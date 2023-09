Rönesans se hisse à un rang exceptionnel du classement ENR : 9e plus grande entreprise contractante internationale en Europe, et 38e au niveau mondial





ISTANBUL, 25 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Le groupe Rönesans conserve son statut d'entreprise de construction de premier plan, en se classant récemment à la 38e place des plus grandes entreprises contractantes internationales et à la 9e place en Europe du célèbre classement ENR de 2023 « World's Top 250 International Contractors » (« Les 250 plus grands entrepreneurs internationaux »). Considérée comme l'outil d'évaluation du secteur de la construction internationale le plus établi, la liste ENR a classé Rönesans parmi les 10 premières entreprises contractantes en Europe chaque année depuis 2015. Cette année n'est pas différente des autres, la réputation de Rönesans en tant que première entreprise de construction turque dans le monde n'étant plus à faire.

Le classement ENR « World's Top 250 International Contractors » de 2023 se fonde sur la base des revenus obtenus par les entreprises contractantes en dehors des pays où elles ont leur siège. En 2022, avec ses entreprises communes, Rönesans a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 4,3 milliards de dollars, plus de 70 % de ses revenus provenant de projets internationaux. La société opère dans des secteurs clés tels que la construction, l'immobilier, la santé et l'énergie dans plus de 30 pays en Europe, en Asie centrale, au Moyen-Orient et en Afrique, et a obtenu un chiffre d'affaires total de 3,1 milliards de dollars à l'étranger, dont 2 milliards de dollars issus du marché européen en 2022.

Le président du conseil d'administration de Rönesans, ?pek Il?cak Kayaalp, déclare : « Nous sommes très fiers de figurer parmi les 10 plus grandes entreprises internationales de construction en Europe pour la 8e année consécutive. Nous continuerons à nous concentrer sur la croissance internationale avec le soutien inestimable de nos chers partenaires internationaux dans les années à venir en participant à des projets plus ambitieux dans le monde entier. Nous poursuivrons également notre collaboration avec les institutions financières internationales et les agences de financement des exportations dans le but de réaliser conjointement plusieurs projets ambitieux, notamment concernant des solutions d'eau potable et d'infrastructures sûres dans les régions en voie de développement du monde, comme nous l'avons récemment fait au Sri Lanka. »

Ballast Nedam, filiale de Rönesans Holding, a exécuté le projet d'approvisionnement en eau propre au Sri Lanka avec le soutien et le financement du gouvernement néerlandais et de l'agence néerlandaise de crédit à l'exportation, Atradius. Ce projet d'envergure vise à fournir un accès à l'eau potable à 17 000 ménages dans sept villages de la région de Hemmathagama, contribuant ainsi largement aux piliers de responsabilité sociale et de durabilité de Ballast Nedam et de Rönesans. En plus d'être un moteur de la croissance du secteur en Turquie, Rönesans Holding tient à mettre en oeuvre des campagnes ciblées et à avoir un impact sur les communautés en voie de développement.

Affichant une croissance rapide depuis 30 ans, Rönesans Holding, la principale entité d'investissement du conglomérat, possède un portefeuille de projets impressionnant, opérant à la fois en tant qu'entrepreneur principal et investisseur dans divers secteurs, notamment la construction, l'immobilier, les soins de santé et l'énergie. Parmi les principaux projets figurent le Lakhta Center, le plus haut bâtiment d'Europe ; le tunnel de base du Saint-Gothard, le tunnel ferroviaire le plus long et le plus profond du monde situé dans les Alpes suisses ; le Gaasperdammertunnel, le plus long tunnel terrestre des Pays-Bas ; l'hôpital Ba?ak?ehir Çam and Sakura Hospital en Turquie, le plus grand bâtiment parasismique du monde ; et le projet Gas to Gasoline Plant (GTG) au Turkménistan, le premier et le seul de ce type au monde.

Sous la direction de son président, Erman Il?cak, et du président du conseil d'administration, ?pek Il?cak Kayaalp, Rönesans a également augmenté de manière substantielle ses investissements dans les énergies renouvelables pour la Turquie après avoir conclu un partenariat de 50 % avec Total Energies pour Rönesans Enerji le mois dernier, dans le but d'investir un total de 2 GW de capacité installée au cours des cinq prochaines années. Cet accord est le dernier en date de la longue liste de partenariats stratégiques internationaux fructueux de la société, qui a travaillé avec des partenaires et des actionnaires comme le Government of Singapore Investment Corporation (GIC), Meridiam, un fonds d'infrastructure basé à Paris, la maison de commerce japonaise Sojitz Corporation et la Société Financière Internationale (SFI), du Groupe de la Banque mondiale, actionnaire de Rönesans, ainsi que Samsung C&T, entre autres.

Classée parmi les 10 premières entreprises internationales de construction en Europe et les 40 premières dans le monde, Rönesans continuera à stimuler la croissance dans des secteurs clés en Turquie et dans le monde.

À propos du groupe Rönesans

Rönesans Holding, dont le siège social est à Ankara, est la 38e plus grande société contractante internationale au monde et la 9e en Europe avec des opérations internationales dans 30 pays d'Europe, d'Asie centrale, du Moyen-Orient et d'Afrique. Avec Ballast Nedam aux Pays-Bas et Heitkamp en Allemagne, Rönesans prospère depuis 30 ans en tant que maître d'oeuvre et investisseur dans la construction, le développement immobilier, la santé et l'énergie. Plaçant la résilience et la croissance par l'innovation au coeur de l'entreprise, avec une priorité sur la durabilité et le développement social, Rönesans a développé des projets soutenant les étudiants grâce à des bourses, des plateformes et des initiatives académiques ; il est signataire du Pacte mondial des Nations Unies depuis 2015 et signataire des Principes d'autonomisation des Femmes de l'ONU depuis 2016.

Avec ses partenaires GIC, Meridiam Infrastructure, Sojitz, Samsung C&T, TotalEnergies et IFC, du groupe de la Banque mondiale (actionnaire minoritaire du groupe), Rönesans a investi plus de 7 milliards d'euros dans des projets pionniers en Turquie.

