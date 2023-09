Déclaration des ministres pour marquer un an depuis l'ouragan Fiona





OTTAWA, ON, le 24 sept. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Harjit S. Sajjan, président du Conseil privé du Roi pour le Canada, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales, l'honorable Bill Blair, ministre de la Défense nationale, l'honorable Pablo Rodriguez, ministre des Transports, l'honorable Gudie Hutchings, ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, l'honorable Seamus O'Regan, ministre du Travail et des Aînés, l'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Ancient Combattants et ministre associée de la Défense nationale, et ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Lawrence MacAulay, ont émis la déclaration suivante :

«?Il y a un an, les Canadiennes et Canadiens à travers le Canada atlantique et dans l'est du Québec ont subi l'impact tragique et destructif de la plus puissante tempête post-tropicale dans l'histoire du pays.

Nous tenons à remercier grandement tous les premiers répondants, les membres des Forces armées canadiennes, les bénévoles et les membres communautaires qui ont dirigé et aidé les efforts de rétablissement.

Le gouvernement du Canada maintient son engagement à soutenir la population du Canada atlantique et de l'est du Québec. Nous continuons de travailler étroitement avec nos partenaires provinciaux pour verser les fonds nécessaires en vertu des Accords d'aide financière en cas de catastrophe. Ces fonds soutiendront les efforts d'intervention et de rétablissement. De plus, grâce au Fonds de rétablissement de l'ouragan Fiona, des ministères et des organismes tels que l'Agence de promotion économique du Canada atlantique et Développement économique Canada pour les régions du Québec apportent un soutien ciblé pour combler les lacunes et aider les communautés et les entreprises des zones touchées à se rétablir, à réagir et à se préparer à faire face aux futures catastrophes liées au climat.

Nous saluons la résilience et la force démontrées par ces communautés.?»

