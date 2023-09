Une délégation ukrainienne visite le centre d'excellence canadien sur la santé mentale des vétérans militaires et de leurs familles





OTTAWA, ON, le 22 sept. 2023 /CNW/ - L'Institut Atlas pour les vétérans et leur famille a été honoré de recevoir aujourd'hui la visite de la première dame de l'Ukraine, Olena Zelenska, à la tête d'une délégation ayant pour mission d'explorer le leadership international en matière d'aide aux anciens militaires et à leurs familles pour rétablir leur santé mentale et leur bien-être après un conflit.

Dans le cadre de cette visite, une cérémonie de signature a eu lieu pour officialiser un protocole de partenariat international sur la santé mentale des vétérans et de leur famille entre le Centre de santé mentale et de réadaptation des vétérans Lisova Polyana du ministère de la Santé de l'Ukraine, une institution d'État ukrainienne, et l'Institut Atlas pour les vétérans et leur famille, un institut de recherche et de mobilisation des connaissances au Canada (ci-après appelé le protocole d'entente). Le protocole d'entente formalise la coopération entre les deux organisations au Canada et en Ukraine en vue d'explorer des collaborations possibles pour la recherche, l'échange de connaissances et le renforcement des capacités dans le domaine de la santé mentale afin de mieux soutenir les personnes touchées sortant d'un conflit en Ukraine.

« Ensemble, nous cherchons à explorer les possibilités de collaboration qui permettront au Centre Lisova Polyana de soutenir la santé mentale des vétérans et de leur famille en Ukraine, en s'appuyant sur le travail de l'Institut Atlas », a déclaré Fardous Hosseiny, président et chef de la direction de l'Institut Atlas. « Nous croyons que le partage d'expériences et de connaissances liées aux systèmes de soins de santé mentale pour les vétérans et leur famille peut appuyer la restauration et le développement des services dans l'ensemble du système de soins de santé de l'Ukraine, et que cela les positionnera sur le long chemin vers le rétablissement. »

MaryAnn Notarianni, cheffe de la direction adjointe et vice-présidente directrice, Mobilisation des connaissances, Institut Atlas, abonde dans le même sens, soulignant que le soutien de la sensibilisation, de l'adaptation et du développement conjoint d'information et de ressources psychoéducatives sur la santé mentale et le bien-être pour les vétérans et leurs familles, ainsi que pour les professionnels qui les aident, est un aspect clé de la collaboration. Elle ajoute : « En tant qu'organisation qui a établi un solide réseau de partenariats à l'échelle nationale et internationale afin de réduire le cloisonnement et de favoriser l'échange de connaissances sur les pratiques exemplaires en matière de santé mentale des vétérans et de leur famille, ce protocole d'entente cadre bien avec le mandat de l'Institut Atlas. L'une de nos premières étapes consistera à établir un dialogue régulier et des moyens de communiquer efficacement les résultats de recherche et les pratiques exemplaires applicables entre les chercheurs et les professionnels de la santé mentale ukrainiens et canadiens. Grâce à nos experts en la matière à l'interne et à notre accès à un réseau d'autres experts partout au Canada, nous sommes bien placés pour offrir de l'information et des conseils sur les efforts visant à appuyer l'utilisation de normes et de protocoles de pratiques exemplaires pour la prestation de soins de santé mentale de qualité en Ukraine. »

« Grâce à ses recherches et à son expertise, et grâce au financement du gouvernement du Canada, l'Institut Atlas renforce les soins et le soutien offerts aux vétérans », a déclaré l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale. « La collaboration entre l'Institut Atlas et le ministère de la Santé de l'Ukraine contribuera à garantir que les vétérans et leur famille au Canada et en Ukraine bénéficient d'un partage des connaissances et de la recherche en santé mentale. »

M. Hosseiny déclare que les réalités de la situation actuelle sont un puissant rappel de l'importance de se concentrer sur la santé mentale de la population, tout en assurant des interventions adaptées à des groupes comme les militaires, les vétérans et leurs familles qui pourraient être touchés de façon particulière. « L'Institut Atlas s'est fait le champion de la sensibilisation aux besoins en matière de santé mentale des vétérans et de leur famille au Canada, et c'est un honneur pour nous de collaborer avec nos homologues ukrainiens pour appuyer cet effort dans leur pays et montrer la voie à suivre pour intégrer l'expérience vécue dans leur travail », a-t-il ajouté.

Maintenant que le protocole d'entente a été signé et que le cadre provisoire a été établi, les travaux commenceront immédiatement afin de lancer la collaboration sans tarder.

Faits marquants :

L'Institut Atlas pour les vétérans et leur famille a été créé pour faciliter l'accès à l'information, à la recherche, aux outils et à l'expertise sur le trouble de stress post-traumatique et les conditions de santé mentale connexes.

Depuis sa création, l'Institut Atlas a contribué à la publication de 39 articles évalués par des pairs et a créé plus de 45 produits de connaissance, y compris des fiches d'information, des ressources écrites, des vidéos et des infographies. Atlas a dirigé ou dirige actuellement 14 projets de recherche et s'est associé à 26 autres projets de recherche.

Atlas implique activement les vétérans et leurs familles en tant que partenaires clés, co-chercheurs et co-auteurs de ses recherches, y compris un processus pour leur participation à l'examen des résultats de la recherche du point de vue de l'expertise vécue.

Il collabore également avec les vétérans et leurs familles pour comprendre quelles sont les questions qui leur importent le plus, et utilise ces connaissances pour travailler avec eux et avec les prestataires de services et les chercheurs afin de cocréer des ressources et des produits de connaissance qui correspondent à la culture et aux besoins uniques des communautés de vétérans et de familles.

À PROPOS DE L'INSTITUT ATLAS POUR LES VÉTÉRANS ET LEUR FAMILLE

L'Institut Atlas pour les vétérans et leur famille collabore à la fois avec les vétérans, leur famille, les fournisseurs de services et les chercheurs en vue de rapprocher la recherche et la pratique. Il entend ainsi permettre aux vétérans et familles d'obtenir les meilleurs soins et mesures de soutiens possibles sur le plan de la santé mentale. Au départ, l'Institut Atlas a été créé en qualité de centre d'excellence sur le TSPT et les affections connexes en santé mentale, par l'entremise de la lettre de mandat du ministre des Anciens Combattants datant de novembre 2015, avec un financement et un budget annoncé dans le cadre du budget fédéral de mars 2017.

