2023, dans le cadre de l'exercice de droits de dessaisissement existants par certains porteurs de parts (les « cessionnaires ») de Fiera Capital S.E.C. (« Fiera S.E.C. ») qui sont des employés actuels et anciens de Corporation Fiera Capital (« Fiera Capital »), M. Jean-Guy Desjardins (« M. Desjardins»), qui contrôle indirectement Gestion Fiera inc., l'unique commandité de Fiera S.E.C., a exercé son droit d'acheter, par l'intermédiaire de Fiera International Inc., entité détenue en propriété exclusive indirecte par M. Desjardins, 871,847 parts de Fiera S.E.C. (soit le même nombre d'actions de Fiera Capital) auprès des cessionnaires au prix de 5,66 $ la part, moyennant une contrepartie totale d'environ 5$ millions, le tout aux termes de la convention de société en commandite régissant Fiera S.E.C. (la « CSC »). En ce qui concerne les parts des cessionnaires qui n'ont pas été rachetées par M. Desjardins et le ou les autres porteurs de parts de Fiera S.E.C. qui ont exercé leurs droits d'achat, Fiera S.E.C. transférera une partie des actions avec droit de vote subordonné de catégorie A de Fiera Capital (les « actions de catégorie A ») représentant ces parts directement aux cessionnaires, et vendra le reste des actions de catégorie A par l'intermédiaire de la Bourse de Toronto, le tout aux termes de la CSC.

« Je suis heureux de profiter de cette occasion pour exercer mon droit d'acquérir des actions aux termes de la convention de société en commandite », a déclaré M. Desjardins. En tant que fondateur et chef de la direction de la société, je demeure engagé envers Fiera Capital et trouve l'occasion d'acheter des actions au cours actuel particulièrement intéressante. »

Au 12 mai 2023, date de la dernière déclaration selon le système d'alerte la concernant, Fiera S.E.C. avait la propriété de 2 116 258 actions de catégorie A, soit environ 2,53 % des actions de catégorie A alors émises et en circulation, et d'un total de 19 412 401 actions avec droit de vote spécial de catégorie B (les « actions de catégorie B »). Si ses 19 412 401 actions de catégorie B étaient converties en actions de catégorie A, Fiera S.E.C. aurait la propriété de 21 528 659 actions de catégorie A, soit environ 20,9 % de l'ensemble des actions de Fiera Capital alors émises et en circulation. En date des présentes, Fiera S.E.C. a la propriété du même nombre d'actions de catégorie A et d'actions de catégorie B, soit environ 2,47 % des actions de catégorie A émises et en circulation et, si ses actions de catégorie B étaient converties en actions de catégorie A, environ 20,5 % de l'ensemble des actions de Fiera Capital émises et en circulation.

Immédiatement après la clôture des opérations susmentionnées, Fiera S.E.C. aura la propriété de 1 647 492 actions de catégorie A, soit environ 1,92 % des actions de catégorie A émises et en circulation à la date des présentes, et d'un total de 19 412 401 actions de catégorie B. Si ses 19 412 401 actions de catégorie B sont converties en actions de catégorie A, Fiera S.E.C. aura la propriété de 21 059 893 actions de catégorie A, soit environ 20,04 % de l'ensemble des actions de Fiera Capital émises et en circulation à la date des présentes.

Immédiatement après la clôture des opérations susmentionnées et en supposant l'exercice par M. Desjardins des options d'achat d'actions qu'il détient et dont les droits sont acquis, les actions de catégorie A détenues par Fiera S.E.C., DJM Capital Inc. (« DJM »), entité appartenant indirectement à 80 % à M. Desjardins, et M. Desjardins représenteraient environ 3,15 % des actions de catégorie A alors émises et en circulation et, si les 19 412 401 actions de catégorie B détenues par Fiera S.E.C. étaient converties en actions de catégorie A, les actions de catégorie A détenues par Fiera S.E.C, DJM et M. Desjardins représenteraient collectivement environ 20,92 % de l'ensemble des actions de Fiera Capital alors émises et en circulation.

Les actions de catégorie A et les actions de catégorie B appartenant à Fiera S.E.C., ou aux personnes réputées agir à titre d'alliés de Fiera S.E.C., sont détenues à des fins d'investissement, et Fiera S.E.C. et les alliés en question ont l'intention de réexaminer sur une base constante leur investissement dans Fiera Capital. Fiera S.E.C. et ces alliés peuvent, notamment en fonction des conditions du marché, augmenter ou diminuer leur propriété véritable des titres de Fiera Capital, ou le contrôle ou l'emprise qu'ils exercent sur ceux-ci, y compris au moyen d'opérations sur le marché, d'opérations de gré à gré ou d'appels publics à l'épargne. Des diminutions de la propriété véritable peuvent également se produire à la suite de l'exercice de droits de dessaisissement existants par des employés actuels et anciens de Fiera Capital détenant des actions de catégorie A par l'entremise de Fiera S.E.C, sans contrôle ni participation de M. Desjardins relativement à cette cession. Fiera S.E.C. ainsi que ses alliés n'ont actuellement aucun projet ni aucune intention qui se rapporte ou qui conduirait à l'un des résultats visés aux alinéas a) à k) de la rubrique 5 de l'Annexe 62-103A1 - Information à fournir en vertu des règles du système d'alerte des Autorités canadiennes en valeurs mobilières. Fiera S.E.C. et/ou ses alliés peuvent toutefois, à tout moment et périodiquement, réexaminer ou reconsidérer leur position et la modifier et/ou modifier leur objectif et/ou développer de tels projets ou intentions en ce qui concerne les affaires et les activités commerciales de Fiera Capital.

Le siège social de Fiera Capital est situé au 1981, avenue McGill College, bureau 1500, Montréal (Québec) H3A 0H5.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter les déclarations selon le système d'alerte se rapportant à Fiera S.E.C. et à M. Desjardins qui seront affichées sur le profil SEDAR de Fiera Capital au www.sedar.com ou que l'on peut obtenir en communiquant avec M. Gabriel Castiglio au 514 954- 6467.

