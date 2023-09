VIVEMENT L'HIVER À ABOU DHABI !





Avec une liste riche d'événements et d'expériences combinées à une météo parfaite, Abou Dhabi a quelque chose à offrir à tout le monde tout au long de l'hiver.

ABOU DHABI, Émirats arabes unis, 25 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Expérience Abu Dhabi, la marque de destination du département de la culture et du tourisme d'Abou Dhabi (DCT Abou Dhabi) a lancé aujourd'hui « Can't Wait to Winter » (vivement l'hiver !), une campagne mondiale qui promet une expérience inoubliable avec des événements qui se succèdent et qui répondent à tous les intérêts, le tout combiné à un temps parfait.

Que vous soyez amateur de culture, fan de sport, expert en gastronomie, adepte de l'adrénaline ou passionné de musique, Abou Dhabi a concocté un programme hivernal qui vous fera attendre avec impatience la saison hivernale. Préparez-vous à vous laisser envahir par le sentiment « Can't Wait to Winter ».

La campagne « Can't Wait to Winter » présente la superstar indienne Ranveer Singh, l'actrice sino-américaine Liu Yifei et le légendaire duo comique de la région du Golfe Dawood Hussein et Hasan Al Ballam qui partagent leurs itinéraires chargés de culture, d'aventure, de détente, de délices culinaires et de shopping à Abou Dhabi.

Le programme exaltant du calendrier d'Abou Dhabi déborde pendant la saison hivernale, avec le retour des Jeux NBA d'Abou Dhabi, du Grand Prix de Formule 1 d'Abou Dhabi, de l'UFC Showdown Week ainsi que du festival de musique Hyperound K-Fest, des concerts de l'artiste pop Robbie Williams et du chanteur Arijit Singh, et les représentations théâtrales Hamilton et Disney on Ice.

Cet hiver promet de l'excitation aussi bien pour les amateurs de sensations fortes que pour les familles, avec une variété de journées remplies d'adrénaline à vivre avec des balades dans les dunes du désert, du quad et des centres d'aventure en intérieur : CLYMB, Circuit X et Adrenark, Snow Abou Dhabi et le nouveau SeaWorld Abou Dhabi.

Les personnes en quête d'inspiration peuvent s'immerger dans l'art et la culture au célèbre Louvre Abou Dhabi, explorer le patrimoine émirati à Qasr Al Hosn et à la House of Artisans ou découvrir l'esprit d'Abou Dhabi à Qasr Al Watan où convergent savoir et tradition.

Les amateurs de tranquillité et de détente peuvent se détendre au Saadiyat Beach Club ou sur l'une des nombreuses plages immaculées d'Abou Dhabi. Profitez du kayak au lever du soleil à travers les mangroves ou d'un peu plus de sérénité avec une retraite privée sur l'île de Nurai.

Pour plus d'informations sur l'hiver à Abou Dhabi, veuillez consulter le site : https://visitabudhabi.ae/en/campaign/winter .

Pour en savoir plus sur les événements à venir à Abou Dhabi, veuillez consulter le site : https://visitabudhabi.ae/en/events .

À propos du département de la culture et du tourisme d'Abou Dhabi

Le département de la culture et du tourisme d'Abou Dhabi (DCT Abou Dhabi) favorise la croissance durable des secteurs de la culture et du tourisme d'Abou Dhabi ainsi que ses secteurs créatifs, alimente le progrès économique et contribue à la réalisation des ambitions mondiales d'Abou Dhabi.

En travaillant en partenariat avec les organisations qui définissent la position de l'Émirat en tant que destination internationale de premier plan, le DCT Abou Dhabi s'efforce d'unir l'écosystème autour d'une vision commune du potentiel de l'Émirat, de coordonner les efforts et les investissements, de proposer des solutions innovantes et d'utiliser les meilleurs outils, politiques et systèmes pour soutenir les industries de la culture et du tourisme.

La vision du DCT Abou Dhabi est définie par la population, le patrimoine et le paysage de l'Émirat. Nous nous efforçons de renforcer le statut d'Abou Dhabi en tant que lieu d'authenticité, d'innovation et d'expériences inégalées, représenté par ses traditions vivantes d'hospitalité, ses initiatives pionnières et sa pensée créative.

Pour en savoir plus sur le DCT Abou Dhabi et la destination, rendez-vous sur tcaabudhabi.ae et visitabudhabi.ae .

24 septembre 2023 à 22:00

