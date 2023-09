ImageBiopsy Lab et Radiobotics signent un accord de collaboration pour associer les meilleures technologies basées sur l'IA aux flux d'imagerie du système musculo-squelettique





VIENNE, 22 septembre 2023 /PRNewswire/ -- ImageBiopsy Lab (Vienne, Autriche) et Radiobotics (Copenhague, Danemark) se sont associés pour faire progresser l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) dans le diagnostic des maladies musculo-squelettiques, orthopédiques et traumatiques dans la région DACH (Allemagne, Autriche et Suisse).

Globalement, les affections musculo-squelettiques touchent une population plus importante que les troubles circulatoires ou respiratoires. Malgré cela, les méthodes de diagnostic restent souvent ancrées dans des pratiques dépassées, reposant sur l'interprétation manuelle des radiographies et des IRM. Ces techniques subjectives et chronophages manquent de normalisation et dépendent de l'expertise du praticien.

Malgré le nombre croissant de solutions spécifiques aux maladies musculo-squelettiques, les utilisateurs n'ont pas de réponse globale à leurs divers besoins en matière de diagnostic. Grâce à leur collaboration, ImageBiopsy Lab et Radiobotics (tous deux agréés par le MDR et la FDA) vont fusionner leur expertise et fournir une solution unique et complète pour l'imagerie des lésions musculo-squelettiques, qui englobera les mesures, la notation et la détection des fractures.

Richard Ljuhar , PDG et cofondateur d'ImageBiopsy Lab, a expliqué : « Avant même d'envisager l'utilisation de l'IA, il est essentiel de comprendre le flux de travail et les besoins des médecins en matière de diagnostic. À cette fin, nous avons collaboré étroitement avec les principaux radiologues, orthopédistes et traumatologues du système musculo-squelettique au cours des dernières années. Nous nous sommes engagés à révolutionner l'ensemble de la chaîne de valeur du diagnostic musculo-squelettique pour les praticiens, les patients et les systèmes de santé.

Nous considérons Radiobotics comme le partenaire logique pour offrir les meilleures solutions en matière de diagnostic des maladies musculo-squelettiques, depuis les mesures et la cotation jusqu'à la détection des fractures. Notre collaboration marque la prochaine phase d'intégration des flux de travail alimentés par l'IA. »

Mads Jarner , PDG et cofondateur de Radiobotics, a déclaré : « À mesure que les solutions d'IA pour les affections musculo-squelettiques gagnent du terrain dans les flux de travail cliniques, il devient vital de fournir aux cliniques des options intégrées et complètes. Nous sommes heureux de collaborer avec ImageBiopsy Lab pour faciliter l'accès à nos solutions de pointe. En tirant parti de l'expertise et du réseau d'ImageBiopsy Lab dans les régions germanophones, nous sommes ravis de lancer notre solution de détection des fractures RBfracturetm dans cette région dans un premier temps, avec une expansion potentielle à d'autres régions.

ImageBiopsy Lab et Radiobotics sont tous deux considérés comme des pionniers dans le domaine de la technologie d'apprentissage profond appliquée à l'analyse de l'imagerie musculo-squelettique. Au cours de leur développement, les deux entreprises primées se sont progressivement spécialisées dans des domaines distincts. ImageBiopsy Lab excelle avec un portefeuille complet de solutions de mesure automatisées, tandis que Radiobotics est leader dans la détection des fractures. En unissant leurs forces, elles visent à couvrir l'ensemble des besoins des radiologues et des orthopédistes.

