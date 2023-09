/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Secteur public | Le gouvernement refuse de prolonger les primes - Le Front commun réplique/





MONTRÉAL, le 25 sept. 2023 /CNW/ - « Couper nos primes, c'est vraiment la cerise sur le sundae! Ou la lime dans la Labatt Bleue! » C'est le message que livre au gouvernement un groupe de militantes et militants du Front commun rassemblés, ce matin, devant le Conseil du trésor, à Québec.

Rappelons brièvement que, depuis le 28 octobre 2022, le Front commun réclame que plusieurs primes et mesures soient maintenues pendant la durée des négociations. À ce jour, les parties se trouvent toujours dans l'impasse quant au maintien de celles-ci. Une séance de négociation devant avoir lieu aujourd'hui à 10 h 30, le Front commun souhaite accentuer la pression pour que le gouvernement convienne de la nécessité de prolonger ces primes. Celles-ci représentent des milliers de dollars annuellement pour des milliers de personnes dans les milieux de la santé, des services sociaux et de l'éducation.

« C'est tellement contre-productif d'attendre à la toute dernière minute et, surtout, inutile. Une autre vieille stratégie de négo alors que notre monde compte là-dessus pour payer les factures. C'est plus qu'ordinaire! Surtout dans le contexte où la présidente du Conseil du trésor spin partout dans les médias qu'elle offre 11,5 % - voire même 13 % en hausses salariales. C'est faux. Ce qu'il y a sur la table, c'est 9 % sur 5 ans, point. Et ça, ce n'est même pas une base de négociation. Alors, les voir utiliser nos primes comme levier de négo, c'est juste inacceptable! », de faire valoir les militantes et militants du Front commun sur place ce matin.

Les 420 000 travailleuses et travailleurs représentés par le Front commun revendiquent des améliorations concrètes de leurs conditions d'exercice d'emploi, un rattrapage salarial et une protection contre l'inflation. « On en a assez de l'arrogance du gouvernement, ça suffit le niaisage. Après la grande manifestation nationale en fin de semaine, les votes en assemblées générales se poursuivent. Si le gouvernement se cherchait une autre bonne idée pour alimenter la grogne des travailleuses et des travailleurs, en voilà une! »

En rappel - Primes, montants forfaitaires et budgets qui arriveront à échéance le 30 septembre 2023

Prime de rétention pour le titre d'emploi de psychologue

Prime relative à certains titres d'emploi d'ouvriers spécialisés

Prime pour la personne salariée oeuvrant dans certains secteurs (Direction de la protection de la jeunesse (DPJ)) et pour la personne salariée de la catégorie des techniciens et des professionnels de la santé et des services sociaux oeuvrant dans certains secteurs (DPJ)

Prime d'attraction et de rétention pour le personnel en soins infirmiers et cardiorespiratoires détentrice d'un poste à temps complet sur un quart de soir, de nuit ou en rotation

Prime des secrétaires médicales

Lettre d'entente hors convention collective sur la prime de 3,5 % pour le personnel en soins infirmiers et cardiorespiratoires

Prime de spécialisation d'un maximum de 10 % pour les personnes formatrices à taux horaire à la formation sur mesure

Indemnité annuelle provisoire de recrutement et de maintien en emploi pour les personnes salariées oeuvrant dans un établissement du Grand-Nord

Montant forfaitaire pour les personnes salariées oeuvrant auprès de la clientèle présentant des troubles graves du comportement (TGC)

Montant forfaitaire pour les personnes salariées oeuvrant auprès d'une clientèle en centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD)

Budget d'encadrement professionnel pour le personnel en soins infirmiers et cardiorespiratoires nouvellement embauché

Budget pour la formation et le développement des compétences des infirmières praticiennes spécialisées

À propos du Front commun

Ensemble, la CSN, la CSQ, la FTQ et l'APTS représentent plus de 420 000 travailleuses et travailleurs de l'État québécois dans les secteurs publics, en éducation, en santé et dans les services sociaux ainsi qu'en enseignement supérieur.

