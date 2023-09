/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Inauguration du terminus Contrecoeur d'exo/





MONTRÉAL, le 22 sept. 2023 /CNW/ - Le directeur général d'exo, Sylvain Yelle, invite les représentants des médias à l'inauguration du nouveau terminus d'exo sur le territoire de la ville de Contrecoeur.

Cet événement se fera en présence de Madame Suzanne Roy, ministre de la Famille, ministre responsable de la région de la Montérégie et députée de Verchères et de Madame Maud Allaire, mairesse de Contrecoeur.

L'inauguration aura lieu le 25 septembre à 10 h 15, au quai #1 du terminus Contrecoeur, situé au 5199, rue Bourgchemin, à Contrecoeur. Elle sera suivie d'une période pour des entrevues individuelles avec les représentants présents.

Aide-mémoire

Quoi : Inauguration du terminus d'exo sur le territoire de Contrecoeur Quand : Lundi, le 25 septembre 2023 Heure : 10 h 15 Où : Sous la marquise du quai #1

Terminus Contrecoeur

5199, rue Bourgchemin J0L 1C0

Veuillez confirmer votre présence à l'adresse courriel suivante : [email protected]

24 septembre 2023 à 10:00

