À l'occasion du Global Citizen Festival, la France annonce une nouvelle contribution de 40 millions d'euros au profit d'Éducation sans délai





Sur la scène du Central Park, à New York, Mme Chrysoula Zacharopoulou, Secrétaire d'État chargée du développement et des partenariats internationaux au sein du Gouvernement français, et Yasmine Sherif, Directrice générale d'Éducation sans délai, ont appelé les donateurs et le secteur privé à mobiliser 1,5 milliard de dollars É.-U. pour permettre à 20 millions d'enfants touchés par les crises à travers le monde de bénéficier d'une éducation salvatrice.

NEW YORK, 23 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Sur la scène du Global Citizen Festival organisé à New York ce week-end, Mme Chrysoula Zacharopoulou, Secrétaire d'État française chargée du développement et des partenariats internationaux, et Yasmine Sherif, Directrice générale d'Éducation sans délai, ont annoncé une nouvelle contribution de 40 millions d'euros du Gouvernement français.

À ce jour, Éducation sans délai a mobilisé 870 millions de dollars É.-U. dans le cadre de son Plan stratégique 2023-2026, qui vise à aider 20 millions d'enfants touchés par une crise en leur apportant la sécurité, l'espoir et les perspectives qu'offre une éducation de qualité. Avec cette nouvelle contribution supplémentaire, la France rejoint le rang des partenaires donateurs stratégiques qui ont pris des engagements pluriannuels en faveur d'Éducation sans délai.

« Comme nous le savons tous, l'éducation joue un rôle essentiel dans la réalisation de tous les autres objectifs de développement durable », a déclaré Chrysoula Zacharopoulou, la Secrétaire d'État chargée du développement et des partenariats internationaux au sein du Gouvernement français. « La défense de l'éducation et de l'émancipation à l'échelle mondiale constitue une priorité absolue pour la France. Conformément à l'esprit du Pacte de Paris pour les peuples et la planète, nous devons tous apporter notre contribution pour permettre à chaque pays de réduire la pauvreté et de lutter contre les changements climatiques. Cet objectif concerne notamment les États, auxquels il appartient de mobiliser des ressources suffisantes pour mettre en oeuvre les politiques de développement. C'est pourquoi je suis particulièrement heureuse d'annoncer, au nom de la France et de son président Emmanuel Macron, une contribution de 40 millions d'euros au profit d'Éducation sans délai pour le cycle stratégique 2023-2026. »

« Avec cette nouvelle contribution, aussi ambitieuse que généreuse, la France montre l'exemple à suivre », a réagi Yasmine Sherif, Directrice générale d'Éducation sans délai. « Elle montre qu'il est temps de considérer l'éducation comme une priorité et un objectif essentiel pour la réalisation de tous les autres objectifs de développement durable. Il est grand temps de nous concentrer sur les enfants et les adolescents les plus défavorisés, qu'ils soient réfugiés, déplacés internes ou touchés par des conflits violents ou par des catastrophes d'origine climatique. Merci à la France de nous rappeler quelles doivent être nos priorités dans la réalisation des objectifs de développement durable. Nous invitons les donateurs gouvernementaux, les fondations philanthropiques et le secteur privé à suivre le mouvement et à joindre leurs efforts aux nôtres pour mobiliser 1,5 milliard de dollars É.-U. au cours des trois prochaines années. Cette somme nous permettra d'offrir une éducation de qualité à 20 millions de filles et de garçons touchés par une crise pour leur permettre d'apprendre, de grandir et de reconstruire leurs sociétés respectives. »

Selon Éducation sans délai, 224 millions d'enfants à travers le monde n'ont pas accès à une éducation de qualité en raison de conflits armés, de déplacements forcés, de catastrophes d'origine climatique et de diverses situations de crise prolongée. Ces enfants ont besoin d'un soutien urgent pour jouir de leur droit à une éducation inclusive et de qualité.

Avec le concours de ses partenaires stratégiques, Éducation sans délai a déjà soutenu près de 9 millions de filles et de garçons dans les situations de crise les plus graves à travers le monde. Les interventions d'Éducation sans délai soutiennent l'accès à une éducation holistique fondée sur : des infrastructures scolaires et du matériel d'apprentissage, la formation des enseignants, des services de santé mentale et psychosociale, un accès renforcé à l'eau et à l'assainissement, et des programmes d'alimentation scolaire. L'action d'Éducation sans délai se concentre sur des interventions adaptées au contexte et favorables à l'égalité des genres, à l'inclusion des personnes handicapées, à la résilience face aux changements climatiques, à l'inclusion des personnes réfugiées et à la cohésion sociale.

Malgré la mobilisation des donateurs, le déficit de financement s'est creusé au cours des dernières années. En matière d'éducation en situation d'urgence, les besoins de financement exprimés dans le cadre des appels humanitaires ont presque triplé, passant de 1,1 milliard de dollars É.-U. en 2019 à près de 3 milliards de dollars É.-U. fin 2022. En 2022, seuls 30 % des besoins en matière d'éducation ont pu être financés.

Cette année, dans le cadre du Global Citizen Festival organisé à Central Park ? avec les Red Hot Chili Peppers, Ms. Lauryn Hill et Jung Kook pour têtes d'affiche ? Éducation sans délai et Global Citizen ont continué à interpeler les dirigeants mondiaux afin qu'ils placent l'éducation, en particulier au profit des enfants les plus vulnérables, au premier rang des priorités internationales.

Porté par une communauté internationale de militants déterminés à agir au quotidien et à faire entendre leur voix, le mouvement Global Citizen trouve un puissant écho à travers l'organisation de campagnes et d'événements qui rassemblent régulièrement les plus grands noms du monde de la musique, du spectacle, des politiques publiques, des médias, de la philanthropie et de l'entreprise privée. Au cours des dix dernières années, les différentes plateformes de Global Citizen ont donné lieu à des engagements financiers de plusieurs milliards de dollars qui ont permis d'améliorer la vie de plus de 1 milliard de personnes à travers le monde ? notamment à travers l'annonce de financements considérables au profit d'Éducation sans délai. Dès aujourd'hui, agissez aux côtés de Global Citizen et faites un don au profit d'Éducation sans délai.

23 septembre 2023 à 16:34

