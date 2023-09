Anhui vise une expansion rapide pour devenir un centre manufacturier intelligent et écologique de premier plan





HEFEI, Chine, 23 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Alors que les projecteurs sont braqués sur la Convention mondiale sur la fabrication de 2023, le pouls économique de la force d'un pays reste profondément enraciné dans ses capacités manufacturières. C'est pourquoi le département provincial de l'économie et des technologies de l'information de l'Anhui a dévoilé le « Rapport sur le développement de l'industrie manufacturière de l'Anhui ». Ce document complet décrit les étapes stratégiques et les jalons franchis par l'Anhui pour renforcer ses prouesses en matière de fabrication.

Dans une démarche stratégique qui a pour but de tirer profit des principales opportunités économiques du pays, la province d'Anhui s'est intégrée au delta du fleuve Yangtze en plein essor, visant un développement de premier plan dans la région centrale et capitalisant sur le potentiel de la ceinture économique du fleuve Yangtze. Grâce à sa stratégie « Trois lieux, une zone », la province d'Anhui oriente son économie vers une industrialisation moderne, avec un effort concentré sur une industrie manufacturière sophistiquée et respectueuse de l'environnement. Ce virage vers une fabrication verte et intelligente porte ses fruits. L'Anhui, autrefois connue pour ses industries naissantes, se targue désormais d'une valeur ajoutée manufacturière dépassant un billion de yuans. Les progrès de la province en matière de fabrication de qualité consolident sa place parmi les leaders du pays. Cette évolution économique a élevé la stature de l'Anhui « d'un volume moyen avec un taux de richesse par habitant faible » à « une place de leader en volume total avec un taux de richesse par habitant respectable ».

En mettant en lumière les profondes transformations technologiques et industrielles qui se profilent à l'horizon, la province d'Anhui se positionne à l'avant-garde de la prochaine vague industrielle. En favorisant activement l'évolution rapide de dix secteurs émergents, la province a façonné un paysage industriel estimé à des billions. Pour illustrer cette croissance, l'année dernière seulement, 15 industries de la région ont affiché des revenus qui ont dépassé 100 milliards de yuans chacune.

Dans le paysage des affaires, la stratégie d'Anhui est à la fois diversifiée et ciblée. La province défend ses entreprises qui ont de l'expérience, elle stimule l'essor des start-ups et courtise activement les acteurs industriels importants. Au coeur de cette stratégie, la province d'Anhui a mis au point un cadre solide visant à soutenir les entreprises à chaque étape de leur croissance. En parallèle, la province façonne un environnement collaboratif où les entreprises, qu'elles soient grandes ou petites, peuvent prospérer et se croiser. Les fruits de cette approche délibérée sont clairs : les entreprises d'Anhui sont non seulement plus dynamiques, mais elles développent également un avantage concurrentiel plus fort sur le marché.

Du point de vue du contenu technologique et des avantages qualitatifs, l'Anhui redouble d'efforts en matière d'innovation menée par les entreprises. Le secteur manufacturier est témoin d'une vague de nouveaux produits innovants. Parallèlement, la province accroît sa capacité à offrir des produits et des services haut de gamme. Comme preuve de ces efforts, les produits « Made in Anhui » sont en train de devenir des noms familiers tant au niveau national qu'international.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2218470/2023_WORLD_MANUFACTURING_CONVENTION.jpg

