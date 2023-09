PAN GLOBAL PUBLIE SON PREMIER RAPPORT ESG





VANCOUVER, Colombie-Britannique, 22 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Pan Global Resources Inc. (« Pan Global » ou la « Société ») (TSXV: PGZ | OTCQX: PGZFF) a le plaisir d'annoncer la finalisation du premier rapport d'évaluation de la durabilité de la Société par Digbee ESGtm (« Digbee »), une plateforme d'évaluation indépendante de premier plan pour l'industrie minière.

« Le rapport ESG 2023 marque une étape importante dans le parcours de la Société vers l'excellence en matière de pratiques environnementales, sociales, d'engagement communautaire, de santé et de sécurité, et de gouvernance. Le rapport souligne notre engagement en faveur de pratiques d'exploitation responsables, a déclaré Tim Moody, PDG de Pan Global.

Notre premier rapport illustre l'attachement de la Société aux principes du développement durable et souligne l'impact positif sur les communautés dans lesquelles nous opérons. Nous avons opté pour l'apprentissage continu alors que nous abordons les prochaines phases de développement du projet Escacena. »

Le rapport ESG fournit une évaluation complète des performances de Pan Global sur plusieurs critères ESG et, surtout, fournit à la société une plateforme pour cibler les améliorations à venir dans le cadre du processus de notation rigoureux et standardisé du groupe indépendant d'experts ESG qualifiés du secteur minier de Digbee.

Jamie Strauss, fondateur et PDG de Digbee, a commenté : « En tant que développeur européen de produits minéraux critiques et en tant que première petite société d'exploration espagnole à adhérer à l'initiative du Pacte mondial des Nations unies, Pan Global reconnaît l'importance de planifier un parcours ESG qui ne repose pas uniquement sur la conformité, mais qui reconnaît les avantages des meilleures pratiques. Grâce au processus Digbee, Pan Global devrait donner la priorité à des domaines d'amélioration sur lesquels elle agira au cours des 12 prochains mois. »

Notre engagement

Gestion de l'environnement : Pan Global reconnaît l'importance de la préservation de l'environnement et a mis en oeuvre des mesures complètes pour minimiser son impact sur l'environnement. En adhérant à des normes environnementales strictes, Pan Global vise à protéger les écosystèmes locaux et à minimiser les perturbations dues aux activités d'exploration.

Responsabilité sociale : Le bien-être des communautés entourant le projet Escacena est d'une importance capitale pour Pan Global. La Société s'est engagée activement auprès des parties prenantes locales, en offrant des possibilités d'emploi et en soutenant des initiatives de développement communautaire. Pan Global s'est engagée à favoriser des relations positives et à veiller à ce que ses activités apportent des avantages durables à la région et à l'Espagne.

Excellence en matière de gouvernance : La transparence et la conduite éthique sont des principes fondamentaux chez Pan Global. Le rapport ESG décrit le cadre de gouvernance de la Société, y compris son engagement à respecter toutes les lois et réglementations pertinentes. Pan Global s'engage à maintenir les normes les plus élevées en matière de gouvernance d'entreprise afin d'instaurer la confiance avec les actionnaires, les partenaires et la communauté.

Inclusion du cuivre dans la loi européenne sur les matières premières critiques :

L'annonce plus tôt cette année de l'inclusion du cuivre dans la loi européenne sur les matières premières critiques reconnaît l'importance stratégique du cuivre dans la transition de l'Europe vers une économie plus verte et plus durable. Le cuivre est un élément essentiel des systèmes d'énergie renouvelable, des véhicules électriques et d'autres technologies indispensables à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

La ceinture pyriteuse ibérique est non seulement l'une des régions minérales les plus importantes d'Europe, mais aussi le district minier de sulfures massifs volcanogènes le plus important au monde pour le cuivre et d'autres métaux. Une étude récente menée par la Commission européenne indique que l'UE importe 48 % de ses besoins actuels en cuivre, dont la majorité provient de l'exploration et de l'extraction chiliennes et d'installations de traitement chinoises.

En tant que société d'exploration du cuivre en Espagne, l'engagement de Pan Global en faveur d'une exploration responsable du cuivre et d'autres métaux s'aligne sur les efforts de l'UE visant à garantir une chaîne d'approvisionnement résiliente et durable pour les matières premières essentielles. L'Espagne est également le producteur/consommateur d'énergie le plus durable d'Europe et l'épine dorsale de cet approvisionnement énergétique est le cuivre et l'étain utilisés dans les panneaux solaires, les éoliennes ainsi que la production, le stockage et la distribution d'électricité.

Pan Global invite toutes les parties prenantes à se renseigner sur notre engagement en faveur du développement durable à l'adresse https://www.panglobalresources.com/sustainability. La Société se réjouit de poursuivre sa collaboration avec ses partenaires dans sa quête d'une industrie minière plus durable et plus responsable.

À propos du projet Escacena

Le projet Escacena comprend un vaste ensemble de terres contiguës de 5 760 hectares contrôlé à 100 % par Pan Global dans l'est de la ceinture pyriteuse ibérique. Escacena est situé près des mines en exploitation à Las Cruces et Riotinto et est immédiatement adjacent aux anciennes mines Aznalcóllar et Los Frailes où Minera Los Frailes/Grupo Mexico est dans la phase finale de délivrance de permis et la construction devrait commencer en 2023. Le projet Escacena comprend la zone de découverte cuivre-étain-argent de La Romana et un certain nombre d'autres cibles potentielles, notamment Zarcita, Hornitos, La Jarosa, Romana Deep, Romana North, Romana West, Cañada Honda, Bravo, Barbacena, El Pozo et San Pablo. La Société a également mené des travaux sur le projet Aguilas qui comprend environ neuf permis d'investigation et couvre environ 16 300 hectares dans le nord de l'Andalousie, en Espagne. Pan Global cible le zinc, le plomb, l'argent et le cuivre, et les premiers forages ont donné des résultats positifs.

À propos de Pan Global Resources

Pan Global Resources Inc. cible activement les gisements minéraux riches en cuivre, compte tenu des fondamentaux convaincants de l'offre et de la demande de cuivre et des perspectives de prix élevés à long terme, en tant que métal essentiel pour l'électrification mondiale et la transition énergétique. Le projet phare de la société, Escacena, est situé dans la prolifique ceinture pyriteuse ibérique, dans le sud de l'Espagne, où l'infrastructure, l'expertise minière et professionnelle, ainsi que le soutien de la Commission européenne au cuivre en tant que matière première stratégique, définissent collectivement une juridiction de premier plan pour les investissements miniers. L'équipe de Pan Global comprend des talents chevronnés dans les domaines de l'exploration, du développement et de l'exploitation minière, qui s'engagent tous à travailler dans le plus grand respect des mesures de sécurité, de l'environnement et des communautés avec lesquelles ils travaillent.

Au nom du conseil d'administration

