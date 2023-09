L'enquête de Vertice révèle que les frictions entre les responsables financiers et techniques empêchent les entreprises de mieux contrôler les dépenses liées au Cloud





Vertice lance une nouvelle solution de contrôle des coûts liés au Cloud : une plateforme d'optimisation des coûts du Cloud qui permet aux entreprises de réduire leurs dépenses jusqu'à 25 %.

PARIS, 25 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Vertice , la première plateforme d'optimisation des dépenses liées à la l'infrastructure SaaS et au Cloud, a dévoilé aujourd'hui les résultats de son enquête mondiale. L'enquête montre que les désaccords entre les responsables financiers et techniques empêchent les entreprises de mieux contrôler leurs dépenses Cloud.

Alors que les coûts du Cloud augmentent en moyenne de 35 % d'une année sur l'autre*, Vertice a interrogé 600 responsables financiers et techniques et a constaté que la réduction des dépenses liées au Cloud était la principale priorité des responsables financiers, 78 % d'entre eux l'ayant classée parmi leurs trois principales priorités en matière de réduction des coûts et 33,5 % en première position. Seuls 9 % des responsables techniques déclarent que la réduction des coûts liés au Cloud est une préoccupation majeure ; 4 sur 10 déclarent que leur priorité est d'embaucher des employés qualifiés dans le domaine du Cloud.

55 % des responsables financiers déplorent un manque de transparence de la part des responsables techniques, 44 % d'entre eux déclarant ne pas avoir de visibilité sur les coûts et 39 % affirmant avoir du mal à négocier les coûts parce que le personnel technique entretient déjà des relations avec les fournisseurs. 55 % des responsables techniques affirment que les tensions sont dues au fait que le personnel non technique n'a pas les connaissances nécessaires pour comprendre les investissements Cloud.

Afin d'aider les entreprises à réduire leurs dépenses liées au Cloud, Vertice a lancé aujourd'hui sa plateforme d'optimisation des coûts du Cloud , qui permet aux entreprises de réduire leurs dépenses Cloud jusqu'à 25 %. Vertice, qui aide déjà ses clients à économiser 20 à 30 % sur les modèles SaaS, a conçu cette plateforme pour résoudre les problèmes graves auxquels sont confrontés les responsables financiers et techniques.

Vertice suit les dépenses liées au Cloud en temps réel au moyen d'un tableau de bord unifié pour les finances et la technologie, éliminant ainsi les barrières entre les équipes et permettant aux responsables financiers de prévoir avec précision les dépenses. La plateforme utilise l'automatisation pour alléger la tâche des équipes d'ingénieurs très occupées et améliore chaque aspect de l'optimisation des coûts du Cloud en effectuant des tests continus mettant en évidence les domaines dans lesquels des gains d'efficacité peuvent être réalisés avec un effort minimal de la part des ingénieurs, ainsi qu'en gérant automatiquement les engagements d'instances réservées.

Eldar Tuvey, PDG et cofondateur de Vertice, a déclaré :

« Alors que les entreprises sont confrontées à la volatilité des factures liées au Cloud et que les coûts peuvent augmenter de 500 % en une seule année pour certaines organisations, il est essentiel que les directeurs financiers et les directeurs informatiques disposent d'une stratégie unifiée d'optimisation des coûts du Cloud. Les directeurs financiers veulent avoir accès à des prévisions précises et bénéficier d'une visibilité partagée et d'outils d'automatisation pour les aider à mettre en oeuvre des initiatives de réduction des coûts. Il existe plus de 200 produits Amazon Web Service, ce qui rend la gestion des dépenses liées au Cloud complexe et chronophage. L'automatisation de l'optimisation des coûts du Cloud permet de réaliser de plus grands gains de temps et d'argent, et libère des ressources pour la croissance et l'innovation ».

Notes aux éditeurs :

L'enquête a été réalisée en ligne en août 2023 et l'échantillon total était composé de 600 hauts responsables et décideurs des secteurs de la finance et de la technologie aux États-Unis et au Royaume-Uni.

* Vertice a analysé les dépenses liées au Cloud de ses clients entre août 2022 et 2023 et a constaté que les entreprises voyaient les coûts augmenter en moyenne de 35 %.

25 septembre 2023 à 02:00

