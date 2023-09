Déclaration de la ministre Khera à l'occasion de Yom Kippour





Le gouvernement du Canada souligne Yom Kippour, le jour du Grand Pardon

OTTAWA, ON, le 24 sept. 2023 /CNW/ - Ce soir, au coucher du soleil, les communautés juives partout au Canada et dans le monde observeront le début de Yom Kippour, l'une des grandes fêtes juives, qui clôture 10 jours de pénitence, les jours les plus sacrés du calendrier hébraïque.

Les membres de la communauté juive se réunissent en famille et entre amis pour entreprendre une période de jeûne, de prières et de profonde introspection. Par cet acte collectif, ils tournent la page de façon symbolique sur l'année achevée, demandent pardon et accueillent le renouveau. Yom Kippour nous rappelle avec éloquence la force de caractère des Canadiennes et Canadiens juifs, qui sont depuis longtemps des exemples de résilience et de courage pour notre pays.

Nous profitons de ce Jour du Grand Pardon pour réitérer notre engagement à poursuivre la lutte contre l'antisémitisme. Dans un pays aussi diversifié et inclusif que le nôtre, la haine n'a pas sa place. Chaque jour, nous nous engageons à créer une société plus juste et plus inclusive dans laquelle tout le monde peut s'épanouir, peu importe ses croyances ou origines.

À titre de ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des personnes en situation de handicap, j'offre mes meilleurs voeux à toutes les personnes qui observent Yom Kippour. Que ce jour de réflexion et de renouveau vous apporte paix et courage.

G'mar Chatima Tova!

