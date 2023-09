Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde 10 000 $ à la Fête au Petit Village





QUÉBEC, le 22 sept. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'intermédiaire du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, une somme de 10 000 $ à la Fête au Petit Village, qui a lieu à Repentigny jusqu'au 24 septembre.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

La Fête au Petit Village est un événement qui met en valeur la richesse patrimoniale de Repentigny et de Lanaudière. Pour cette 10e édition, les visiteurs auront droit à une programmation riche et diversifiée, alliant spectacles traditionnels, démonstration de métiers d'époque et animation de danses traditionnelles.

Citations

« La Fête au Petit Village est devenue, au fil des ans, un événement incontournable dans la région de Lanaudière. Chaque année, des milliers de visiteurs viennent découvrir la culture repentignoise dans une ambiance festive. Les rendez-vous de ce type dynamisent notre industrie événementielle et stimulent l'économie de nos régions. Je salue le comité organisateur qui travaille fort, année après année, pour nous offrir des éditions aussi enlevantes les unes que les autres. Je souhaite que les festivaliers parcourent la région pour explorer ses nombreux attraits touristiques. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« La Fête au Petit Village nous permet non seulement de perpétuer le sentiment d'appartenance des citoyens de Le Gardeur à ce milieu de vie qui compte plus de 300 ans d'existence et d'histoire, mais également de nous replonger dans le passé et de découvrir les us et coutumes de l'époque et de la vie aux siècles passés. Pour bien vivre l'événement en famille, entre amis, voisins ou visiteurs, le comité organisateur nous propose une fois de plus pour l'édition 2023 un programme d'activités des plus divertissants et des plus prometteurs. Ne manquez donc pas ce rendez-vous qui donne l'occasion de renouer avec nos origines et d'enrichir notre mémoire collective. Bon festival, tout le monde! »

François Legault, député de L'Assomption et premier ministre du Québec.

Faits saillants

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants : consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale; favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre du volet Festivals et événements touristiques majeurs devront désormais répondre à des obligations en matière de développement durable et pourront dorénavant bénéficier d'ententes triennales.

Lien connexe

