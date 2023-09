Xinhua Silk Road : La modernisation industrielle donne un nouveau souffle à l'ancienne ville de Suzhou





BEIJING, 21 septembre 2023 /CNW/ - La ville de Suzhou, de la province du Jiangsu, dans l'est de la Chine, est non seulement une ville historique et culturelle, mais aussi un moteur de l'activité manufacturière dans le delta du Yangtze.

Abritant la première et la seule zone de protection municipale ayant une importance nationale, historique et culturelle en Chine, Suzhou intensifie maintenant ses efforts pour construire un centre d'innovation industrielle exerçant une influence mondiale.

-- Repenser l'innovation grâce à la modernisation industrielle

Récemment, la zone de protection historique et culturelle de Suzhou (la « zone de protection »), district de Gusu, a publié le plan d'action pour le développement industriel de la zone de protection et du district de Gusu (2023-2025), qui proposait un système industriel « 1 + 2 ». Le plan vise à renforcer davantage un pilier de l'industrie intégrant la culture, le commerce et le tourisme, et à développer les deux industries émergentes de la création numérique et des services de technologie de pointe.

Depuis le début de 2023, le district de Gusu a redoublé d'efforts pour promouvoir l'intégration de la culture, du commerce et du tourisme, en se concentrant sur de nouveaux formats d'affaires comme l'industrie hôtelière et la culture de la création.

-- Revitaliser l'ancienne ville grâce à la croissance de nouvelles entreprises

La grande ouverture de Xujiang Paradise Walk, la rénovation de la tour de Suzhou et l'ouverture prochaine d'autres grands complexes commerciaux, y compris Renhengcang Street et Gemdale Plaza, ont donné un bon coup de pouce à l'ancien district de Gusu.

En combinant le rôle des sites pittoresques et des quartiers commerciaux, Gusu améliorera son réseau de transport, ses installations de soutien et son aménagement commercial de manière systématique.

-- Exploiter le potentiel de l'espace urbain pour accueillir de nouveaux développements

Pour protéger les bâtiments anciens et les vieilles maisons et les utiliser à bon escient, le district de Gusu a lancé l'initiative « Une maison, une politique » pour la protection et la modernisation de l'ancienne ville, a dévoilé 26 projets précis et a conclu des ententes avec 12 entreprises.

Depuis le début de l'année, un total de 13 transactions concernant l'utilisation de l'espace ont été effectuées dans le district de Gusu, couvrant 209 000 m2 de terrain.

« En mettant l'accent sur la contribution de la sagesse de Suzhou à la protection des villes anciennes à travers le monde, nous croyons fermement que l'utilisation est le meilleur moyen de protection, et nous continuerons à développer notre ancienne ville tout en la protégeant », a déclaré Fang Wenbang, chef du Parti du district de Gusu, qui est également membre du comité permanent du comité du parti municipal de Suzhou.

