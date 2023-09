Le sommet Huawei Connect TECH4ALL explore comment la technologie et les partenariats favorisent l'inclusion et la durabilité





SHANGHAI, 22 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Le sommet TECH4ALL Huawei Connect 2023 , qui s'est tenu le 20 septembre, a invité les partenaires TECH4ALL du monde entier à partager leurs points de vue sur le rôle clé que jouent la technologie et les partenariats dans la création d'un monde numérique plus inclusif et durable

En mettant en évidence les résultats actuels du projet et les meilleures pratiques, un thème clé du sommet a été la façon dont les partenariats servent de pont entre les industries des TIC, les gouvernements, les organisations internationales, les instituts de recherche et les ONG pour atteindre des objectifs communs dans les domaines de l'inclusion et de la durabilité.

« Nous savons que les technologies telles que la connectivité haut débit, le cloud, l'Internet des objets et l'IA offrent un potentiel énorme en tant que catalyseurs rapides du changement, qui peut bénéficier à la fois aux personnes et à la planète », a déclaré Peng Song, premier vice-président de Huawei et président de la stratégie et du marketing des TIC dans son discours d'ouverture.

S'exprimant au nom de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), James Hardcastle a souligné le partenariat Tech4Nature lancé conjointement par l'UICN et Huawei en 2021. Avec cinq projets pilotes en cours à l'échelle mondiale, Tech4Nature vise à améliorer la gestion de 300 zones protégées en développant des solutions technologiques innovantes et en mesurant l'efficacité de la conservation par rapport à la norme de la Liste verte de l'UICN.

« La technologie peut révolutionner la conservation de la nature. Grâce à notre partenariat Tech4Nature, nous pouvons partager et intensifier les solutions techniques pour la biodiversité et le changement climatique. Cependant, ce n'est pas seulement le matériel qui peut aider à réduire les coûts et à activer l'action, la contribution la plus utile de la technologie à la conservation est l'analyse des données qui est maintenant possible. Nous ne pouvons qu'accélérer l'accès aux connaissances et à l'information, et prendre des décisions plus intelligentes et plus efficaces grâce à des partenariats multipartites inclusifs », a déclaré James Hardcastle, responsable des zones protégées et conservées pour l'UICN.

Lors du sommet, les partenaires de TECH4ALL ont publié deux livres blancs et signé deux accords de coopération stratégique avec Huawei dans les domaines de l'éducation et de la protection de l'environnement.

Publication de deux livres blancs

Au nom du ministère de l'Éducation du Kenya, Martin Kungania a publié le rapport DigiSchool - Internet Connectivity to Schools. Le rapport est basé sur le projet DigiSchool Internet Connectivity, une initiative menée par le gouvernement en partenariat avec l'UNESCO et Huawei, dont la première phase connectera neuf écoles secondaires et trois écoles primaires à l'accès à Internet à haut débit en 2021.

« Le gouvernement travaille actuellement avec l'UNESCO et Huawei sur la phase deux qui permettra de connecter davantage d'écoles. Cela inclura des écoles spécialisées pour les malentendants et fournira une technologie de vidéoconférence pour soutenir leurs enseignants et leurs élèves, offrant encore plus d'avantages aux élèves défavorisés », a déclaré Martin Kungania, coordinateur national du programme d'alphabétisation numérique du ministère de l'Éducation du Kenya.

Le rapport évalue comment Internet améliore l'enseignement et l'apprentissage, identifie les meilleures pratiques pour l'évolutivité et la durabilité, et évalue comment la connectivité renforce les fonctions administratives des écoles.

Dans le domaine de l'environnement, Rainforest Connection (RFCx), partenaire de TECH4ALL, a publié Harnessing the Power of Sound and AI to Monitor Biodiversity and Track Global Biodiversity Framework (GBF) Targets (Exploiter la puissance du son et de l'intelligence artificielle pour surveiller la biodiversité et suivre les objectifs du Cadre mondial de la biodiversité).

« Le Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal définit des objectifs essentiels pour préserver et restaurer la biodiversité dans le monde entier, mais nous avons besoin d'outils de surveillance efficaces pour suivre nos progrès et atteindre ces objectifs, a déclaré Antony Harfield, directeur de la technologie pour RFCx. La combinaison de l'écoacoustique et de l'IA offre une solution non invasive, rentable et évolutive à ce problème, facilitant la conservation basée sur des preuves et la gestion adaptative. Nous sommes ravis de travailler avec TECH4ALL sur des projets à travers le monde qui mettent en valeur la puissance du son et de l'IA pour suivre les progrès vers les objectifs du Cadre mondial de la biodiversité. »

Rainforest Connection et Huawei ont à ce jour déployé des solutions audio intelligentes pour détecter les menaces, telles que l'exploitation forestière illégale et le braconnage, et surveiller la biodiversité en fonction des vocalisations des espèces dans les écosystèmes des océans, des montagnes, des forêts et des forêts tropicales dans 15 pays.

Deux accords stratégiques signés

Signé par Huawei et la China Social Entrepreneur Foundation, le Youth Teacher Empowerment Education Plan poursuit un projet existant de formation aux compétences numériques pour les jeunes enseignants ruraux. Lancé en 2017, le programme avait formé près de 125 000 jeunes enseignants ruraux en juin 2023, ce qui a profité à 6 millions d'enfants dans les écoles rurales.

Dans le domaine de l'environnement, l'accord de conservation intelligente du delta du fleuve Jaune signé par Huawei et la réserve naturelle nationale du delta du fleuve Jaune poursuit un projet en cours qui a développé des solutions innovantes pour la recherche, la surveillance et la protection de la faune aviaire dans la région du delta du fleuve Jaune sans perturber la biodiversité locale. Le projet comprend des stations de nidification pour la cigogne orientale en voie de disparition, dont ils ne restent que 10 000 membres répartis dans toute l'Asie de l'Est.

Le stand TECH4ALL à Huawei Connect a présenté de nombreux projets de l'initiative, y compris DigiTruck, DigiSchool, Conserving Nature with Technology, aux visiteurs participant à l'événement phare annuel, qui a rassemblé des chefs d'entreprise, des experts en technologie, des partenaires, des développeurs et des acteurs de l'industrie du monde entier pour explorer de nouvelles opportunités pour un avenir intelligent.

