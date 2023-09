PREMIÈRES HISTORIQUES POUR LOTTO 6/49 - GAGNANT GARANTI DU GROS LOT DE LA BOULE D'OR D'UN MONTANT RECORD DE 68 MILLIONS $!





La Boule d'or sortira mercredi!

TORONTO, le 24 sept. 2023 /CNW/ - Pour la première fois dans l'histoire du jeu de loterie emblématique du Canada, LOTTO 6/49, le tirage du mercredi 27 septembre 2023 verra un gagnant garanti de la Boule d'or finir avec un gros lot sans précédent de 68 millions de dollars.

Depuis que LOTTO 6/49 a été amélioré en septembre 2022, le gros lot n'a jamais atteint le montant maximal de 68 millions de dollars. Il ne reste qu'une boule pour le tirage de ce mercredi, la Boule d'or, ce qui signifie qu'il est garanti que le gros lot sera gagné et qu'il créera un nouveau multimillionnaire!

Le gain de LOTTO 6/49 le plus important était de 64 millions de dollars et provenait d'un billet vendu au Nouveau-Brunswick en avril 2023. Un gros lot de LOTTO 6/49 de 64 millions de dollars a aussi été gagné en 2015 par un résident de Mississauga.

Plus récemment, un gros lot de la Boule d'or a été gagné au tirage du 14 juin 2023, grâce à un billet vendu à Niagara Falls. Le gros lot pour ce tirage avait une valeur de 42 millions de dollars.

Il a fallu 15 semaines et 30 tirages pour que le gros lot de la Boule d'or de LOTTO 6/49 atteigne sa limite maximale de 68 millions de dollars.

Puisque la Boule d'or sera tirée mercredi soir, l'effervescence est de plus en plus grande. Qui remportera ce montant d'argent qui change une vie?

LOTTO 6/49 offre aux joueurs la chance de gagner deux gros lots de plusieurs millions de dollars chacun tous les mercredis et vendredis au même coût de 3 $ le jeu. En plus du tirage Boule d'or, LOTTO 6/49 offre le gros lot classique de 5 millions de dollars.

N'oubliez donc pas d'acheter votre billet de LOTTO 6/49 pour le tirage de ce mercredi! Les clients peuvent acheter leurs billets sur OLG.ca ou chez les détaillants d'OLG autorisés jusqu'à 22 h 30 pour le tirage de cette soirée.

Cliquez ici pour en savoir plus sur LOTTO 6/49 et le gros lot de la Boule d'or.

OLG favorise la pratique du jeu responsable et souhaite que le jeu demeure agréable. C'est pourquoi OLG est fière d'être une chef de file dans la promotion du jeu responsable grâce à son programme Jouez Sensé reconnu à l'échelle mondiale.

Des gagnants d'OLG

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram

OLG est un organisme de la Couronne qui fournit des activités de jeu de classe mondiale à la province de l'Ontario. Agissant de manière socialement responsable, OLG exploite et gère des établissements de jeu traditionnel, la vente de jeux de loterie dans la province, le jeu en ligne et la prestation du bingo et d'autres produits de jeu électronique aux centres de jeu de bienfaisance. OLG aide aussi à bâtir un secteur des courses de chevaux plus viable en Ontario. Depuis 1975, OLG a versé près de 57 milliards de dollars aux résidents et à la Province de l'Ontario pour appuyer les principales priorités du gouvernement, comme les soins de santé, le traitement et la prévention liés au jeu problématique et les athlètes amateurs. Chaque année, les profits provenant des activités d'OLG servent également à soutenir les collectivités d'accueil, les Premières Nations de l'Ontario, les détaillants de loterie et les organismes de bienfaisance locaux dans toute la province.

Jouez pour l'Ontario - Tous les profits d'OLG sont investis en Ontario

OLG.ca

Suivez-nous sur Twitter @OLG_ca

Retrouvez-nous sur Facebook/Instagram @OLG.ca

JouezSense.ca

Misez sur des connaissances

ConnexOntario - Soutien pour le jeu problématique : 1-866-531-2600

Available in English

Cliquez ic i si vous désirez vous désabonner du service de courriels.

SOURCE OLG Winners

24 septembre 2023 à 10:48

Communiqué envoyé leet diffusé par :