Hisense présente le téléviseur ULED Mini-LED Hero, le U8, lors de l'événement « Portals to Beyond » en Afrique du Sud

JOHANNESBURG, 22 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Hisense, le groupe mondial d'électronique grand public et d'appareils électroménagers, a célébré le lancement de son héros, le téléviseur Mini-LED ULED U8, avec une série d'expériences engageantes pour les enfants d'Afrique du Sud.

Baptisé « Portals to Beyond », l'événement utilise les téléviseurs U8 comme un miroir, capturant et montrant les moments de la belle vie. Les événements expérientiels offriront aux enfants des expériences extraordinaires basées sur la préservation de l'environnement, l'aventure dans la nature et les galeries d'art, élargissant simultanément leurs horizons et mettant en valeur l'image immersive de l'U8.

Le téléviseur promet d'emmener les gens « au-delà de l'extraordinaire », en capturant et en montrant le sport, l'art et la nature avec une expérience audiovisuelle exceptionnelle. Sa technologie Mini-LED PRO offre aux utilisateurs une image allant jusqu'à 1 500 nits, ce qui est nettement plus lumineux et plus détaillé qu'auparavant. Le téléviseur sera capable de capturer et d'afficher plus d'un milliard de nuances de couleurs différentes grâce à la fonction Quantum Dot Colour, qui génère de la lumière à des longueurs d'onde incroyablement précises.

Au-delà de la réflexion sur les scénarios qui guide l'innovation de Hisense, l'entreprise souhaite aller encore plus loin et garder l'environnement au centre de ses préoccupations, parallèlement à ses avancées technologiques. Pour marquer le lancement du téléviseur, Hisense a fait don de 10 000 arbres à OneTreePlanted, qui les plantera là où ils sont le plus nécessaires. Cet engagement en faveur de la nature se manifeste également dans l'exposition « Portals to Beyond » de la société et dans toutes les activités commerciales de Hisense.

Hisense insiste sur le respect des principes d'économie d'énergie et de protection de l'environnement pour fournir des produits respectueux de l'environnement. L'entreprise se concentre également sur l'amélioration de l'empreinte de ses usines, en augmentant la production d'énergie solaire dans les usines qu'elle exploite. L'entreprise s'attend à ce que la capacité installée totale atteigne 60 MW d'ici fin 2023. Quant à la capacité annuelle de production d'électricité, elle atteindra 53 millions de kWh. La part de la production d'énergie solaire dans la consommation totale d'électricité de Hisense s'élève désormais à plus de 10 %.

Prêts à embarquer pour un voyage extraordinaire avec Hisense ? Rejoignez-nous au Mall of Africa du 22 au 25 septembre pour « Portals to Beyond ».

